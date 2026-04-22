दुनिया में भारतीय 'Cheese' की गूंज, वैश्विक मंच पर बनाई पहचान; PM मोदी ने दी बधाई

Mundial do Queijo do Brasil 2026 में भारतीय चीज ने शानदार प्रदर्शन कर दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है. इस प्रतियोगिता में भारत के चार प्रोडक्ट्स ने कुल 4 पदक जीते. इसमें 1 सुपर गोल्ड, 2 गोल्ड और 1 सिल्वर शामिल हैं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Apr 22, 2026, 08:58 PM IST
दुनिया में भारतीय 'Cheese' की गूंज, वैश्विक मंच पर बनाई पहचान; PM मोदी ने दी बधाई

Indian Cheese Shines Globally : भारतीय 'Cheese' ने दुनिया में परचम लहरा दिया है. ब्राजील में आयोजित प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय चीज और डेयरी प्रोडक्ट प्रतियोगिता Mundial do Queijo do Brasil 2026 में भारतीय चीज ने शानदार प्रदर्शन कर दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है. इस प्रतियोगिता में भारत के चार प्रोडक्ट्स ने कुल 4 पदक जीते. इसमें 1 सुपर गोल्ड, 2 गोल्ड और 1 सिल्वर शामिल हैं.

भारत को सुपर गोल्ड पुरस्कार Eleftheria Gulmarg (Brie Style) के लिए मिला. वहीं, गोल्ड पुरस्कार Yak Churpi-Soft, Nordic Farm, Leh, Ladakh और Eleftheria Brunost (Whey Cheese) को दिए गए. इसके अलावा सिल्वर पुरस्कार Eleftheria Kaali Miri (Belper Knolle Style) ने अपने नाम किया.

 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए विजेताओं मौसम नारंग और थेनले नूरबू को बधाई दी. उन्होंने कहा कि ये सफलता भारत के आर्टिजनल डेयरी सेक्टर के लिए बड़ी प्रेरणा है. भारतीय चीज को मिले इन सम्मान से साफ है कि अब भारत का डेयरी उद्योग वैश्विक बाजार में तेजी से अपनी मजबूत पहचान बना रहा है.

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.

Indian Cheese Shines Globally

LPG के बाद अब Diet Coke क्राइसिस? दुकानों से कैसे अचानक गायब हो रहा स्टॉक
Diet Coke
LPG के बाद अब Diet Coke क्राइसिस? दुकानों से कैसे अचानक गायब हो रहा स्टॉक
बंगाल में वोटिंग से पहले घोषित हुआ ड्राई डे, तो शराब के शौकीनों ने निकाला नया तोड़
West Bengal
बंगाल में वोटिंग से पहले घोषित हुआ ड्राई डे, तो शराब के शौकीनों ने निकाला नया तोड़
PM पर विवादास्पद बयान को लेकर EC सख्त, खरगे को भेजा नोटिस, 24 घंटे में मांगा जवाब
Narendra Modi
PM पर विवादास्पद बयान को लेकर EC सख्त, खरगे को भेजा नोटिस, 24 घंटे में मांगा जवाब
IPAC रेड में ममता के दखल से नाराज SC, जमकर लगाई फटकार
West Bengal
IPAC रेड में ममता के दखल से नाराज SC, जमकर लगाई फटकार
'1 लाख बेरोजगारों को मिलेगी सरकारी नौकरी...,' बंगाल के युवाओं से अमित शाह का वादा
West Bengal
'1 लाख बेरोजगारों को मिलेगी सरकारी नौकरी...,' बंगाल के युवाओं से अमित शाह का वादा
‘गैंगस्टरां ते वार’ ने पंजाब में अपराधियों की कमर तोड़ी, लोगों का विश्वास बढ़ा
Punjab Police
‘गैंगस्टरां ते वार’ ने पंजाब में अपराधियों की कमर तोड़ी, लोगों का विश्वास बढ़ा
'उन्हें कभी नहीं भुलाया जाएगा...,' पहलगाम हमले की बरसी पर एकजुट हुए वर्ल्ड लीडर्स
Pahalgam attack
'उन्हें कभी नहीं भुलाया जाएगा...,' पहलगाम हमले की बरसी पर एकजुट हुए वर्ल्ड लीडर्स
दिल्ली पर PAK ने दागी थी बैलिस्टिक मिसाइल, रोहित कपिल की टीम ने ऐसे की थी नेस्तनाबूद
operation sindoor
दिल्ली पर PAK ने दागी थी बैलिस्टिक मिसाइल, रोहित कपिल की टीम ने ऐसे की थी नेस्तनाबूद
पहलगाम के शहीद आदिल शाह के परिवार को नया घर, लेकिन क्यों चर्चा में आए एकनाथ शिंदे?
Pahalgam terror attack
पहलगाम के शहीद आदिल शाह के परिवार को नया घर, लेकिन क्यों चर्चा में आए एकनाथ शिंदे?
यूपी की PAC बंगाल में तैनात, इत्र की खुशबू पर चुनाव आयोग ने क्यों दे दी चेतावनी?
West Bengal Assembly Election 2026
यूपी की PAC बंगाल में तैनात, इत्र की खुशबू पर चुनाव आयोग ने क्यों दे दी चेतावनी?