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हॉर्मुज संकट के बाद भारत का बड़ा दांव, अल्जीरिया से LPG खरीदेगा IOC, हर महीने 45-55 हजार टन आएगी गैस

भारत अब LPG के लिए खाड़ी देशों पर निर्भरता घटाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है. अमेरिका-ईरान संघर्ष के दौरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से एनर्जी सप्लाई प्रभावित होने के बाद भारत ने नए सप्लाई सोर्स तलाशने शुरू किए हैं.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 20, 2026, 10:12 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 10:12 PM IST
हॉर्मुज संकट के बाद भारत का बड़ा दांव, अल्जीरिया से LPG खरीदेगा IOC, हर महीने 45-55 हजार टन आएगी गैस
Image Credit: Canva

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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