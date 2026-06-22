Goods Export Jump: दुनियाभर में चल रहे मिडिल ईस्ट संकट के बावजूद भारतीय इकोनॉमी के मोर्चे से बेहद शानदार खबर आ रही है. मौजूदा फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के शुरुआती ढाई महीने में देश से किये जाने वाले निर्यात (Goods Exports) में करीब 15 फीसदी का उछाल दर्ज किया गया. मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत महीने यानी अप्रैल से एक्सपोर्ट में जो रफ्तार देखने को मिली थी, वह जून के मिड तक लगातार बनी हुई है. ग्लोबल तनाव के बीच भी भारतीय सामान की साख दुनिया के मार्केट में मजबूत हो रही है.
कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने मुंबई में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CA) के साथ बातचीत के दौरान आंकड़ों से जुड़ी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यदि अप्रैल, मई और 14 जून तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत का एक्सपोर्ट रेट शानदार 15 फीसदी रहा है. कॉमर्स मिनिस्ट्री के अनुसार क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट की ऊंची कीमत के कारण ऑयल एक्सपोर्ट में आई मजबूती ने इस ग्रोथ को सपोर्ट किया है. सरकार को उम्मीद है कि आने वाले समय में होने वाले नए ट्रेड एग्रीमेंट से यह रफ्तार और तेज होगी.
देश के निर्यात को बढ़ाने के लिए कई बड़े देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) यानी मुक्त व्यापार समझौते होने जा रहे हैं. पीयूष गोयल ने बताया कि ब्रिटेन (UK) के साथ होने वाला एफटीए आने वाली 15 जुलाई से लागू हो जाएगा. इसके बाद करीब जीरो ड्यूटी (जीरो एक्सपोर्ट चार्ज) के साथ पूरा यूरोपीय मार्केट भारतीय सामान के लिए खुल जाएगा. इसके अलावा, यूरोपीय संघ (EU) के साथ भी दिसंबर तक एफटीए (FTA) पर हस्ताक्षर हो जाएंगे. ईयू के साथ होने वाला एफटीए अगले साल फरवरी-मार्च तक लागू हो जाएगा. स्विट्जरलैंड और नॉर्वे जैसे देशों के साथ यह एग्रीमेंट पहले से ही लागू है.
यूरोप के बाद भारत की नजर अमेरिका के साथ बड़े ट्रेड एग्रीमेंट पर है. इस सिलसिले में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) जेमिसन ग्रीर भारत का दौरा कर रहे हैं, ताकि बातचीत को अंतिम रूप दिया जा सके. ट्रंप प्रशासन की तरफ से लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ की अवधि भी अगले महीने खत्म हो रही है, जिससे डील का रास्ता और साफ होगा. इसके साथ ही कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते को इसी साल पूरा करने की इच्छा जताई है. केन्या और साउथ अफ्रीकी कस्टम यूनियन (SACU) के साथ भी जल्द ट्रेड एग्रीमेंट होने की उम्मीद है.