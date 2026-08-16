/75 दिन मौत के साए में! सिर के ऊपर से उड़ती रहीं मिसाइलें, होर्मुज से लौटे भारतीय कप्तान ने सरकार के सामने रखी ये मांग

ईरान युद्ध के दौरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में एक भारतीय तेल टैंकर के कप्तान और उनके 23 सदस्यीय क्रू को करीब 75 दिनों तक युद्ध क्षेत्र में फंसे रहना पड़ा था. जहाज पर करीब 1.10 लाख मीट्रिक टन तेल लदा था. भारतीय टैंकर कैप्टन रमन कपूर ने अपने भयावह अनुभव साझा करते हुए बताया कि इन 75 दिनों में मिसाइलें सिर के ऊपर से गुजरती रहीं और हर पल जान का खतरा बना रहा. कपूर के मुताबिक, 28 फरवरी का दिन सामान्य था. लेकिन, कुछ ही घंटों में हालात बदल गए. इराकी बंदरगाह पर स्थानीय पायलट ने युद्ध शुरू होने की सूचना दी.
कैप्टन रमन कपूर ने युद्ध क्षेत्र में बिताए इन 75 दिनों की कहानी, उस दौरान झेले मानसिक दबाव और मर्चेंट नेवी के उन लोगों के अनुभव साझा किए, जिनकी भूमिका अक्सर सुर्खियों से दूर रह जाती है. उन्होंने साफ कहा कि उन्हें सिर्फ सहानुभूति नहीं चाहिए, बल्कि युद्ध क्षेत्र के लिए सुरक्षित समुद्री गलियारा और ऐसे इलाकों में जाने से इनकार करने का अधिकार मिलना चाहिए. जहाज पर मौजूद 23 क्रू सदस्यों की उम्र और अनुभव भी अलग-अलग था. इनमें सबसे कम उम्र का सदस्य महज 21 साल का था, जबकि सबसे वरिष्ठ सदस्य के पास करीब 30 साल का समुद्री अनुभव था और वह बोसन की जिम्मेदारी संभाल रहा था. हालात की गंभीरता को देखते हुए कैप्टन कपूर ने तुरंत सभी क्रू सदस्यों को ब्रिज पर बुलाया और उन्हें बिना कुछ छिपाए बता दिया कि युद्ध शुरू हो चुका है.
जहाज के रुके रहने के बावजूद काम बंद नहीं हुआ. टैंकों, जनरेटर, फायर सिस्टम और इंजन की लगातार जांच होती रही. हर सुबह सुरक्षा बैठक और नियमित रूप से फायर, मिसाइल हमले से बचाव की ड्रिल कराई जाती थी.
कैप्टन के मुताबिक, ब्रिज पर 24 घंटे निगरानी रखी जाती थी. नेविगेशन के लिए नहीं, बल्कि रेडियो संदेश सुनने और आस-पास की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए. नौसैनिक नौकाएं और आसमान में उड़ती मिसाइलें उनके लिए रोजमर्रा का हिस्सा बन गई थीं. एक रात डिनर के दौरान करीब एक मील दूर जोरदार धमाका हुआ. जहाज बुरी तरह हिल गया और मेज पर रखे कप तक उछल गए. कपूर ने बताया कि अगले कई हफ्तों तक सैकड़ों धमाकों की आवाज सुनाई दी और मिसाइलें जहाज के ऊपर से गुजरती दिखाई दीं. लगातार तनाव के कारण क्रू की नींद और मानसिक स्थिति बुरी तरह प्रभावित हुई.
स्थिति तब और गंभीर हो गई जब कंपनी की ओर से दूसरे जहाज के साथ शिप-टू-शिप (STS) ऑपरेशन करने का निर्देश मिला. कैप्टन के मुतबिक, पूरे क्रू ने शुरुआत में इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे जहाज पर हमले की खबर सुनी थी जो इसी तरह के ऑपरेशन में शामिल था. बाद में नौसैनिक सुरक्षा, एक स्टैंडबाय बोट और अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ ऑपरेशन कराया गया. करीब 36 घंटे तक दोनों जहाज साथ रहे और इस दौरान क्रू हर 15 मिनट में आसमान की ओर देखता रहा.
लंबे समय तक युद्ध क्षेत्र में फंसे रहने का असर जरूरी सामान पर भी पड़ा. ताजा खाद्य सामग्री कम होने लगी. ईंधन, पानी और दवाइयों का इस्तेमाल सावधानी से करना पड़ा, क्योंकि नए सामान की आपूर्ति के लिए विवादित समुद्री क्षेत्र से गुजरना पड़ता. कैप्टन ने बताया कि उन्होंने हर सप्ताह क्रू की राहत और साइन-ऑफ के लिए अनुरोध किया. लेकिन, जवाब मिलता रहा कि राहत के लिए कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है. इस स्थिति से क्रू में निराशा और तनाव बढ़ता गया.
करीब 75 दिनों के इंतजार के बाद 12 मई को राहत की खबर मिली. कैप्टन रमन कपूर ने 14 मई को जहाज से साइन-ऑफ किया. हालांकि, जहाज छोड़ते समय उन्हें खुशी के साथ अपने साथियों को पीछे छोड़ने का दुख भी था. उन्होंने अपने सहयोगियों से कहा कि वे जल्द ही घर लौटेंगे. कपूर का कहना है कि उनका जहाज से उतरना कहानी का अंत नहीं है. उनके मुताबिक, कई अन्य समुद्री कर्मचारी भी युद्ध क्षेत्रों में फंसे हो सकते हैं, लेकिन उनकी सही संख्या और स्थिति की जानकारी दुनिया के सामने नहीं आती.
कैप्टन ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री संस्थाओं और शिपिंग कंपनियों से युद्ध क्षेत्रों में फंसे नाविकों की सुरक्षा के लिए ठोस व्यवस्था बनाने की अपील की है. उनका कहना है कि सुरक्षित निकासी गलियारे, रियल-टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग और असुरक्षित समुद्री मार्ग पर जाने से इनकार करने का अधिकार सुनिश्चित किया जाना चाहिए. उन्होंने कंपनियों से सुरक्षा प्रोटोकॉल और आपातकालीन निकासी योजनाएं तैयार रखने, क्रू का सटीक रिकॉर्ड रखने और समय पर वेतन देने की मांग की. साथ ही उन्होंने कहा कि व्यापार की जरूरत के नाम पर किसी नाविक की जान जोखिम में नहीं डाली जानी चाहिए.
कैप्टन ने अपनी बात रखते हुए कहा कि समुद्री कर्मचारी लड़ाके नहीं हैं. वे वैश्विक व्यापार को चलाते हैं. लेकिन, युद्ध के समय सबसे ज्यादा जोखिम उन्हीं को उठाना पड़ता है. उनका कहना है कि समुद्री कर्मचारियों को सिर्फ सहानुभूति नहीं, बल्कि सुरक्षा, अधिकार और जवाबदेही की जरूरत है.
सवाल 1: भारतीय टैंकर कैप्टन और उनका क्रू कितने दिनों तक युद्ध क्षेत्र में फंसा रहा?
जवाब: भारतीय टैंकर कैप्टन रमन कपूर और उनका 23 सदस्यों का क्रू स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में करीब 75 दिनों तक युद्ध क्षेत्र में फंसा रहा.
सवाल 2: जहाज पर कितना तेल लदा हुआ था?
जवाब: जहाज पर करीब 1.10 लाख मीट्रिक टन तेल लदा था. युद्ध के बीच इतने बड़े कार्गो की सुरक्षा भी क्रू के लिए बड़ी जिम्मेदारी थी.
सवाल 3: युद्ध के दौरान क्रू को किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा?
जवाब: क्रू को लगातार मिसाइल हमलों और धमाकों के खतरे के बीच रहना पड़ा. जहाज पर नियमित सुरक्षा और आपातकालीन ड्रिल होती थीं, जबकि क्रू को भोजन, पानी, ईंधन और दवाइयों की आपूर्ति भी सीमित करनी पड़ी.
सवाल 4: STS ऑपरेशन को लेकर क्रू ने क्या किया?
जवाब: युद्ध क्षेत्र में दूसरे जहाज के साथ शिप-टू-शिप (STS) ऑपरेशन करने के आदेश पर पूरे क्रू ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और शुरुआत में ऑपरेशन से इनकार किया. बाद में नौसैनिक सुरक्षा और अतिरिक्त इंतजाम किए जाने के बाद ऑपरेशन पूरा किया गया.
सवाल 5: कैप्टन रमन कपूर ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठनों से क्या मांग की?
जवाब: उन्होंने युद्ध क्षेत्रों में फंसे नाविकों के लिए सुरक्षित निकासी गलियारे, रियल-टाइम सुरक्षा जानकारी और असुरक्षित जलमार्ग से गुजरने से इनकार करने का अधिकार सुनिश्चित करने की मांग की. उनका कहना है कि ऐसा करने पर नाविकों को नौकरी गंवाने का डर नहीं होना चाहिए.