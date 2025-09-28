Allianz Global Wealth Report 2025: प‍िछले कुछ सालों में आप अपने आसपास देखें तो भारतीय पर‍िवारों के रहन-सहन से लेकर खान-पीन तक में बदलाव आया है. बढ़ती कमाई का असर है क‍ि भारतीय परिवारों की वेल्थ साल 2024 में रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई. प‍िछले आठ साल के दौरान सबसे तेज ग्रोथ दर्ज की गई. इससे जुड़ी जानकारी एक रिपोर्ट में सामने आई है. एलियांज ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2025 (Allianz Global Wealth Report 2025) में बताया गया क‍ि साल 2024 में भारतीय परिवारों की वेल्थ 14.5 प्रतिशत की दर से बढ़ी है. यह देश में तेजी से बढ़ती म‍िड‍िल क्‍लास की क्षमता को दिखाता है.

प्रति व्यक्ति फाइनेंश‍ियल प्रॉपर्टी पांच गुना बढ़ी

इस र‍िपोर्ट में करीब 60 देशों को कवर क‍िया गया है. र‍िपोर्ट के आधार पर बताया गया क‍ि पिछले दो दशक में देश की वास्तविक प्रति व्यक्ति फाइनेंश‍ियल प्रॉपर्टी पांच गुना बढ़ी है. यह किसी भी दूसरी उभरती इकोनॉमी के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन है. पिछले साल स‍िक्‍योर‍िटीज में सबसे ज्‍यादा इजाफा देखा गया, जो क‍ि 28.7 प्रतिशत थी. इंश्‍योरेंस और पेंशन में 19.7 प्रतिशत की ग्रोथ हुई है. बैंक डिपॉजिट में 8.7 प्रतिशत की ग्रोथ दर्ज की गई.

54 प्रतिशत हिस्सा बैंक डिपॉजिट से आया

भारतीय परिवारों के पोर्टफोलिया का 54 प्रतिशत हिस्सा बैंक डिपॉजिट से आता है. ऐसे में इसमें ग्रोथ बढ़ती सेव‍िंग को दिखाती है. रिपोर्ट में बताया गया क‍ि 'वास्तविक रूप से महंगाई दर के बाद फाइनेंशियल एसेट्स में 9.4 प्रतिशत की ग्रोथ हुई है, जिससे क्रय शक्ति महामारी-पूर्व स्तर से 40 प्रतिशत ऊपर पहुंच गई है. यह पश्चिमी यूरोप से बिल्कुल अलग है, जहां क्रय शक्ति 2019 से 2.4 प्रतिशत कम बनी हुई है. 2024 में प्रति भारतीय नेट फाइनेंशियल एसेट्स 2,818 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति थीं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15.6 प्रतिशत अधिक है.

भारत की प्रति व्यक्ति नेट फाइनेंशियल एसेट्स 15.6 प्रतिशत बढ़कर 2,818 डॉलर पर पहुंच गई है. वहीं, देनदारी की वृद्धि दर 12.1 प्रतिशत रही, जिससे परिवारों पर कर्ज जीडीपी का 41 प्रतिशत रहा. 2024 में अमेरिका ने ग्लोबल फाइनेंशियल एसेट्स वृद्धि का आधा हिस्सा हासिल किया. पिछले दशक में अमेरिकी परिवारों ने दुनिया भर में 47 प्रतिशत संपत्ति वृद्धि उत्पन्न की है, जबकि चीन में यह 20 प्रतिशत और पश्चिमी यूरोप में 12 प्रतिशत है.