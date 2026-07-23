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इकोनॉमी की मजबूत रफ्तार, नकदी बढ़ने से क्रेडिट ग्रोथ में इजाफा; RBI की रिपोर्ट में राहत की खबर

India-UK FTA: आरबीआई की र‍िपोर्ट में देश के अंदर ड‍िमांड की मजबूत स्थिति पर संतोष जाह‍िर क‍िया गया है. ग्रामीण इलाकों में ट्रैक्टर और टू-व्‍हीलर की बिक्री में आई तेजी से वहां इकोनॉम‍िक र‍िकवरी साफ नजर आ रही है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 23, 2026, 12:54 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 12:54 PM IST
इकोनॉमी की मजबूत रफ्तार, नकदी बढ़ने से क्रेडिट ग्रोथ में इजाफा; RBI की रिपोर्ट में राहत की खबर

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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