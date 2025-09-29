Advertisement
trendingNow12941053
Hindi Newsबिजनेस

कौन हैं शिरीष चंद्र मुर्मू, जिन्हें सरकार ने RBI का डिप्टी गवर्नर बनाया?

शिरीष चंद्र मुर्मू रिजर्व बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं और सुपरविजन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. शिरीष एम राजेश्वर राव की जगह लेंगे.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 29, 2025, 01:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कौन हैं शिरीष चंद्र मुर्मू, जिन्हें सरकार ने RBI का डिप्टी गवर्नर बनाया?

RBI Deputy Governor : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है. सरकार ने शिरीष चंद्र मुर्मू को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है. बता दें, शिरीष चंद्र मुर्मू रिजर्व बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं और सुपरविजन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. शिरीष एम राजेश्वर राव की जगह लेंगे.

3 साल का रहेगा कार्यकाल

उनका कार्यकाल 9 अक्टूबर से शुरू होकर तीन साल तक रहेगा.कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

 RBI की MPC बैठक शुरू

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI ) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक सोमवार यानी 29 सितंबर से शुरू हो गई है और इस बैठक में रेपो रेट के साथ कई अन्य वित्तीय मुद्दों पर फैसले लिए जाएंगे. एनालिस्ट का मानना है कि अमेरिकी टैरिफ और कम महंगाई दर को देखते हुए RBI रेपो रेट को बरकरार रखा सकता है. '

इस समय रेपो रेट 5.50 प्रतिशत है. इस साल की शुरुआत से अब तक RBI इसमें एक प्रतिशत की कटौती कर चुका है, जिसमें फरवरी में 0.25 प्रतिशत, अप्रैल में 0.25 प्रतिशत और जून की 0.50 प्रतिशत की कटौती शामिल है.

यह भी पढ़ें : RBI की MPC बैठक शुरू, रेपो रेट,इन्फ्लेशन पर होगा फैसला, क्या घटेगी EMI?

 

क्या रेपो रेट में होगा बदलाव?

 

एनालिस्ट के मुताबिक, केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर पर यथास्थिति बनाए रखने की उम्मीद है, क्योंकि GST सुधारों का मांग पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ा है, वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में अपेक्षा से अधिक GDP ग्रोथ हुई है और महंगाई की दर में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिसके बाद ये दर और बढ़ने की उम्मीद है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

RBI NEW Deputy Governor

Trending news

चेरापूंजी-मौसिनराम नहीं महाराष्ट्र की इस जगह पर पड़ी सबसे ज्यादा बारिश
Tamhini
चेरापूंजी-मौसिनराम नहीं महाराष्ट्र की इस जगह पर पड़ी सबसे ज्यादा बारिश
सबरीमाला मंदिर से सोना कहां गायब हुआ? केरल हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जज को सौंपी जांच
Sabarimala temple Gold Theft
सबरीमाला मंदिर से सोना कहां गायब हुआ? केरल हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जज को सौंपी जांच
रिटायर होने के बाद न्यायाधीशों को बोलने से बचना चाहिए: जस्टिस पीएस नरसिम्हा
PS Narasimha
रिटायर होने के बाद न्यायाधीशों को बोलने से बचना चाहिए: जस्टिस पीएस नरसिम्हा
सोनम वांगचुक के पाकिस्तान कनेक्शन पर अब आया पत्नी गीतांजलि का रिएक्शन
Sonam Wangchuk
सोनम वांगचुक के पाकिस्तान कनेक्शन पर अब आया पत्नी गीतांजलि का रिएक्शन
यहां पहली बार बन रहे 2 डबल डेकर स्टेशन, अब आमने-सामने नहीं ऊपर-नीचे दौड़ेंगी ट्रेनें
Metro station
यहां पहली बार बन रहे 2 डबल डेकर स्टेशन, अब आमने-सामने नहीं ऊपर-नीचे दौड़ेंगी ट्रेनें
एशिया के सबसे पुराने सागौन बागान पहुंची प्रियंका गांधी, बताया- निलंबूर का खजाना
Priyanka Gandhi Vadra Nilambur visit
एशिया के सबसे पुराने सागौन बागान पहुंची प्रियंका गांधी, बताया- निलंबूर का खजाना
करूर भगदड़ को लेकर राहुल गांधी ने एक्टर विजय को लगाया फोन, CM स्टालिन से भी की बात
Karur Stampede
करूर भगदड़ को लेकर राहुल गांधी ने एक्टर विजय को लगाया फोन, CM स्टालिन से भी की बात
'देवी माता के आशीर्वाद से सबका कल्याण हो', पीएम मोदी ने शेयर किया भजन
PM Modi
'देवी माता के आशीर्वाद से सबका कल्याण हो', पीएम मोदी ने शेयर किया भजन
'15 दिन पहले मोहसिन नकवी से हाथ मिला रहे थे, अब भारतीय टीम ड्रामा....': संजय राउत
Asia Cup 2025
'15 दिन पहले मोहसिन नकवी से हाथ मिला रहे थे, अब भारतीय टीम ड्रामा....': संजय राउत
अब नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तर के चक्कर, यहां घर बैठे ऑनलाइन रजिस्टर होगी शादी
marriage registration
अब नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तर के चक्कर, यहां घर बैठे ऑनलाइन रजिस्टर होगी शादी
;