/हॉर्मुज संकट के बाद भारत का बड़ा दांव, अल्जीरिया से LPG खरीदेगा IOC, हर महीने 45-55 हजार टन आएगी गैस

IOC to Import Up to 55,000 Tonnes of LPG : भारत अपनी LPG जरूरतों के लिए मिडिल ईस्ट पर निर्भरता घटाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठा रहा है. सूत्रों के मुताबिक, इंडियन ऑयल कॉरपोरशन (IOC) ने 2027 में अल्जीरिया की सरकारी ऊर्जा कंपनी Sonatrach से LPG आयात करने का समझौता अंतिम रूप दे दिया है. इस सौदे के तहत IOC हर महीने एक बहुत बड़े गैस कैरियर के जरिए करीब 45,000 से 55,000 मीट्रिक टन LPG खरीदेगा.
हाल ही में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की नाकेबंदी से एनर्जी सप्लाई प्रभावित होने के बाद भारत ने LPG के आयात सोर्स में विविधता लाने की कोशिश तेज कर दी है. भारत में LPG का सबसे बड़ा इस्तेमाल घरेलू खाना पकाने के लिए होता है. सूत्रों के मुताबिक, अल्जीरिया से मिलने वाली LPG की कीमत Saudi Aramco के कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से कम है. IOC ये LPG फ्री-ऑन-बोर्ड आधार पर खरीदेगा यानी जहाज पर माल चढ़ाने के बाद की शिपिंग और उससे जुड़े खर्च खरीदार की जिम्मेदारी होगी.
IOC का Sonatrach के साथ पहले भी लॉन्ग टर्म LPG आयात समझौता था, लेकिन कुछ साल पहले कंपनी ने मिडिल ईस्ट से खरीद बढ़ा दी थी.
भारत ने जून 2026 में अल्जीरिया से LPG आयात शुरू किया है. LSEG के शुरुआती ट्रेड फ्लो डेटा के मुताबिक, अगस्त में भारत को अल्जीरिया से करीब 1.10 लाख टन LPG मिलने की उम्मीद है. IOC और Sonatrach ने इस समझौते पर टिप्पणी के लिए भेजे गए सवालों का जवाब नहीं दिया.
भारत LPG की सप्लाई सुरक्षित रखने के लिए अमेरिका से भी खरीद बढ़ा रहा है. सूत्रों के मुताबिक, भारत 2027 में अपने कुल LPG आयात का 25% तक अमेरिका से खरीदने की योजना बना रहा है. तीनों सरकारी तेल कंपनियां- IOC, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरशन (HPCL) और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरशन (BPCL)- अमेरिका से LPG आयात के लिए संयुक्त टेंडर भी जारी कर सकती हैं. अल्जीरिया और अमेरिका से खरीद बढ़ाकर भारत LPG सप्लाई के लिए मिडिल ईस्ट पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है.