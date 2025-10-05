Advertisement
trendingNow12948936
Hindi Newsबिजनेस

IT सेक्टर पर छाए संकट के बादल! खतरे में एक्सेंचर और TCS में हजारों नौकरियां, क्या है इसके पीछे की कहानी?

दिलचस्प बात ये है कि छंटनी के बीच भी एक्सेंचर ने नए कर्मचारियों की भर्ती जारी रखने की बात कही है. CEO जूली स्वीट ने कहा है कि FY26 में कंपनी अमेरिका और यूरोप समेत तीनों बाजारों में कुल हेडकाउंट बढ़ाएगी. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 05, 2025, 04:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IT सेक्टर पर छाए संकट के बादल! खतरे में एक्सेंचर और TCS में हजारों नौकरियां, क्या है इसके पीछे की कहानी?

Indian IT Industry : इंडियन IT इंडस्ट्री पर संकट के बादल गहराते जा रहे हैं. ग्लोबल कंपनी एक्सेंचर ने भले ही अपने FY25 में रेवेन्यू अनुमान के हाई लेवल को छुआ हो, लेकिन इसके पीछे एक सच्चाई छिपी है.  कंपनी ने कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर छंटनी शुरू कर दी है. न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब तक 11,000 से अधिक नौकरियां जा चुकी हैं और आगे और छंटनी की संभावना है. कंपनी ने USD 250 मिलियन से अधिक की राशि उन कर्मचारियों के सेवरेंस के लिए रखी है, जिनकी 'रीस्किलिंग संभव नहीं' है.

नए कर्मचारियों की भर्ती जारी रहेगी 

दिलचस्प बात ये है कि छंटनी के बीच भी एक्सेंचर ने नए कर्मचारियों की भर्ती जारी रखने की बात कही है. CEO जूली स्वीट ने कहा है कि FY26 में कंपनी अमेरिका और यूरोप समेत तीनों बाजारों में कुल हेडकाउंट बढ़ाएगी. उन्होंने 'रीइन्वेंटर्स' यानी रीस्किलिंग पर जोर दिया है, लेकिन ये भी माना कि कुछ कर्मचारियों के लिए ये रणनीति कारगर नहीं रही.

Add Zee News as a Preferred Source

एक्सेंचर के करीब 3.5 लाख कर्मचारी

भारत में एक्सेंचर के करीब 3.5 लाख कर्मचारी हैं. TCS ने भी हाल में 12,000 कर्मचारियों की छंटनी की है. कंपनी ने कहा कि कुछ कर्मचारियों को “रीडिप्लॉय” करना संभव नहीं था. एनालिस्ट का कहना है कि पुराने प्लेटफॉर्म जैसे SAP ECC, मेनफ्रेम्स, और नॉन-क्लाउड स्किल्स अब किसी काम के नहीं रहे हैं. एक्सेंचर की FY26 ग्रोथ गाइडेंस भी कमजोर रही है. निवेशक निराश हैं और शेयर 3% तक गिर गया है. फिर भी कंपनी GenAI में 3 अरब डॉलर का निवेश कर रही है.

17.60 अरब डॉलर का रेवेन्‍यू

एक्सेंचर ने जून-अगस्त 2025 तिमाही में 7 प्रतिशत की ग्रोथ के साथ 17.60 अरब डॉलर का रेवेन्‍यू दर्ज किया है. कंपनी का फाइनेंश‍ियल ईयर सितंबर से अगस्त तक होता है. इस रेवेन्‍यू में ढाई प्रतिशत विदेशी मुद्रा प्रभाव शामिल है. जूली स्वीट ने कहा क‍ि हमारा 7 प्रतिशत ग्रोथ हमारी अनूठी क्षमता को दर्शाता है. कस्‍टमर AI के साथ नए तरीके से काम करने और डिजिटल कोर बनाने में हमारी मदद चाहते हैं. एक्सेंचर की यह स्‍ट्रैटजी न केवल लागत बचाने की है, बल्कि आने वाले समय में AI टेक्‍न‍िक के साथ ग्राहकों की जरूरत को पूरा करने की भी है. 

भारतीय IT सेक्टर के लिए ये साफ संकेत है रीस्किलिंग का युग अब जोखिम भरा हो गया है और नौकरी की गारंटी अब अतीत की बात हो चुकी है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

Indian IT industry

Trending news

'मुझे सलाखों के पीछे ही...', लद्दाख हिंसा पर जोधपुर जेल से क्या बोले सोनम वांगचुक
Ladakh
'मुझे सलाखों के पीछे ही...', लद्दाख हिंसा पर जोधपुर जेल से क्या बोले सोनम वांगचुक
पार्सल देते वक्त महिला के साथ अश्लील हरकत, घटना देख कंपनी बोली सॉरी
crime news
पार्सल देते वक्त महिला के साथ अश्लील हरकत, घटना देख कंपनी बोली सॉरी
घाटी में तबाही से आज तक जूझ रही जनता, बारिश से बहा पुल, ऑटो लादकर नदी पार कर रहे लोग
Kashmir news
घाटी में तबाही से आज तक जूझ रही जनता, बारिश से बहा पुल, ऑटो लादकर नदी पार कर रहे लोग
करोड़पति बिजनेसमैन, 150 देशों में कारोबार, AAP ने इस कारोबारी को दिया राज्यसभा टिकट
Punjab Rajya Sabha election 2025
करोड़पति बिजनेसमैन, 150 देशों में कारोबार, AAP ने इस कारोबारी को दिया राज्यसभा टिकट
ऑस्ट्रेलिया जाएंगे राजनाथ सिंह, 12 साल में पहली बार किसी रक्षा मंत्री का दौरा
rajnath singh
ऑस्ट्रेलिया जाएंगे राजनाथ सिंह, 12 साल में पहली बार किसी रक्षा मंत्री का दौरा
यह पहले से तय की गई साजिश है, CM को बताया जिम्मेदार, करूर भगदड़ पर मचाया तहलका
Tamil Nadu Stampede
यह पहले से तय की गई साजिश है, CM को बताया जिम्मेदार, करूर भगदड़ पर मचाया तहलका
मासूमों की जान लेने वाली सिरप की कंपनी की अन्य प्रोडक्ट्स भी खतरे में
Coldrif Syrup
मासूमों की जान लेने वाली सिरप की कंपनी की अन्य प्रोडक्ट्स भी खतरे में
दार्जलिंग में जबरदस्त बारिश से भूस्खलन और तबाही... 13 लोगों की मौत, IMD का रेड अलर्ट
IMD Alert
दार्जलिंग में जबरदस्त बारिश से भूस्खलन और तबाही... 13 लोगों की मौत, IMD का रेड अलर्ट
जंग के मैदान में दिखेगा प्राइवेट कंपनियों का दबदबा, रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला
Defence Ministry India
जंग के मैदान में दिखेगा प्राइवेट कंपनियों का दबदबा, रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला
इन राज्यों में घूमने जा रहे हैं तो संभलकर! IMD ने 72 घंटों के लिए जारी की चेतावनी
IMD
इन राज्यों में घूमने जा रहे हैं तो संभलकर! IMD ने 72 घंटों के लिए जारी की चेतावनी
;