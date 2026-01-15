विदेशी जमीं पर भारत के हाथ लगा बड़ा खजाना,सरकारी कंपनियों ने खोज निकाला 'काला सोना', खत्म कर पाएंगी तेल पर ट्रंप की मनमानी ?

India Oil Reserve: भारत अपने तेल की जरूरत को पूरा करने के लिए 80 फीसदी आयात पर निर्भर है . रूस, सऊदी अरब, ईरान, अमेरिका जैसे देशों से तेल का आयात करता है. जिस तरह से दुनियाभर के अलग-अलग हिस्सों में जंग और विद्रोह जारी है, वैश्विक स्तर पर तेल को लेकर अस्थिरता का माहौल है. वहीं अमेरिका की ओर से लगातार तेल को निशाना बनाने के लिए अलग-अलग देशों पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं. भारत जैसे देश तो तेल के भारी खरीदार है, उन्हें इस स्थिति में कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जल्द ही भारत के लिए ये चुनौतियां खत्म हो जाएगी. भारत के हाथ तेल का बड़ा खजाना लगा है. इस बार विदेशी जमीं पर भारत की सरकारी तेल कंपनियों ने तेल का खजाना खोज लिया है.

भारत की तेल कंपनियों ने खोजा खजाना

भारतीय तेल कंपनियों ने बड़ी सफलता हासिल की है, UBPL, IOC और BPCL ने अबू धाबी में तेल का खजाना खोज निकाला है. सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की जॉइंट वेंचर उर्जा भारत प्राइवेट लिमिटेड (UBPL) को अबू धाबी में तेल का भंडार मिला है. UBPL ने वहां ऑनशोर एक्सप्लोरेशन ब्लॉक में कई नए तेल भंडार खोज निकाले हैं.

तेल का बड़ा भंडार

भारत तेल में खुद को आत्मनिर्भर करने की कोशिशों में लगा हुआ है. इससे पहले गुआना में भी तेल का बड़ा भंडार खोजा गया था. अब जॉइंट वेंचर UBPL ने अबू धाबी में तेल का भंडार खोजा है. बता दें कि मार्च 2019 में अबू धाबी में ऑनशोर ब्लॉक 1 का एक्सप्लोरेशन का अधिकार भारत ने लिया था. UBPL को 6162 वर्ग किलोमीटर में तेल खोजने की जिम्मेदारी मिली थी. इसके लिए 166 मिलियन डॉलर का भारी भरकम निवेश किया गया था. अब इसमें जाकर सफलता मिली है. बज गई घंटी, अमेरिका के आए एक फोन से खुला ट्रेड डील का बंद रास्ता, किन-किन मसलों पर बनी दोनों की बात, भारत के लिए क्यों जरूरी है ये डील?

कहां-कहां मिला तेल का कुआँ

आईओसी की ओर से जारी की गई जानकारी के मुताबिक पहला तेल भंडार शिलाइफ में XN-76 कुएं में मिला, वहीं दूसरा तेल भंडार XN-79 02S में मिला है. फिलहाल इसका मूल्यांकन किया जाना है कि कितना तेल है, किसने फायदेमंद है. कंपनियों का कहना है कि ये दोनों तेल भंडार IOC और BPCL महत्वपूर्ण है. इसकी मदद से तेल के उत्पादन में भारत की पकड़ मजबूत होगी. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल उत्पादन के क्षेत्र में काम आगे बढ़ेगा. भारत ऊर्जा के क्षेत्र में खुद को मजबूत कर सकेगा और दूसरे देशों पर उसकी निर्भरता कम होगी .

इससे पहले भी हासिल की सफलता

बीते साल ही जून में भारतीय तेल कंपनियों ने कच्चे तेल के भंडार की खोज की. खुद पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा था कि ओएएलपी के राउंड 10 के तहत भारत ने गुयाना के क्षेत्रफल करीब 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर के बराबर ऑयल फील्ड को खोज निकाला है. भारत ने अंडमान सागर में कच्चे तेल का ब़ड़ा भंड़ार खोज निकाला.

सवाल: सबसे ज्यादा कच्चा तेल किस देश के पास है ?

जवाब: सबसे ज़्यादा कच्चे तेल के भंडार वेनेजुएला के पास हैं. उससे पास 303 बिलियन बैरल तेल का भंडार है. जिसके बाद सऊदी अरब, ईरान और कनाडा जैसे देश आते हैं

सवाल: भारत किन देशों से तेल खरीदता है ?

जवाब: भारत दुनिया भर के लगभग 40 देशों से कच्चा तेल खरीदता है. साल 2022 से पहले यह आंकड़ा सिर्फ 27 देशों का था. रूस, सऊदी अरब, ईरान, अमेरिका जैसे देश इस लिस्ट में शामिल हैं.