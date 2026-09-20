/पेट्रोल पंपों पर ₹2,000 से ज्यादा UPI पेमेंट बंद होने की खबर फर्जी, IndianOil ने दिया स्पष्टीकरण

IndianOil Clarifies Viral Claim : देश में पिछले कुछ दिनों से UPI को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. मध्य प्रदेश में पेट्रोल पंपों पर ₹2,000 से ज्यादा के UPI पेमेंट बंद किए जाने और 23 सितंबर को 'No-UPI Day' मनाए जाने की वायरल खबर को IndianOil ने फर्जी और भ्रामक बताया है. कंपनी ने स्पष्ट किया है कि पेट्रोलियम डीलर्स की ओर से इस तरह का कोई फैसला नहीं लिया गया है. सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा था कि पेट्रोल पंप संचालक डिजिटल पेमेंट पर लगने वाले मर्चेंट चार्ज के विरोध में ₹2,000 से अधिक के UPI पेमेंट स्वीकार नहीं करेंगे. साथ ही, इंदौर में 23 सितंबर को 'No-UPI Day' मनाने की बात भी कही गई थी.