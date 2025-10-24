भारी पड़ी 'मूनलाइटिंग', मेहुल गोस्वामी न्यूयॉर्क में गिरफ्तार, $50,000 चोरी का आरोप

Moonlighting: आज के दौर में जहां लोगों को एक नौकरी नसीब नहीं हो पा रही है. मेहुल गोस्वामी एक साथ दो-दो नौकरी कर बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं. न्यूयॉर्क में रहने वाले 39 साल के भारतीय मूल के एक शख्स मेहुल गोस्वामी पर 'मूनलाइटिंग' करके राज्य सरकार को धोखा देने और 50,000 डॉलर से ज्यादा की चोरी करने का गंभीर आरोप लगा है. भारतीय मूल के मेहुल गोस्वामी को न्यूयॉर्क की एक सरकारी एजेंसी में कांट्रेक्टर के तौर पर काम करने के आरोप में अमेरिकी अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया है.

एक साथ दो नौकरी

39 वर्षीय मेहुल गोस्वामी न्यूयॉर्क के स्टेट IT सर्विसेज ऑफिस में कार्यरत थे और घर से ही काम कर रहे थे. NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ये उनकी मुख्य नौकरी थी. जांच करने वाले अधिकारियों के मुताबिक, मेहुल गोस्वामी न्यूयॉर्क स्टेट के इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज (ITS) विभाग में रिमोट एम्प्लॉई थे. वो घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) करते थे. लेकिन, अधिकारियों ने जांच में पाया कि उन्होंने मार्च 2022 से माल्टा में सेमीकंडक्टर कंपनी ग्लोबल फाउंड्रीज के लिए एक कांट्रेक्टर के रूप में काम करना शुरू कर दिया था.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : दुनिया का बेस्ट कंज्यूमर बैंक बना SBI, जीते दो खिताब, जानिए किसने दिया ये अवॉर्ड

प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के पद पर थे कार्यरत

रिपोर्ट के मुताबिक, गोस्वामी राज्य सरकार में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत थे. 2024 में उनकी सालाना सैलरी 117,891 डॉलर (करीब 98 लाख रुपये) थी. कथित तौर पर एक ईमेल के आधार पर गोस्वामी के खिलाफ जांच शुरू हुई थी. उन पर आरोप था कि उन्होंने एक निजी एम्प्लायर के लिए उन्हीं घंटों में काम किया, जब उन्हें एक सरकारी कर्मचारी के रूप में अपनी रिस्पांसिबिलिटी निभानी थीं.

न्यूयॉर्क की इंस्पेक्टर जनरल लूसी लैंग ने इस मामले पर कहा है कि सरकारी कर्मचारियों पर ईमानदारी से सेवा करने का भरोसा किया जाता है. गोस्वामी का ये काम उस भरोसे को गंभीर रूप से तोड़ा है. उन्होंने बताया कि राज्य के लिए काम करते हुए दूसरी फुल-टाइम नौकरी करना जनता के पैसे और टैक्सपेयर्स के पैसे का दुरुपयोग है.

50,000 डॉलर से ज्यादा की चोरी करने का गंभीर आरोप

अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, न्यूयॉर्क राज्य महानिरीक्षक कार्यालय और साराटोगा काउंटी शेरिफ कार्यालय ने एक संयुक्त जांच में पाया कि गोस्वामी ने दो-दो नौकरियां करके राज्य सरकार को धोखा देने और 50,000 डॉलर से ज्यादा की चोरी करने का गंभीर आरोप है.