भारत की GDP तोड़ रही रिकॉर्ड, एक साल में 6.5% से 7.8% पर पहुंचने का अनुमान; शेयर बाजार और नौकरियों में दिखेगा बूम!
Hindi Newsबिजनेस

भारत की GDP तोड़ रही रिकॉर्ड, एक साल में 6.5% से 7.8% पर पहुंचने का अनुमान; शेयर बाजार और नौकरियों में दिखेगा बूम!

भारत की अर्थव्यवस्था एक बार फिर रफ्तार पकड़ रही है और दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं. अप्रैल-जून तिमाही (Q1 FY26) के जीडीपी आंकड़े जारी होने से पहले ही उम्मीदें तेज हो गई हैं. 

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Aug 29, 2025, 04:57 PM IST
भारत की अर्थव्यवस्था एक बार फिर रफ्तार पकड़ रही है और दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं. अप्रैल-जून तिमाही (Q1 FY26) के जीडीपी आंकड़े जारी होने से पहले ही उम्मीदें तेज हो गई हैं. ताजा अनुमानों के मुताबिक भारत की वास्तविक GDP ग्रोथ एक साल पहले की 6.5% दर से बढ़कर 7.8% तक पहुंच सकती है. यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि दुनिया भर की चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है.

पिछली तिमाही में भारत की GDP 7.4% रही थी और हालांकि उस समय अमेरिका के साथ बढ़ते टैरिफ विवाद और एक्सपोर्ट सेक्टर पर दबाव की आशंकाएं थीं, फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपने दम पर उम्मीद से ज्यादा प्रदर्शन किया. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस तिमाही की ग्रोथ स्टोरी में मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ने अहम भूमिका निभाई है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
कई बड़ी एजेंसियां और बैंक Q1 FY26 में भारत की GDP ग्रोथ को लेकर आशावादी हैं. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने इसे 6.8-7% तक बताया है, ICRA का अनुमान 6.7% है. वहीं एचडीएफसी बैंक और नोमुरा ने 6.6% कहा है, जबकि बार्कलेज और आरबीआई दोनों ने 6.5% का अनुमान जताया है. लेकिन सरकारी सूत्रों और शुरुआती आंकड़ों का मानना है कि यह दर इन अनुमानों को पार कर 7.8% तक पहुंच सकती है, जो दुनिया भर की मंदी की आशंकाओं के बीच एक रिकॉर्ड होगा.

यह भी पढ़ें- GST सुधार से बदलेंगे हालात, टैरिफ का असर होगा कम, सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी बनेगा भारत: रिपोर्ट

नौकरियों और इन्वेस्टर्स के लिए क्या मायने?
तेजी से बढ़ती GDP ग्रोथ का सीधा असर रोजगार और इन्वेस्टमेंट के अवसरों पर पड़ता है. मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर के विस्तार से नई नौकरियों के अवसर पैदा होंगे. वहीं मजबूत ग्रोथ इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ाएगी और विदेशी पूंजी आकर्षित करेगी. खासकर स्टार्टअप और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश का माहौल और बेहतर हो सकता है.

चुनौतियां भी हैं सामने
हालांकि यह ग्रोथ भारत की आर्थिक मजबूती का संकेत है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं. अमेरिका द्वारा लगाए गए डबल टैरिफ से एक्सपोर्ट सेक्टर पर दबाव बना हुआ है. साथ ही, शहरी मांग और निजी निवेश में कमी आने वाले महीनों में असर डाल सकती है.

