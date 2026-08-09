/बाजार पर घरेलू अर्थव्यवस्था का भरोसा, विदेशी जोखिमों से बढ़ी चिंता, SEBI ने गिनाईं बड़ी चुनौतियां

SEBI Report : भारत की आर्थिक गति को वित्त वर्ष 2026-27 में घरेलू मजबूती का सहारा मिलने की उम्मीद है. लेकिन, वैश्विक जोखिम बाजारों पर दबाव बनाए रख सकते हैं. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 में कहा है कि मजबूत आर्थिक बुनियाद वित्तीय बाजारों को समर्थन दे सकती है. हालांकि, जियो-पॉलिटिकल अनिश्चितता, ऊंची कमोडिटी कीमतें और विदेशी पूंजी के अस्थिर फ्लो बाजार के लिए चुनौती बने रह सकते हैं.
SEBI का ये आकलन भारतीय शेयर बाजार के लिए चुनौतीपूर्ण रहे वर्ष के बाद आया है. वित्त वर्ष 2025-26 में निफ्टी 50 और व्यापक बाजार सूचकांकों में अमेरिकी डॉलर के लिहाज से करीब 14 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) की लगातार बिकवाली, रुपये में गिरावट, बाजार के ऊंचे मूल्यांकन और कंपनियों की धीमी आय ग्रोथ ने बाजार पर दबाव डाला. हालांकि, मुश्किल बाजार परिस्थितियों के बावजूद घरेलू संस्थागत निवेशकों, खासकर म्यूचुअल फंडों के मजबूत निवेश प्रवाह ने भारतीय बाजारों को महत्वपूर्ण सहारा दिया.
SEBI के मुताबिक, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रही. मजबूत घरेलू मांग, सरकार के पूंजीगत व्यय और सर्विस सेक्टर ने आर्थिक गतिविधियों को सहारा दिया. रियल जीडीपी ग्रोथ वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 7.1 प्रतिशत थी. निजी खपत और निवेश अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार बने रहे. नॉमिनल जीडीपी में निजी खपत की हिस्सेदारी 56.7 प्रतिशत और निवेश की हिस्सेदारी 31.9 प्रतिशत रही.
वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भारत की आर्थिक ग्रोथ दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है, जबकि वैश्विक ग्रोथ दर 3.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है. SEBI ने कहा कि भारत की अपेक्षाकृत मजबूत घरेलू आर्थिक बुनियाद, फिस्कल कंसोलिडेशन, मुद्रास्फीति में सुधार, कंपनियों की मजबूत होती बैलेंस शीट और घरेलू संस्थागत निवेश की मजबूती भारतीय बाजारों को अन्य बाजारों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद कर सकती है.
हालांकि, वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़े घटनाक्रम भारतीय बाजारों के लिए जोखिम बने हुए हैं. SEBI के अनुसार, यदि मध्य पूर्व में संघर्ष लंबे समय तक जारी रहता है और कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी रहती हैं, तो भारत के लिए जोखिम बढ़ सकते हैं. ऐसी स्थिति में चालू खाते का घाटा बढ़ सकता है और महंगाई पर दबाव बढ़ सकता है. ऊंची कच्चे तेल की कीमतों से भारत का आयात बिल बढ़ेगा, जिससे चालू खाते पर दबाव पड़ सकता है और महंगाई में तेजी का जोखिम पैदा हो सकता है.
SEBI ने कहा कि रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, आयात के स्रोतों में विविधता और लक्षित राजकोषीय सहायता जैसे कदम व्यापक आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण रहेंगे.
वित्त वर्ष 2025-26 में विदेशी निवेशकों की गतिविधियां भारतीय शेयर बाजार पर दबाव का एक बड़ा कारण रहीं. इस दौरान एफपीआई की भारतीय इक्विटी से निकासी रिकॉर्ड 19.7 अरब डॉलर तक पहुंच गई. हालांकि, SEBI ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में संभावित बदलाव को भारत के लिए एक अवसर के रूप में भी देखा है. आपूर्ति श्रृंखलाओं के पुनर्गठन से भारत को फायदा मिल सकता है और इससे देश में निवेश के नए अवसर पैदा हो सकते हैं. रिपोर्ट के अनुसार, मिडिल ईस्ट संघर्ष का स्थायी समाधान और ऊर्जा कीमतों का सामान्य स्तर पर लौटना विदेशी निवेश प्रवाह में सुधार के लिए निकट अवधि के सबसे महत्वपूर्ण कारकों में शामिल होंगे.