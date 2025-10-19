धनतेरस पर 1,000,000,000,000 रुपये का कारोबार, गुलजार हुआ बाजार

Festive Sales : सोने और चांदी की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बावजूद जबरदस्त खरीदारी के चलते इस साल धनतेरस पर भारतीय उपभोक्ताओं ने अनुमानित एक लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं. प्रमुख व्यापारी संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने शनिवार को ये जानकारी दी है. इसके मुताबिक अकेले सोने और चांदी की बिक्री कुल बिक्री का 60,000 करोड़ रुपये रही, जो पिछले साल की तुलना में 25 प्रतिशत की ग्रोथ दर्शाती है.

सर्राफा बाजारों में उमड़ पड़े खरीदार

सोने की कीमतें सालाना आधार पर 60 प्रतिशत बढ़कर 1,30,000 रुपये प्रति 10 ग्राम को पार कर चुकी हैं. इसके बावजूद खरीदार सर्राफा बाजारों में उमड़ पड़े. CAIT के आभूषण सेगमेंट अखिल भारतीय आभूषण और स्वर्णकार महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज अरोड़ा ने कहा, 'पिछले दो दिनों में आभूषण बाजारों में अभूतपूर्व भीड़ देखी गई है.'

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने एक बयान में कहा कि दिल्ली के सर्राफा बाजारों में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री दर्ज की गई है. कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाने वाला धनतेरस पर्व सोना, चांदी, बर्तन और समृद्धि का प्रतीक अन्य वस्तुओं की खरीदारी के लिए एक शुभ दिन माना जाता है. यह पांच दिवसीय दिवाली उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है.

उपभोक्ताओं की मजबूत मांग

CAIT ने कहा कि चांदी की कीमतें भी पिछले साल के 98,000 रुपये से लगभग 55 प्रतिशत बढ़कर 1,80,000 रुपये प्रति किलोग्राम हो गईं. इसके बाद भी उपभोक्ताओं की मजबूत मांग बनी रही. व्यापारी निकाय के अनुसार सर्राफा के अलावा, धनतेरस के दिन बर्तनों और रसोई उपकरणों की बिक्री से 15,000 करोड़ रुपये, इलेक्ट्रॉनिक्स और बिजली के सामानों से 10,000 करोड़ रुपये और सजावटी वस्तुओं तथा धार्मिक सामग्रियों से 3,000 करोड़ रुपये की कमाई हुई.

CAIT के महासचिव और भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने इस ग्रोथ का श्रेय वस्तु और सेवा कर की दरों में कटौती और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्थानीय स्तर पर निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देने को दिया, खंडेलवाल ने कहा, 'स्पष्ट रूप से उपभोक्ता भारतीय उत्पादों को पसंद कर रहे हैं, जिससे छोटे व्यापारियों, कारीगरों और निर्माताओं को लाभ हो रहा है.'

(न्यूज एजेंसी के साथ)