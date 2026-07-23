/इकोनॉमी की मजबूत रफ्तार, नकदी बढ़ने से क्रेडिट ग्रोथ में इजाफा; RBI की रिपोर्ट में राहत की खबर

RBI State of Economy Report: ग्लोबल मार्केट में जारी उतार-चढ़ाव, जियो-पॉलिटिकल टेंशन और सप्लाई चेन के प्रेशर के बीच इंडियन इकोनॉमी दमदार प्रदर्शन कर रही है. रिजर्व बैंक (RBI) की तरफ से 'स्टेट ऑफ द इकोनॉमी' रिपोर्ट में कहा गया कि देश में बैंकिंग लिक्विडिटी (Liquidity) की स्थिति में काफी सुधार हुआ है, जिससे लोन यानी क्रेडिट ग्रोथ को अच्छी बढ़त मिल रही है. आरबीआई (RBI) के अनुसार, दुनियाभर में अनिश्चितता के माहौल के बीच घरेलू लेवल पर मजबूत डिमांड, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर की मजबूती के कारण भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अहम इकोनॉमी बना हुआ है.
रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, लगातार हो रहे विदेशी निवेश के कारण देश का बाहरी सेक्टर काफी हद तक स्थिर है. मार्च 2026 तक देश के बाहरी फाइनेंशियल रिस्क से जुड़े सभी अहम संकेत कंट्रोल में रहे और विदेशी मुद्रा भंडार बेहतर लेवल पर है. इसके अलावा, भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (CETA) के लागू होने और दूसरे देशों के साथ जारी व्यापार वार्ताओं से भारत के बिजनेस सिनेरियो को आने वाले समय में और ज्यादा मजबूती मिलने की उम्मीद है.
आरबीआई की रिपोर्ट में देश के अंदर डिमांड की मजबूत स्थिति पर संतोष जाहिर किया गया है. ग्रामीण इलाकों में ट्रैक्टर और टू-व्हीलर की बिक्री में आई तेजी से वहां इकोनॉमिक रिकवरी साफ नजर आ रही है. वहीं, शहरी इलाके में पैसेंजर व्हीकल की डिमांड लगातार बनी हुई है. इसके अलावा, जीएसटी ई-वे बिल और डिजिटल पेमेंट जैसे संकेतकों में जबरदस्त तेजी आई है. डिजिटल ट्रांजेक्शन की वैल्यू में पिछले 19 महीने में पहली बार 20% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है. इससे देश की मजबूत इकोनॉमिक एक्टिविटी सामने आई है.
आरबीआई (RBI) की रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया कि अल-नीनो के असर और असमान मानसूनी बारिश के चलते खरीफ की फसल की बुआई में देरी हुई है. हालांकि, सरकारी गोदामों में खाद्यान्न का पर्याप्त स्टॉक होने से खाद्य कीमत के मोर्चे पर राहत मिलने की उम्मीद है. रिपोर्ट के अनुसार, खाद्य और ईंधन की कीमत में तेजी के चलते जून में रिटेल महंगाई दर (CPI) बढ़कर 18 महीने के हाई लेवल 4.4% पर पहुंच गई. जून के आंकड़े मजबूत इंडस्ट्रियल ग्रोथ और लचीले सेवा क्षेत्र के दम पर अर्थव्यवस्था के उज्ज्वल भविष्य की ओर इशारा करते हैं.