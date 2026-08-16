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75 दिन मौत के साए में! सिर के ऊपर से उड़ती रहीं मिसाइलें, होर्मुज से लौटे भारतीय कप्तान ने सरकार के सामने रखी ये मांग

कैप्टन रमन कपूर समेत 23 सदस्यीय क्रू ने ईरान-इजरायल युद्ध के बीच होर्मुज की खाड़ी में 75 बेहद तनावपूर्ण दिन गुजारे. हर वक्त सिर पर मिसाइलों का खतरा और आसपास होते धमाकों के बावजूद उन्होंने 11 लाख मीट्रिक टन तेल से लदे टैंकर की जिम्मेदारी संभाले रखी.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 16, 2026, 11:38 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 11:44 PM IST
75 दिन मौत के साए में! सिर के ऊपर से उड़ती रहीं मिसाइलें, होर्मुज से लौटे भारतीय कप्तान ने सरकार के सामने रखी ये मांग
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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