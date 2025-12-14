डॉलर के मुकाबले कमजोर पड़ रहा है रुपया, अर्थव्यवस्था मजबूत लेकिन इन कारणों से गिर रही है करेंसी?

Advertisement
भारत की आर्थिक ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है फिर भी ग्लोबल रिस्क और डॉलर की डिमांड बढ़ने से रुपया कमजोर होता जा रहा है. आखिर एक बढ़ती हुई इकोनॉमी अपनी करेंसी को और गिरने से रोकने में नाकाम क्यों है?

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 14, 2025, 09:49 AM IST
Rupee vs Dollar:  भारत की अर्थव्यवस्था पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही है. GDP ग्रोथ ने लगातार दो तिमाहियों में अनुमानों को पीछे छोड़ दिया है. कॉर्पोरेट कमाई मजबूत बनी हुई है और लेटेस्ट डेटा से पता चलता है कि Q2 FY26 में अर्थव्यवस्था 8.2% की रफ्तार से बढ़ रही है. ये छह तिमाहियों में सबसे तेज रफ्तार है. यहां तक ​​कि जो ग्लोबल एजेंसियां ​​कभी भारत की रफ्तार पर शक करती थीं. वे भी अब मानती हैं कि यह तेजी बड़े पैमाने पर है. लेकिन फिर भी, भारतीय रुपया गिर रहा है. जैसे ही आर्थिक विकास तेज हुआ है. उसके बाद भारतीय करेंसी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर कमजोर हो गई है. कई लोगों के लिए यह एक विरोधाभास जैसा लगता है. अगर अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, तो रुपया क्यों गिर रहा है?

मजबूत अर्थव्यवस्था का मतलब मजबूत रुपया नहीं

GDP ये दिखाती है कि देश के अंदर क्या हो रहा है. एक करेंसी ये दिखाती है कि भारत बाहरी दुनिया के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है. एक मजबूत अर्थव्यवस्था रुपये की मदद तो करती है, लेकिन ये अकेला फैक्टर नहीं है. रुपये में गिरावट ग्लोबल कैपिटल फ्लो, ब्याज दर के अंतर और जियो-पॉलिटिकल अनिश्चितता के कारण सुरक्षित करेंसी की ओर भागने से तय हो रही है. अमेरिका में ज्यादा ब्याज दरों ने पैसे को डॉलर एसेट्स की ओर खींचा है, जबकि भारत की अपनी इंपोर्ट डिमांड मजबूत बनी हुई है.

भारत की इंपोर्टेड एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सोने पर निर्भरता, साथ ही ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ महंगाई में अंतर और बढ़ता करंट अकाउंट डेफिसिट, ये सभी रुपये पर दबाव डालते हैं.

डॉलर का असर

रुपये की कमजोरी का एक बड़ा कारण अमेरिकी डॉलर की मजबूती है. जियो-पॉलिटिकल तनाव बढ़ने और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें बार-बार बदलने के कारण, निवेशकों ने अपना पैसा वापस डॉलर में लगाना शुरू कर दिया है. जब ऐसा होता है, तो दुनिया भर की करेंसी कमजोर हो जाती हैं. ऐसा देखा गया है कि जब भी डॉलर मजबूत होता है, तो रुपया कमजोर होता है. खासकर जब अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतें ऊंची रहती हैं या जब विदेशी निवेशक उभरते बाजारों में अपना निवेश कम कर रहे होते हैं.

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में देरी

बाजार एक नए भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर स्पष्टता का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन बार-बार देरी और अस्पष्ट समय-सीमा ने इस भावना को प्रभावित किया है. ये भी रुपये पर दबाव डाल रहा है.

क्या भारतीयों को चिंतित होना चाहिए?

कमजोर रुपये का असर अलग-अलग होता है. विदेश यात्रा और पढ़ाई महंगी हो जाएगी. इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लायंसेज, दवाएं और कारों जैसे इम्पोर्टेड सामान महंगे हो जाएंगे. ईंधन की कीमतें अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ सकती हैं और महंगाई का खतरा बढ़ सकता है. लेकिन एक्सपोर्टर्स, IT प्रोफेशनल्स और रेमिटेंस पाने वाले परिवारों को फायदा होता है क्योंकि डॉलर की कमाई ज्यादा रुपये में बदल जाती है.

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.

rupee vs dollar

