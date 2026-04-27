ईरान जंग के बीच भारत के हाथ लगा 'जैकपॉट', विदेशी जमीन पर मिला तेल-गैस से भरा खजाना!

Oil and Gas Discovery in Libya : एनर्जी संकट और वैश्विक तनाव के दौर में भारत के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है. देश की महारत्न कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड ने विदेश में तेल और गैस के नए भंडार की खोज कर भारत के एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम बढ़ाया है. कंपनी ने इस बड़ी सफलता की जानकारी स्टॉक एक्सचेंज को दी है.

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने लीबिया में अपने विदेशी एक्सप्लोरेशन पोर्टफोलियो में तेल और गैस की नई खोज की घोषणा की है. ये उसके अंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है. ये जानकारी 27 अप्रैल 2026 को SEBI (लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशंस, 2015 के रेगुलेशन 30 के तहत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और बीएसई लिमिटेड को दी गई है.

कहां मिला तेल और गैस का खजाना?

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ये खोज लीबिया के दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में स्थित घदामेस बेसिन (Ghadames Basin) के ऑनशोर ब्लॉक एरिया 95/96 में की गई है. ये क्षेत्र अपने स्थापित हाइड्रोकार्बन भंडारों के लिए जाना जाता है. ये ब्लॉक लगभग 6,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसका ऑपरेशन सोनात्राच इंटरनेशनल पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कॉर्पोरेशन कर रही है. इंडियन ऑयल की इस कंसोर्टियम में 25 प्रतिशत हिस्सेदारी है. इसमें ऑयल इंडिया लिमिटेड भी शामिल है.

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क्या है इंडियन ऑयल के लिए रणनीतिक महत्व?

कंपनी ने कहा कि ये विदेशी पोर्टफोलियो को मजबूत करने की दिशा में एक अहम उपलब्धि है. ये खोज इंडियन ऑयल की उस व्यापक रणनीति के अनुरूप है, जिसके तहत कंपनी चुनिंदा उच्च क्षमता वाली परिसंपत्तियों और वैश्विक रणनीतिक साझेदारियों के जरिए अपने अंतरराष्ट्रीय एक्सप्लोरेशन विस्तार पर ध्यान दे रही है.