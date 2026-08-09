/बाजार पर घरेलू अर्थव्यवस्था का भरोसा, विदेशी जोखिमों से बढ़ी चिंता, SEBI ने गिनाईं बड़ी चुनौतियां

वित्त वर्ष 2025-26 में विदेशी निवेशकों की गतिविधियां भारतीय शेयर बाजार पर दबाव का एक बड़ा कारण रहीं. इस दौरान एफपीआई की भारतीय इक्विटी से निकासी रिकॉर्ड 19.7 अरब डॉलर तक पहुंच गई. हालांकि, SEBI ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में संभावित बदलाव को भारत के लिए एक अवसर के रूप में भी देखा है. आपूर्ति श्रृंखलाओं के पुनर्गठन से भारत को फायदा मिल सकता है और इससे देश में निवेश के नए अवसर पैदा हो सकते हैं. रिपोर्ट के अनुसार, मिडिल ईस्ट संघर्ष का स्थायी समाधान और ऊर्जा कीमतों का सामान्य स्तर पर लौटना विदेशी निवेश प्रवाह में सुधार के लिए निकट अवधि के सबसे महत्वपूर्ण कारकों में शामिल होंगे.