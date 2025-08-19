 ट्रंप कितने भी कर लें सितम, कम न होगा भारत की इकोनॉमी का दम, इस रफ्तार से बढ़ेगी देश की GDP
अमेरिकी टैरिफ भले ही भारत के निर्यात को प्रभावित कर रही हो, कई उद्योगों के कामकाज पर असर पर रहा है , नौकरियों पर संकट मंडराने लगे हैं, लेकिन भारत की इकोनॉमी पर इसका बहुत असर पड़ता नहीं दिख रहा है. देश की तरक्की की रफ्तार जारी है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Aug 19, 2025, 02:40 PM IST
India GDP Rating: अमेरिकी टैरिफ भले ही भारत के निर्यात को प्रभावित कर रही हो, कई उद्योगों के कामकाज पर असर पर रहा है , नौकरियों पर संकट मंडराने लगे हैं, लेकिन भारत की इकोनॉमी पर इसका बहुत असर पड़ता नहीं दिख रहा है. देश की तरक्की की रफ्तार जारी है. आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति कमेटी की बैठक में जहां वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में देश की जीडीपी 6.5 फीसदी रहने का अनुमान लगाया तो अब रेटिंग एजेंसी ने इस अनुमान को बढ़ाकर 6.5 से 6.7 फीसदी कर दिया है.  

GST स्लैब बदलने से मांग में सुधार

 भारत की जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में आरबीआई मौद्रिक नीति कमेटी (एमपीसी) के अनुमान 6.5 प्रतिशत से अधिक 6.7 प्रतिशत रह सकती है.  क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट में बताया गया कि वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में ग्रॉस वैल्यू एडेड (जीवीए) 6.4 प्रतिशत की दर से बढ़ सकता है. रिपोर्ट के अनुसार, मौद्रिक नीति में नरमी आने और आने वाले समय में जीएसटी की दरें घटने के कारण त्योहारी सीजन में शहरी मांग में सुधार देखने को मिल सकता है. सफर से पहले रेलवे तौलेगा आपका सामान, AC,स्लीपर में लगेज की लिमिट तय, वरना 6 गुना फाइन

भारत के GDP ग्रोथ की रफ्तार  

आईसीआरए में मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा हमने शुद्ध अप्रत्यक्ष करों में दोहरे अंकों की वृद्धि का अनुमान लगाया है, जिसे भारत सरकार के अप्रत्यक्ष करों में तेज वृद्धि से सहायता मिलेगी. नायर ने कहा मजबूत सरकारी पूंजीगत खर्च के साथ-साथ राजस्व व्यय, कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में अग्रिम निर्यात और बेहतर उपभोग के शुरुआती संकेतों के कारण वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में आर्थिक गतिविधि में विस्तार की गति 6.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है.  आईसीआरए का मानना है कि सर्विसेज जीवीए की वृद्धि दर वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में बढ़कर आठ तिमाही के उच्चतम स्तर 8.3 प्रतिशत पर जा सकती है, जो कि वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही में 7.3 प्रतिशत थी. रिपोर्ट के अनुसार, 24 राज्य सरकारों का संयुक्त गैर-ब्याज खर्च वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में सालाना आधार पर 10.7 प्रतिशत बढ़ सकता है, जो कि वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही में 7.2 प्रतिशत था. इसी तरह, केंद्र सरकार के गैर-ब्याज राजस्व व्यय में भी सुधार होने की उम्मीद है, जो वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में 6.9 प्रतिशत की दर से बढ़ सकता है, जबकि पिछली तिमाही में इसमें 6.1 प्रतिशत की गिरावट देखी गई थी. आईएएनएस 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

;