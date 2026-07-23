/इकोनॉमी की मजबूत रफ्तार, नकदी बढ़ने से क्रेडिट ग्रोथ में इजाफा; RBI की रिपोर्ट में राहत की खबर

आरबीआई (RBI) की र‍िपोर्ट में इस बात का भी ज‍िक्र क‍िया गया क‍ि अल-नीनो के असर और असमान मानसूनी बारिश के चलते खरीफ की फसल की बुआई में देरी हुई है. हालांकि, सरकारी गोदामों में खाद्यान्न का पर्याप्त स्टॉक होने से खाद्य कीमत के मोर्चे पर राहत म‍िलने की उम्मीद है. रिपोर्ट के अनुसार, खाद्य और ईंधन की कीमत में तेजी के चलते जून में र‍िटेल महंगाई दर (CPI) बढ़कर 18 महीने के हाई लेवल 4.4% पर पहुंच गई. जून के आंकड़े मजबूत इंडस्‍ट्र‍ियल ग्रोथ और लचीले सेवा क्षेत्र के दम पर अर्थव्यवस्था के उज्ज्वल भविष्य की ओर इशारा करते हैं.