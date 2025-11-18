Advertisement
trendingNow13008631
Hindi Newsबिजनेस

ट्रंप का टैरिफ भी बेअसर, मेड इन इंडिया के दम पर छलांग लगाएगी इकोनॉमी, एसबीआई ने लगाया GDP का नया अनुमान

भारत की अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार से दौड़ रही है. अमेरिका टैरिफ ने निर्यात के आंकड़े थोड़े हिले, लेकिन मेड इन इंडिया की ताकत ने अर्थव्यवस्था में जान फूंक दिया.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 18, 2025, 01:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रंप का टैरिफ भी बेअसर, मेड इन इंडिया के दम पर छलांग लगाएगी इकोनॉमी, एसबीआई ने लगाया GDP का नया अनुमान

India GDP Growth: भारत की अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार से दौड़ रही है. अमेरिका टैरिफ ने निर्यात के आंकड़े थोड़े हिले, लेकिन मेड इन इंडिया की ताकत ने अर्थव्यवस्था में जान फूंक दिया. दूसरी तिमाही के आंकड़ों पर फेस्टिव सीजन का असर दिखा.देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया है. SBI के अनुमान के मुताबिक भारत के ग्रोथ की रफ्तार 7.5 प्रतिशत रह सकती है. 

भारत के विकास की रफ्तार  
 
फेस्टिव सीजन के चलते भारत के आर्थिक विकास की रफ्तार वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में 7.5 प्रतिशत के करीब रह सकती है. यह जानकारी मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में दी गई. एसबीआई रिसर्च की ओर से संकलित किए गए डेटा में बताया गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती निवेश गतिविधियां बढ़ने, ग्रामीण स्तर पर खपत बढ़ने और सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मजबूत वृद्धि से मिल रही है.  

इस ट्रेंड को संरचनात्मक सुधारों जैसे जीएसटी 2.0 से सपोर्ट मिल रहा है, जिसने फेस्टिव डिमांड को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है.  एसबीआई रिसर्च ने बताया कि अधिकतर आर्थिक संकेतक अब तेजी दिखा रहे हैं। कृषि, उद्योग, सेवाओं और उपभोग से जुड़े 50 प्रमुख संकेतकों में से 83 प्रतिशत ने दूसरी तिमाही में सुधार दिखाया, जबकि पहली तिमाही में यह आंकड़ा 70 प्रतिशत पर था.  

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट में बताया गया कि वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में देश की जीडीपी वृद्धि दर 7.5-8 प्रतिशत के बीच रह सकती है और जीवीए ग्रोथ करीब 8 प्रतिशत के आसपास रहने का अनुमान है.  रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि आने वाली तिमाही में व्यापक स्तर पर ग्रोथ मजबूत रहने का अनुमान है.  सितंबर से अक्टूबर तक चलने वाले फेस्टिव सीजन मांग को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है. वहीं, जीएसटी की दरों में कटौती और मजबूत ई-कॉमर्स गतिविधियों ने ग्राहक खर्च को बढ़ाने में मदद की है.  क्रेडिट और डेबिट कार्ड लेनदेन के आंकड़ों ने ऑटो, किराना, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू सामान और यात्रा जैसी श्रेणियों में मजबूत वृद्धि दिखाई.  

मध्यम श्रेणी के शहरों में खर्च में सबसे ज्यादा वृद्धि देखी गई, जबकि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर डेबिट कार्ड के इस्तेमाल में महानगरों ने बढ़त दर्ज की. रिपोर्ट के अनुसार डेबिट कार्ड से की गई खरीदारी में किराना और सुपरमार्केट की वस्तुओं का बड़ा योगदान रहा.  रिपोर्ट में पाया गया कि जीएसटी को युक्तिसंगत बनाने से अधिकांश प्रमुख उपभोग श्रेणियां अत्यधिक लचीली हो गई हैं, जिसका अर्थ है कि उपभोक्ताओं ने कम कर दरों पर मजबूत प्रतिक्रिया दी. केवल वस्त्र क्षेत्र में कम लचीलापन दिखा. एसबीआई रिसर्च का अनुमान है कि एक सामान्य भारतीय उपभोक्ता अब अपने उपभोग व्यय पर प्रति माह लगभग 7 प्रतिशत की बचत कर सकता है, और जैसे-जैसे अधिक आंकड़े उपलब्ध होंगे, यह लाभ और भी बढ़ सकता है. आईएएनएस 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

GDP

Trending news

दिल्ली धमाका आतंक का सिर्फ पहला छींटा था, प्लानिंग खून की होली खेलने की थी, सब जानें
Delhi blast
दिल्ली धमाका आतंक का सिर्फ पहला छींटा था, प्लानिंग खून की होली खेलने की थी, सब जानें
'सेब के बागानों में फूलों की जंग...', क्या है हिमाचल की अनोखी रालाउने परंपरा?
Ralaune Tradition
'सेब के बागानों में फूलों की जंग...', क्या है हिमाचल की अनोखी रालाउने परंपरा?
'सेब के बागानों में फूलों की जंग...', क्या है हिमाचल की अनोखी रालाउने परंपरा?
Ralaune Tradition
'सेब के बागानों में फूलों की जंग...', क्या है हिमाचल की अनोखी रालाउने परंपरा?
बिरयानी बेचने वाले रडार पर, यहां इनकम टैक्स मार रही छापा, बड़े ब्रांड्स भी गिरफ्त मे
income tax
बिरयानी बेचने वाले रडार पर, यहां इनकम टैक्स मार रही छापा, बड़े ब्रांड्स भी गिरफ्त मे
पश्चिम बंगाल में SIR की निगरानी, कोलकाता पहुंचेगी टीम, प्रक्रिया का होगा रिव्यू
West Bengal
पश्चिम बंगाल में SIR की निगरानी, कोलकाता पहुंचेगी टीम, प्रक्रिया का होगा रिव्यू
डॉक्टर शाहीन के 'मिशन काफिर' का खुलासा, 14-18 साल की मुस्लिम लड़कियां,महिलाएं टारगेट
Delhi blast
डॉक्टर शाहीन के 'मिशन काफिर' का खुलासा, 14-18 साल की मुस्लिम लड़कियां,महिलाएं टारगेट
दिल्ली धमाका: 150 फोन की CDR खोलेगी हर राज! अदील की डायरी से निकला हनी ट्रैप का एंगल
Delhi Car Blast
दिल्ली धमाका: 150 फोन की CDR खोलेगी हर राज! अदील की डायरी से निकला हनी ट्रैप का एंगल
तमिलनाडु में SIR का बहिष्कार, बढ़ते तनाव और वर्कलोड पर कर्मचारियों का फूटा गुस्सा
Tamil Nadu
तमिलनाडु में SIR का बहिष्कार, बढ़ते तनाव और वर्कलोड पर कर्मचारियों का फूटा गुस्सा
कश्मीर में 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' की खुद रही 'कब्र', हार्ट स्पेशलिस्ट के घर रेड
Faridabad White Collar Terrorism
कश्मीर में 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' की खुद रही 'कब्र', हार्ट स्पेशलिस्ट के घर रेड
पहले से लगा है तंबू ! बंगाल में बिहार वाला प्रयोग दोहराएगी BJP पर तरीका अलग होगा
bjp bengal election
पहले से लगा है तंबू ! बंगाल में बिहार वाला प्रयोग दोहराएगी BJP पर तरीका अलग होगा