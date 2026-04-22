अब हवाई ईंधन में भी मिलेगा एथेनॉल; सरकार ने दी मंजूरी, कच्चे तेल पर निर्भरता घटाने की तैयारी

Govt revises ATF Norms: सरकार ने एविएशन सेक्टर में प्रदूषण घटाने और महंगे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) में एथेनॉल ब्लेंडिंग की अनुमति दे दी है. इस संबंध में मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर ATF मार्केटिंग नियमों में संशोधन किया है. इस फैसले से हवाई यात्रा को ज्यादा स्वच्छ बनाने में मदद मिलेगी. साथ ही देश की विदेशी तेल पर निर्भरता भी कम होगी.

नए नियमों के मुताबिक, एविएशन टर्बाइन फ्यूल की परिभाषा में बदलाव किया गया है. अब ATF में हाइड्रोकार्बन के साथ सिंथेटिक कंपोनेंट्स जैसे एथेनॉल को भी मिलाया जा सकेगा.

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एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के नियमों में बदलाव

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 17 अप्रैल 2026 की नोटिफिकेशन के जरिए एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के नियमों में बदलाव किया है. मंत्रालय ने एविएशन टरबाइन फ्यूल (Regulation of Marketing) आर्डर, 2001 में संशोधन करते हुए ATF की परिभाषा और उसके नियमन के तरीके को अपडेट किया है. पेट्रोलियम मंत्रालय ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल में सिंथेसाइज्ड हाइड्रोकार्बन (जो गन्ने, बेकार तेल, कृषि अवशेष या सिंथेटिक फ्यूल जैसे बायो-फीड से बनते हैं) को मिलाने की अनुमति दे दी है.

SAF को बढ़ावा देने की दिशा में कदम

संशोधित नियमों के तहत अब एविएशन टर्बाइन फ्यूल को 'हाइड्रोकार्बन का एक जटिल मिश्रण, जो IS 1571 मानक के अनुरूप हो या IS 17081 में निर्दिष्ट सिंथेसाइज्ड हाइड्रोकार्बन के साथ ब्लेंड किया गया हो' के रूप में परिभाषित किया गया है. सरकार का ये कदम सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) को बढ़ावा देने की दिशा में माना जा रहा है. SAF को पारंपरिक विमान ईंधन का स्वच्छ विकल्प माना जाता है. ये मौजूदा विमान प्रणालियों में बड़े बदलाव किए बिना उत्सर्जन कम करने में मदद कर सकता है.

ये फैसला भारत की आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने की रणनीति से भी जुड़ा है. देश अपनी कुल तेल जरूरत का करीब 87 प्रतिशत आयात के जरिए पूरा करता है.