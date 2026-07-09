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जंग के बीच फंसी भारत की गैस सप्लाई! होर्मुज को बेखौफ पार कर LPG लेने कतर पहुंचा 'नंदा देवी' जहाज

अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम खत्म हो गया. ईरान ने होर्मुज में जहाजों का निशाना बनाया और फिर अमेरिका की ओर से जवाबी हमले के साथ सीजफायर को खत्म कर दिया. इस युद्ध की जड़ में हमेशा से रहने वाला होर्मुज एक बार फिर से जंग का मैदान बना हपआ है.

Written ByBavita Jha
Published: Jul 09, 2026, 09:16 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 09:27 PM IST
जंग के बीच फंसी भारत की गैस सप्लाई! होर्मुज को बेखौफ पार कर LPG लेने कतर पहुंचा 'नंदा देवी' जहाज
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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