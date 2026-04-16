Indian Goods Export: अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि डोनाल्‍ड ट्रंप ने 7 अगस्‍त 2025 से भारतीय न‍िर्यात पर टैर‍िफ लागू क‍िया था. शुरुआत में यह 25 प्रत‍िशत था, लेक‍िन बाद में बढ़ाकर ट्रंप ने इसे 50 फीसदी कर द‍िया. 25 फीसदी का अत‍िर‍िक्‍त टैर‍िफ रूस से क्रूड ऑयल खरीदने को लेकर लगाया गया था. न‍िर्यात पर टैर‍िफ लगाने का असर यह हुआ क‍ि अमेर‍िकी बाजार में भारत के एक्‍सपोर्ट में ग‍िरावट देखी गई. इससे देश का कुल न‍िर्यात घटने की भी आशंका बनी रही. न‍िर्यात से जुड़े आंकड़ों में क‍िसी तरह की न आएं, इसके ल‍िए सरकार ने कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) भी साइन क‍िया. ट्रंप के टैर‍िफ के बावजूद भारतीय न‍िर्यात में जबरदस्‍त इजाफा देखा जा रहा है.

फाइनेंश‍ियल ईयर 2025-26 में देश ने 441.8 अरब डॉलर (41 लाख करोड़ रुपये) का सामान व‍िदेश भेजा है. यह प‍िछले साल के मुकाबले 1 प्रत‍िशत ज्‍यादा है . भारतीय न‍िर्यात को यह उपलब्धि तब हासिल हुई जब वेस्‍ट एश‍िया में चल रहे संघर्ष और अमेर‍िकी टैर‍िफ ने आख‍िरी त‍िमाही में न‍िर्यात पर बुरा असर डाला है. इन सबके बावजूद भी देश की निर्यात क्षमता मजबूत बनी हुई है. इस दौरान भारतीय आयात में भी इस दौरान 7.5 प्रतिशत का इजाफा देखा गया. इसके साथ ही यह बढ़कर 775 अरब डॉलर तक पहुंच गया.

सोने और चांदी में हुई जबरदस्‍त खरीदारी

भारतीय आयात में इजाफे का कारण सोने और चांदी के दाम में आई तेजी और जबरदस्‍त खरीदारी रही. इसका असर यह हुआ क‍ि देश का ट्रेड डेफ‍िस‍िट बढ़कर 333 अरब डॉलर हो गया. हालांकि, मार्च में हालात में थोड़ा सुधार आया. मार्च महीने में न‍िर्यात 7.6% घटकर 38.9 अरब डॉलर रह गया, लेकिन आयात 6.4 प्रतिशत गिरकर 59.6 अरब डॉलर पर पहुंच गया. इससे मार्च महीने का व्यापार घाटा 9 महीने के सबसे न‍िचले स्‍तर 20.7 अरब डॉलर पर सिमटकर रह गया.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: होर्मुज खुलने की उम्‍मीद में तीसरे द‍िन चढ़ा सोना, क्‍या है गोल्ड-सिल्वर का रेट

सर्व‍िस समेत कुल एक्‍सपोर्ट 860 अरब डॉलर

सर्व‍िसेज के एक्‍सपोर्ट को जोड़ें तो कुल निर्यात 4 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 860.1 अरब डॉलर पर पहुंच गया. कुल आयात 6.4 प्रतिशत बढ़कर करीब 920 अरब डॉलर पर पहुंच गया. कॉमर्स एंड इंडस्‍ट्री म‍िन‍िस्‍टर पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'भारत ने न‍िर्यात का नया रिकॉर्ड बनाया! FY 2025-26 में 860 अरब डॉलर के निर्यात पर गर्व है.'

ग्‍लोबल चुनौतियों के बीच तेज ग्रोथ

कॉर्मस सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने बताया कि देश का न‍िर्यात ग्‍लोबल एवरेज के मुकाबले तेजी से बढ़ा. पिछले साल अमेरिका की तरफ से लागू क‍िये गए टैरिफ और मार्च में ईरान जंग जैसे हालात के बीच ये आंकड़े क‍िसी उपलब्‍ध‍ि से कम नहीं हैं. साल की शुरुआत में तेल के कम दाम से भी डीजल और एविएशन फ्यूल के एक्‍सपोर्ट का प्राइस प्रभावित हुआ. जानकारों की तरफ से उम्मीद जताई गई क‍ि मौजूदा हालात ज्‍यादा द‍िन तक नहीं रहेंगे और आने वाले महीनों में दुन‍िया में ट्रेड करना आसान होगा.

यह भी पढ़ें: शेयर बाजार में लगातार तीसरे द‍िन तेजी, सेंसेक्‍स 500 अंक उछला; न‍िफ्टी भी चढ़ा

वेस्‍ट एश‍िया के संघर्ष का भारी असर

वेस्‍ट एशिया में चल रही जंग ने मार्च के भारतीय व्यापार को बुरी तरह प्रभावित किया है. कॉमर्स सेक्रेटरी अग्रवाल ने बताया कि मार्च में निर्यात 57.9 प्रतिशत गिर गया और आयात 51.6 प्रतिशत घट गया. आमतौर पर भारत इस सेक्‍टर को हर महीने करीब 6 अरब डॉलर का सामान निर्यात करता है. लेकिन मार्च में यह महज ढाई अरब डॉलर रह गया. र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंचा न‍िर्यात देश की इकोनॉमी के लचीलेपन को द‍िखाता है.