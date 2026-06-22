देश के निर्यात को बढ़ाने के लि‍ए कई बड़े देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) यानी मुक्त व्यापार समझौते होने जा रहे हैं. पीयूष गोयल ने बताया कि ब्रिटेन (UK) के साथ होने वाला एफटीए आने वाली 15 जुलाई से लागू हो जाएगा. इसके बाद करीब जीरो ड्यूटी (जीरो एक्‍सपोर्ट चार्ज) के साथ पूरा यूरोपीय मार्केट भारतीय सामान के लि‍ए खुल जाएगा. इसके अलावा, यूरोपीय संघ (EU) के साथ भी दिसंबर तक एफटीए (FTA) पर हस्ताक्षर हो जाएंगे. ईयू के साथ होने वाला एफटीए अगले साल फरवरी-मार्च तक लागू हो जाएगा. स्विट्जरलैंड और नॉर्वे जैसे देशों के साथ यह एग्रीमेंट पहले से ही लागू है.