कभी उठाते थे लोगों की जूठी प्लेट्स, अब बने US में रेस्तरां ग्रुप के मालिक, कौन हैं अमोल कोहली?

एक भारतीय मूल वो शख्स जिसने कभी अमेरिका के एक रेस्तरां में वेटर के रूप काम किया और रेस्तरां में आने वाले लोगों की जूठी प्लेटे तक उठाई. अब इस शख्स ने अमेरिका में रेस्टोरेंट की पूरी कंपनी खरीद कर दुनिया के सामने एक नई मिसाल पेश की है. भारतीय मूल के अमोल कोहली ने साल 2003 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया में एक रेस्तरां में वेटर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी. अब वो एक सफल बिजनेसमैन बन चुके हैं. अमोल ने अपनी मेहनत के दम पर एक कर्मचारी से मालिक बनने तक का सफर तय किया.

सीएनबीसी मेक टू इट से बातचीत करते हुए 37 वर्षीय अमोल कोहली ने बताया कि उन्होंने साल 2003 में फिलाडेल्फिया में एक फ्रेंडलीज़ आउटलेट में हाई स्कूल के सेकेंड ईयर के एक छात्र के तौर पर काम शुरू किया था. बतौर छात्र अमोल लगातार अपनी जेब खर्च के लिए बहुत बेचैनी से एक पार्ट टाइम जॉब की तलाश में थे. यहां काम मिलने के बाद वह प्रति घंटे लगभग 5 डॉलर कमाते थे. इस दौरान अमोल रेस्तरां में खाना बनाने, बर्तन धोने, बस्सर और आइसक्रीम स्कूपर जैसे कई जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे तरीके से संभालते थे.

दो दशक का करियर, बन गए मालिक

अब दो दशक बाद अमोल कोहली ने अपने रिज्यूमे में एक और उपाधि जोड़ ली है, फ्रेंडलीज़ रेस्तरां का मालिक. 22 जुलाई को उनके निवेश समूह लिगेसी ब्रांड्स इंटरनेशनल ने फ्रेंडलीज़ को इसके मूल कंपनी ब्रिक्स होल्डिंग्स और छह अन्य रेस्तरां सीरीज के साथ अधिग्रहित कर लिया. कोहली ने बताया, 'यह दुनिया में उन कुछ (उद्योगों) में से एक है जहां आप वास्तव में उस स्तर से शुरू कर सकते हैं और सीईओ या कार्यकारी तक अपना रास्ता बना सकते हैं.'

ऐसे तय किया वेटर से फ्रेंचाइज़र तक का सफर

37 वर्षीय अमोल ने बताया कि उन्होंने कैसे अपने जीवन का अधिकांश समय फ्रेंडलीज़ रेस्तरां में किसी न किसी रूप में काम करते हुए बिताया है. ड्रेक्सेल यूनिवर्सिटी में फाइनेंस और मार्केटिंग की पढ़ाई के दौरान भी उन्होंने गर्मियों में रेस्तरां में काम करना जारी रखा और बिजनेस की बारीकियों को सीखा. अमोल ने बताया, 'मैंने कुछ फ्रेंचाइज़ी मालिकों का समर्थन करना शुरू किया और यह सीखना शुरू किया कि पैसा रजिस्टर में आने के बाद क्या होता है. बीमा, पेरोल, खाद्य लागत और इन सभी अन्य चीजों के बारे में सीखा. मैंने यह सब कॉलेज के दौरान किया.'

साल 2011 में ग्रेजुएशन के बाद चुनी मैनेजमेंट की भूमिका

साल 2011 में ग्रेजुएशन करने के बाद कोहली ने फाइनेंशियल करियर की बजाय फ्रेंडलीज़ में रिजनल मैनेजमेंट की भूमिका चुनी. कुछ सालों के बाद उन्होंने अपनी बचत क्रेडिट और बिजनेस पार्टनर्स से मिले पैसों से उन्होंने एक बंद हो रही रेस्तरां कंपनी की फ्रेंचआईजी खरीदी. कोहली ने कहा कि यहीं से मेरे करियर की असली शुरुआत हुई. कोहली ने ब्रांड को पूरी तरह से खरीदने से पहले 31 फ्रेंडलीज़ स्थानों को फ्रेंचाइज़ किया. उनकी कंपनी अब क्लीन जूस, ऑरेंज लीफ, रेड मैंगो, स्मूदी फैक्ट्री + किचन, सूपर सलाद, और हम्बल डोनट कंपनी की भी मालिक है. ये अमेरिका भर में 250 से अधिक रेस्तरां आउटलेट्स का मैनेजमेंट देखती है.

इन चुनौतियों के बाद अमाल कोहली को मिली सफलता

आउटलेट के अनुसार, कोहली का अपने एक समय के इनवेस्टर को खरीदने का रास्ता कोविड-19 महामारी के दौरान फ्रेंडलीज़ की बिक्री में आई भारी गिरावट के साथ शुरू हुआ. अमेरिका के फेमस फ्रेंडलीज़ रेस्तरां की कोविड महामारी से पहले 800 रेस्तरां की बड़ी सीरीज थी. बाद में ये घटते-घटते 100 से कुछ ही अधिक रह गईं. फ्रेंडलीज़ कंपनी ने कोविड के दौरान साल 2020 में खुद को दिवालिया घोषित कर दिया था. इससे पहले 2021 में ब्रिक्स होल्डिंग्स ने इसे लगभग 2 मिलियन डॉलर में अधिग्रहित किया था. इस साल मई में कोहली ने अपने इन्वेस्ट ग्रुप लिगेसी ब्रांड्स इंटरनेशनल की स्थापना की. इस समूह का एकमात्र उद्देश्य ब्रिक्स होल्डिंग्स को अधिग्रहित करना था. ब्रिक्स के संस्थापक जॉन एंटिओको ने इस सौदे के समय बताया कि लिगेसी ब्रांड्स इंटरनेशनल का निर्माण, सही लोगों के समर्थन, विश्वास, और बहुत लोगों की सद्भावना का परिणाम था जो एक साथ भुनाया गया.

