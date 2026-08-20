/हॉर्मुज संकट के बाद भारत का बड़ा दांव, अल्जीरिया से LPG खरीदेगा IOC, हर महीने 45-55 हजार टन आएगी गैस

भारत LPG की सप्लाई सुरक्षित रखने के लिए अमेरिका से भी खरीद बढ़ा रहा है. सूत्रों के मुताबिक, भारत 2027 में अपने कुल LPG आयात का 25% तक अमेरिका से खरीदने की योजना बना रहा है. तीनों सरकारी तेल कंपनियां- IOC, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरशन (HPCL) और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरशन (BPCL)- अमेरिका से LPG आयात के लिए संयुक्त टेंडर भी जारी कर सकती हैं. अल्जीरिया और अमेरिका से खरीद बढ़ाकर भारत LPG सप्लाई के लिए मिडिल ईस्ट पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है.