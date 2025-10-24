Advertisement
नौकरी करने अमेर‍िका गया यह भारतीय, खड़ा कर द‍िया 24079 करोड़ का ब‍िजनेस; अब कर रहा...

Success Story: कहते हैं आपके अंदर कुछ करने की चाहत हो तो कुदरत भी हर तरह से आपकी मदद करती है. आज हम आपको एक ऐसे ही शख्‍स ज्‍योत‍ि बंसल की कहानी बता रहे हैं, जो गए तो अमेर‍िका में नौकरी के ल‍िए गये थे. लेक‍िन उन्‍होंने वहां हजारों करोड़ का ब‍िजनेस खड़ा कर द‍िया.

 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 24, 2025, 11:16 PM IST
Jyoti Bansal Success Story: कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करने वाला शख्‍स अमेर‍िका में नौकरी करने के ल‍िए जाता है. लेक‍िन उसने अपने सपनों को नौकरी तक ही सीम‍ित नहीं रखा. बल्‍क‍ि वह शख्‍स आज ज‍िस मुकाम पर पहुंच चुका है, वहां का तो लोग सपना भी नहीं देख पाते. जी हां, हम ज‍िस शख्‍स की बात कर रहे हैं उसका नाम ज्योति बंसल (Jyoti Bansal) है. ज्‍योत‍ि की कहानी क‍िसी प्रेरणा से कम नहीं है. कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई से लेकर अमेरिका में अरबपत‍ि एंटरप्र‍िन्‍योर बनने तक का उनका सफर बहुत ही शानदार है. बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के अनुसार ज्योति की मेहनत और लगन ने उन्हें सिलिकॉन वैली का स‍ितारा बना द‍िया है.

21 साल की उम्र में ज्‍योत‍ि को म‍िला H-1B वीजा

ज्योति ने देश की टॉप यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की. पढ़ाई के दौरान ही वह स्टार्टअप की दुनिया में जाने की प्‍लान‍िंग करने लगे. उन्होंने कहा, 'मैं स्टार्टअप्स से प्रभावित था. एक कंपनी शुरू करके शानदार सर्व‍िस, टेक्‍न‍िक और नौकरियां देना मुझे अच्‍छा लगता था.' इनोवेशन का केंद्र सिलिकॉन वैली धीरे-धीरे उनका सपना बन गया. साल 2000 में 21 साल की उम्र में ज्‍योत‍ि को H-1B वीजा मिला. इसके जरिये वे सिलिकॉन वैली की छोटी स्टार्टअप कंपनी में काम करने गए, वहां महज 30 कर्मचारी थे.

सात साल तक नहीं शुरू कर सके बिजनेस
उस कंपनी का माहौल ज्‍योत‍ि के लि‍ए एकदम नया था. वह H-1B वीजा की वजह से सात साल तक बिजनेस शुरू नहीं कर सके. ज्‍यो‍त‍ि ने कहा मैं काम नहीं शुरू कर पा रहा था, यह बहुत ही निराशाजनक था. मेरे पास टेक्‍न‍िक बनाने का आइडिया था, लेकिन सही इमिग्रेशन स्टेटस नहीं था. ज्योति को ग्रीन कार्ड मिला तो उन्होंने तुरंत नौकरी छोड़ दी और 2008 में अपनी कंपनी AppDynamics की शुरुआत की. यह कंपनी सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने में मदद करती थी.

शुरुआत में कई चुनौतियों का सामना क‍िया
ज्‍योत‍ि को कंपनी करने के बाद शुरुआत में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा. लेकिन ज्योति ने दूसरी कंपनियों से सीखा कि क्या सही और गलत होता है. उनकी मेहनत रंग लाई और AppDynamics तेजी से बढ़ने लगी. AppDynamics ने शीर्ष पर पहुंचकर 2,000 से ज्‍यादा लोगों को नौकर‍ियां दीं. साल 2017 में सिस्को ने इसे 3.7 बिलियन डॉलर (करीब 24,079 करोड़ रुपये) में खरीद लिया. इस डील के जर‍िये ज्योति सिलिकॉन वैली के सबसे सफल भारतीय मूल के कारोबारी बन गए.

Harness में 1300 से ज्यादा कर्मचारी
आज ज्योति अपनी नई कंपनी Harness को रन कर रहे हैं. इसमें 1300 से ज्यादा कर्मचारी हैं. यह कंपनी सॉफ्टवेयर डिलीवरी को आसान बनाती है. इसके अलावा वह एक वेंचर कैपिटल फर्म और दूसरी टेक कंपनी भी रन करते हैं. ज्‍योंत‍ि ने बताया क‍ि ग्रीन कार्ड मिलने के बाद मैंने 4,000 लोगों को नौकरी दी. पांच साल तक स्थायी निवासी रहने के बाद ज्योति अमेरिका नागर‍िक बन गए. उन्होंने कहा क‍ि मुझे अपनी भारतीय विरासत पर गर्व है. लेकिन मैं अमेरिकी होने पर भी गर्व करता हूं. 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

