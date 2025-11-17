उधर अमेरिका से गैस डील, इधर गुजरात में मिला 'ब्लैक गोल्ड', भरेगा देश का खजाना

Indian Oil: भारतीय तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) ने बड़ा ऐलान किया है. कंपनी ने ऐलान किया है कि उसने गुजरात के ज्योति-1 तेल के कुएं से उत्पादन शुरू कर दिया है. इससे देश के कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ाने में मदद मिलेगी. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसे छोटी, लेकिन अपस्ट्रीम प्रोग्रेस में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और कहा इससे देश की एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ावा मिलेगा. एक तरफ भारत ने अमेरिका के साथ ऐतिहासिक गैस डील की है तो वहीं गुजरात में कच्चे तेल का उत्पादन शुरू हुआ है. भले ही छोटा. लेकिन ये देश के आयात बिल को कम करने में मदद करेगा. आयात बिल घटेगा यानी देश का खजाना भरेगा.

क्या कहा पेट्रोलियम मंत्री ने

हरदीप पुरी ने मुताबिक, आईओसी ने 14 नवंबर, 2025 को आईयूवीएल साइट पर ब्लॉक सीबी-ओएनएन-2005/9 में ज्योति-1 कुएं से उत्पादन शुरू कर दिया है. केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कहा, छोटी लेकिन भारत की अपस्ट्रीम प्रोग्रेस में महत्वपूर्ण उपलब्धि. एनर्जी महारत्न इंडियन ऑयल ने 14 नवंबर को गुजरात में आईयूवीएल साइट पर ब्लॉक सीबी-ओएनएन-2005/9 में ज्योति-1 कुएं से पहला घरेलू उत्पादन शुरू किया है.

उन्होंने कहा कि फिर से यह शुरुआत ऊर्जा महारत्न के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जो अब अपस्ट्रीम क्षेत्र में नए सिरे से कदम बढ़ा रहा है. केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि यह प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अधिक ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने और घरेलू संसाधनों का अनुकूलन करने के सरकार के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप है.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बीच समन्वित प्रयासों का परिणाम है. उन्होंने भारत की अपस्ट्रीम क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए सभी संबंधित टीमों को बधाई दी. यह विकास ऐसे समय में हुआ है जब सरकार विभिन्न माध्यमों से भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है.

इससे पहले, केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि भारत की सरकारी तेल कंपनियों ने अमेरिका से 2.2 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) एलपीजी आयात करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है.पुरी ने कहा कि ऐतिहासिक फैसला, दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ रहे एलपीजी मार्केट में से एक अब अमेरिका के लिए खुल रहा है.मंत्रालय ने कहा देश के लोगों को किफायती दामों पर गैस उपलब्ध करने के उद्देश्य से हम अपनी एलपीजी आपूर्ति में विविधीकरण ला रहे हैं.आईएएनएस