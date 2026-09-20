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पेट्रोल पंपों पर ₹2,000 से ज्यादा UPI पेमेंट बंद होने की खबर फर्जी, IndianOil ने दिया स्पष्टीकरण

IndianOil ने ₹2,000 से ज्यादा UPI पेमेंट बंद होने और 23 सितंबर को ‘No-UPI Day’ की वायरल खबर को फर्जी बताते हुए स्पष्ट किया है कि पेट्रोल पंपों पर UPI पेमेंट सामान्य रूप से जारी है.

Written ByGaurav Singh
Published: Sep 20, 2026, 05:10 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 05:10 PM IST
पेट्रोल पंपों पर ₹2,000 से ज्यादा UPI पेमेंट बंद होने की खबर फर्जी, IndianOil ने दिया स्पष्टीकरण
Image Credit: Social media/X/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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