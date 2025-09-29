कौन हैं शिरीष चंद्र मुर्मू, जिन्हें सरकार ने RBI का डिप्टी गवर्नर बनाया?

RBI Deputy Governor : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है. सरकार ने शिरीष चंद्र मुर्मू को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है. बता दें, शिरीष चंद्र मुर्मू रिजर्व बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं और सुपरविजन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. शिरीष एम राजेश्वर राव की जगह लेंगे.

3 साल का रहेगा कार्यकाल

उनका कार्यकाल 9 अक्टूबर से शुरू होकर तीन साल तक रहेगा.कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है.

RBI की MPC बैठक शुरू

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI ) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक सोमवार यानी 29 सितंबर से शुरू हो गई है और इस बैठक में रेपो रेट के साथ कई अन्य वित्तीय मुद्दों पर फैसले लिए जाएंगे. एनालिस्ट का मानना है कि अमेरिकी टैरिफ और कम महंगाई दर को देखते हुए RBI रेपो रेट को बरकरार रखा सकता है. '

इस समय रेपो रेट 5.50 प्रतिशत है. इस साल की शुरुआत से अब तक RBI इसमें एक प्रतिशत की कटौती कर चुका है, जिसमें फरवरी में 0.25 प्रतिशत, अप्रैल में 0.25 प्रतिशत और जून की 0.50 प्रतिशत की कटौती शामिल है.

क्या रेपो रेट में होगा बदलाव?

एनालिस्ट के मुताबिक, केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर पर यथास्थिति बनाए रखने की उम्मीद है, क्योंकि GST सुधारों का मांग पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ा है, वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में अपेक्षा से अधिक GDP ग्रोथ हुई है और महंगाई की दर में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिसके बाद ये दर और बढ़ने की उम्मीद है.