Maharashtra Civic Polls: 15 जनवरी को बाजार बंद रहेंगे? NSE ने जारी किया बड़ा बयान

महाराष्ट्र सरकार ने 15 जनवरी, 2026 के लिए सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की है. ये फैसला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 25 के तहत लिया गया है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jan 09, 2026, 08:25 PM IST
Maharashtra Civic Polls:  महाराष्ट्र में 15 जनवरी 2026 को BMC के चुनाव होने वाले हैं. ट्रेडर्स और निवेशकों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या राज्य की सार्वजनिक छुट्टी के कारण भारत के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज बंद रहेंगे. भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में होने वाले इन नगर निगम चुनावों के कारण पिछले हफ्ते से बाजार बंद होने की अटकलें तेज हो गई थीं. हालांकि, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) ने बाजार में हिस्सा लेने वालों के लिए स्थिति साफ कर दी है.

नगर निगम चुनावों के लिए सार्वजनिक छुट्टी

महाराष्ट्र सरकार ने 15 जनवरी, 2026 के लिए सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की है. ये फैसला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 25 के तहत लिया गया है. इसका मकसद नगर निगम चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ाना है, इस चुनाव में बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) और 28 अन्य नगर निकाय शामिल हैं. ये छुट्टी मुंबई शहर और मुंबई उपनगरीय जिलों सहित 29 नगर निगमों में लागू होगी. 15 जनवरी के दिन मतदान होना तय है. ऐसी छुट्टियों के कारण अक्सर कुछ वित्तीय कामकाज, खासकर बैंकिंग कामकाज बंद हो जाते हैं. बैंक आमतौर पर इन तारीखों पर चेक क्लियरिंग और अन्य सेटलमेंट गतिविधियां बंद कर देते हैं.

इक्विटी बाजार सामान्य रूप से काम करेंगे

महाराष्ट्र में सार्वजनिक छुट्टी के बावजूद NSE और BSE दोनों 15 जनवरी को सामान्य इक्विटी ट्रेडिंग के लिए खुले रहेंगे. एक्सचेंजों ने अपने आधिकारिक 2026 छुट्टियों के कैलेंडर में 15 जनवरी को 'ट्रेडिंग छुट्टी' के रूप में लिस्ट नहीं किया है और न ही किसी भी एक्सचेंज से कोई सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें उस तारीख को पूरी तरह से बंद करने की सूचना दी गई हो.

एक्सचेंज की घोषणाओं के मुताबिक, 15 जनवरी को सेटलमेंट छुट्टी के रूप में मनाया जाएगा. इसका मतलब है कि सामान्य ट्रेडिंग सेशन हमेशा की तरह होंगे. हालांकि, उस दिन क्लियरिंग और सेटलमेंट गतिविधियां नहीं होंगी. 14 जनवरी और 15 जनवरी को पूरे हुए ट्रेडों का सेटलमेंट सेटलमेंट ब्रेक के कारण 16 जनवरी 2026 को किया जाएगा. हालांकि, सेटलमेंट छुट्टी के कारण अंतिम शेयर डिलीवरी और फंड क्रेडिट की समय-सीमा बदल सकती है.

NSE ने क्या कहा?

NSE ने मार्केट पार्टिसिपेंट्स और मेंबर्स को कहा है कि वे सेटलमेंट हॉलिडे को देखते अपने ट्रांजैक्शन और ट्रेडिंग रणनीति की योजना पहले से बना लें. ताकि किसी तरह की प्रॉब्लम से बचा जा सके.

लगातार पांचवे दिन गिरावट 

शुक्रवार को शेयर बाजार में लगातार पांचवे दिन गिरावट दिखी. Sensex जहां 604.72 अंक लुढ़ककर (0.72 फीसदी) लाल निशान में 83,576.24 के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखा. वहीं, Nifty50 लाल निशान में 193.55 अंक (0.75 फीसदी) गिरकर 25,683.30 स्तर पर कारोबार करते हुए दिखा. 30 शेयरों का सेंसेक्स इन पांच दिनों में 2100 अंकों से अधिक लुढ़क चुका है. निफ्टी50 भी 600 अंकों से अधिक गिर चुका है. रिपोर्ट्स के अनुसार, शेयर बाजार में लगातार पांचवे दिन की इस गिरावट ने निवेशकों के करीब 13 लाख करोड़ से अधिक के पैसों को डूबो दिया है.

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

NSE

