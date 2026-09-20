/पेट्रोल पंपों पर ₹2,000 से ज्यादा UPI पेमेंट बंद होने की खबर फर्जी, IndianOil ने दिया स्पष्टीकरण

IndianOil Clarifies Viral Claim : देश में पिछले कुछ दिनों से UPI को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. मध्य प्रदेश में पेट्रोल पंपों पर ₹2,000 से ज्यादा के UPI पेमेंट बंद किए जाने और 23 सितंबर को 'No-UPI Day' मनाए जाने की वायरल खबर को IndianOil ने फर्जी और भ्रामक बताया है. कंपनी ने स्पष्ट किया है कि पेट्रोलियम डीलर्स की ओर से इस तरह का कोई फैसला नहीं लिया गया है. सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा था कि पेट्रोल पंप संचालक डिजिटल पेमेंट पर लगने वाले मर्चेंट चार्ज के विरोध में ₹2,000 से अधिक के UPI पेमेंट स्वीकार नहीं करेंगे. साथ ही, इंदौर में 23 सितंबर को 'No-UPI Day' मनाने की बात भी कही गई थी.
IndianOil के मुताबिक, मध्य प्रदेश में पेट्रोल पंपों पर UPI भुगतान को लेकर ₹2,000 की कोई नई सीमा लागू नहीं की गई है. कंपनी ने कहा कि पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन लगातार मंत्रालय के अधिकारियों के संपर्क में हैं और किसी 'No-UPI Day' की घोषणा या सूचना नहीं दी गई है. कंपनी ने ये भी कहा कि कुछ ऐसे लोगों की ओर से भी इस तरह के दावे किए गए हैं, जो पेट्रोलियम डीलर नहीं हैं. IndianOil ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली ऐसी खबरों को आगे बढ़ाने से पहले उनकी पुष्टि जरूर करें.
IndianOil ने कहा कि पेट्रोल पंप डीलर्स डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में लगातार सक्रिय रहे हैं. फिलहाल, मध्य प्रदेश में न तो राज्यव्यापी और न ही इंदौर में UPI भुगतान रोकने का कोई ऐलान हुआ है. इसलिए वाहन चालकों को पेट्रोल या डीजल खरीदते समय वायरल मैसेज के आधार पर UPI भुगतान को लेकर किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है.
वायरल दावे के पीछे UPI मर्चेंट चार्ज यानी MDR का मुद्दा भी बताया जा रहा है. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, 15 अक्टूबर 2026 से कुछ बड़े मर्चेंट UPI लेनदेन पर MDR व्यवस्था लागू होने की बात कही गई है. हालांकि, इसका बोझ ग्राहक पर डालने की अनुमति नहीं होगी. छोटे व्यापारियों को भी इस व्यवस्था में राहत दी गई है. P2PM केटेगरी में आने वाले छोटे विक्रेताओं के लिए निर्धारित सीमा तक UPI QR भुगतान पर MDR शून्य रहने की बात कही गई है.
UPI से पेमेंट करने वाले ग्राहक से अलग से कोई चार्ज वसूलने का प्रावधान नहीं है यानी पेट्रोल पंप पर UPI से भुगतान करने वाले ग्राहक को ₹2,000 से अधिक की राशि पर कोई एडिशनल UPI फीस देने की जरूरत नहीं होगी.