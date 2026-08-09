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बाजार पर घरेलू अर्थव्यवस्था का भरोसा, विदेशी जोखिमों से बढ़ी चिंता, SEBI ने गिनाईं बड़ी चुनौतियां

SEBI के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 में भारतीय बाजारों को मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था, बढ़ती खपत, सरकारी पूंजीगत खर्च और घरेलू निवेश से सहारा मिलने की उम्मीद है.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 09, 2026, 04:00 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 04:00 PM IST
बाजार पर घरेलू अर्थव्यवस्था का भरोसा, विदेशी जोखिमों से बढ़ी चिंता, SEBI ने गिनाईं बड़ी चुनौतियां
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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