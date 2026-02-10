भारतीय निर्यात जल्द छुएगा 1 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा, US-EU व्यापार समझौतों से उम्मीदें मजबूत

Exporters Expect boost: एक महीने के भीतर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के साथ भारत ने डील कर दुनिया में धमाल मचा दिया है. अब पूरी दुनिया भारत पर नजर बनाये हुए है. देश का गुड्स और सर्विसेज आउटफ्लो 2026-27 में $1 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है. इस बात की उम्मीद इंडियन एक्सपोर्टर्स ने उम्मीद जताई है. हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन के साथ हुए ट्रेड एग्रीमेंट्स से सपोर्ट मिला है. ये उम्मीद की जा रही बढ़ोतरी तब हुई है जब US ने इंडियन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया है. इससे सभी सेक्टर्स में अधिक ऑर्डर्स के लिए दरवाजा खुल गया है.

मरीन प्रोडक्ट्स के लिए ऑर्डर्स आने शुरू हुए

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइज़ेशन्स (FIEO) के प्रेसिडेंट एस सी रल्हन ने बताया कि केमिकल्स, जूतों और मरीन प्रोडक्ट्स के लिए ऑर्डर्स आने शुरू हो गए हैं. हमें उम्मीद है कि अगले 10-15 दिनों में और ऑर्डर्स आएंगे. FY27 में इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़कर $1,000 बिलियन हो सकता है. US-इंडिया ट्रेड पैक्ट जल्द ही लागू होने की उम्मीद है और EU डील साल के आखिर तक लागू होने की संभावना है और इन्हें ग्रोथ के लिए मुख्य ड्राइवर्स के तौर पर देखा जा रहा है.

US के साथ बाइलेटरल एग्रीमेंट के पहले फेज के तहत इंडियन गुड्स पर रेसिप्रोकल टैरिफ्स 25% से घटकर 18% हो जाएंगे; वॉशिंगटन ने पहले भारत पर रूस से कच्चा तेल खरीदने की वजह से लगाए गए 25% टैरिफ भी हटा दिए हैं. इसके बारे में US का दावा था कि ये यूक्रेन में मॉस्को की 'वॉर मशीन' को बढ़ावा दे रहा था.

'US में हमारा सिर्फ 3% शेयर'

काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स के चेयरमैन रमेश जुनेजा ने US मार्केट में भारत के मौजूदा लिमिटेड शेयर पर ध्यान दिया. उन्होंने बताया कि US में हमारा सिर्फ 3% शेयर है जबकि चीन का 35% शेयर है. लेकिन चीन का टैरिफ 34% अधिक है. हमें उम्मीद है कि ऑर्डर आएंगे लेकिन हमारे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है. काउंसिल को उम्मीद है कि भारत का लेदर और फुटवियर एक्सपोर्ट ये अभी 18,000 करोड़ रुपये है. पहले साल में 30% और बाद में 50% और बढ़ेगा. इसे उम्मीद के मुताबिक विदेशी इन्वेस्टमेंट से सपोर्ट मिलेगा.

गुड्स और सर्विस का एक्सपोर्ट $634.26 बिलियन

अप्रैल-दिसंबर के दौरान गुड्स और सर्विस का एक्सपोर्ट $634.26 बिलियन रहा. ये साल-दर-साल 4.3% की बढ़ोतरी दिखाता है. टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनु गुप्ता ने बताया कि दुनिया भर में खिलौनों का दो-तिहाई लेन-देन US में होता है. मेहनत से बने हाथ से बने खिलौने जैसे स्टफ्ड और लकड़ी के आइटम जिन्हें हाथ से फिनिशिंग की जरूरत होती है. उन्हें टैरिफ में कटौती से सबसे अधिक फायदा हो सकता है.

टैरिफ में कटौती के बावजूद एक्सपोर्टर्स ने तेल खरीदने से जुड़े नियमों और लागू करने की टाइमलाइन पर साफ जानकारी की जरूरत बताई है. इन मुद्दों पर बुधवार को कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल के साथ मीटिंग में चर्चा होनी है. क्योंकि देश US और EU दोनों के साथ अपने ट्रेड अरेंजमेंट को फाइनल करने की ओर बढ़ रहा है.