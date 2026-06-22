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दुनियाभर में चल रही टेंशन, भारतीय इकोनॉमी की मौज ही मौज; एक्सपोर्ट की रफ्तार ने सबको चौंकाया

indian goods export: नए फाइनेंश‍ियल ईयर के दौरान दुन‍िया म‍िड‍िल ईस्‍ट के संकट और क्रूड ऑयल क्राइस‍िस से गुजरी. लेक‍िन इस दौरान भारतीय इकोनॉमी को मजबूती म‍िली और न‍िर्यात में 15 प्रत‍िशत का उछाल देखा गया.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 22, 2026, 12:09 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 12:11 PM IST
दुनियाभर में चल रही टेंशन, भारतीय इकोनॉमी की मौज ही मौज; एक्सपोर्ट की रफ्तार ने सबको चौंकाया
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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