/75 दिन मौत के साए में! सिर के ऊपर से उड़ती रहीं मिसाइलें, होर्मुज से लौटे भारतीय कप्तान ने सरकार के सामने रखी ये मांग

कैप्टन रमन कपूर ने युद्ध क्षेत्र में बिताए इन 75 दिनों की कहानी, उस दौरान झेले मानसिक दबाव और मर्चेंट नेवी के उन लोगों के अनुभव साझा किए, जिनकी भूमिका अक्सर सुर्खियों से दूर रह जाती है. उन्होंने साफ कहा कि उन्हें सिर्फ सहानुभूति नहीं चाहिए, बल्कि युद्ध क्षेत्र के लिए सुरक्षित समुद्री गलियारा और ऐसे इलाकों में जाने से इनकार करने का अधिकार मिलना चाहिए. जहाज पर मौजूद 23 क्रू सदस्यों की उम्र और अनुभव भी अलग-अलग था. इनमें सबसे कम उम्र का सदस्य महज 21 साल का था, जबकि सबसे वरिष्ठ सदस्य के पास करीब 30 साल का समुद्री अनुभव था और वह बोसन की जिम्मेदारी संभाल रहा था. हालात की गंभीरता को देखते हुए कैप्टन कपूर ने तुरंत सभी क्रू सदस्यों को ब्रिज पर बुलाया और उन्हें बिना कुछ छिपाए बता दिया कि युद्ध शुरू हो चुका है.