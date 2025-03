रेलवे की दो बड़ी कंपनियों को सरकार ने दिया 'नवरत्न' का दर्जा, शेयर पर होगी नजर

Indian Railway: केंद्र सरकार ने भारतीय रेलवे की दो बड़ी कंपनियों IRCTC (Indian Railway Catering and Tourism Corporation) और IRFC (Indian Railway Finance Corporation) को 'नवरत्न' का दर्जा दे दिया है. इस फैसले से इन कंपनियों को बिना सरकारी मंजूरी के 1000 करोड़ रुपये तक का निवेश करने की छूट मिलेगी, जिससे इनकी कार्यप्रणाली तेज़ और प्रभावी हो सकेगी.

सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (PSUs) को उनके प्रदर्शन और मुनाफे के आधार पर 'महारत्न', 'नवरत्न' और 'मिनीरत्न' की कैटेगरी में बांटती है.'नवरत्न' का दर्जा मिलने से कंपनियों को कई वित्तीय अधिकार मिल जाते हैं, जिससे वे सरकार पर निर्भर हुए बिना बड़े फैसले ले सकती हैं और निवेश कर सकती हैं.

The Government has approved the upgradation of Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) to Navratna CPSE, making it the 25th #Navratna among CPSEs! IRCTC is a Ministry of Railways CPSE with an annual turnover of ₹4,270.18 Cr, PAT of ₹1,111.26 Cr and a net worth… pic.twitter.com/1jhJ6iQTMk

