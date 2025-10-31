Advertisement
फाइनेंस सेक्टर में मचा भूचाल! भारतीय मूल के CEO पर ₹4,200 करोड़ की धांधली का आरोप

दुनिया की दिग्गज निवेश कंपनी BlackRock की प्राइवेट-क्रेडिट डिवीजन को $500 मिलियन (लगभग ₹4,200 करोड़) के बड़े फ्रॉड का शिकार बनाया गया है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 31, 2025, 08:45 PM IST
Blackrock : ग्लोबल फाइनेंशियल सेक्टर में एक बड़ा खुलासा सामने आया है. दुनिया की दिग्गज निवेश कंपनी BlackRock की प्राइवेट-क्रेडिट डिवीजन को $500 मिलियन (लगभग ₹4,200 करोड़) के बड़े फ्रॉड का शिकार बनाया गया है. इस घोटाले के पीछे भारतीय मूल के व्यवसायी बंकिम ब्रह्मभट्ट (Bankim Brahmbhatt) का नाम सामने आ रहा है.

कैसे हुई धोखाधड़ी?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ब्रह्मभट्ट ने अपनी कंपनी Carriox Capital के जरिए एक धोखाधड़ी की. उन्होंने दावा किया कि उनकी कंपनी ने T-Mobile, Telstra और Telecom Italia Sparkle जैसी अंतरराष्ट्रीय टेलीकॉम कंपनियों को फाइनेंसिंग दी है. लेकिन जांच में सामने आया कि जिन कॉन्ट्रैक्ट्स और इनवॉइसेज को उन्होंने गिरवी रखकर करोड़ों डॉलर की फंडिंग ली, वे सभी फर्जी (fabricated) थे.

क्या है घोटाले की कहानी?

इस मामले में बताया जा रहा है कि ब्रह्मभट्ट ने इस धोखाधड़ी को असली दिखाने के लिए फर्जी ईमेल डोमेन बनाए जो असली टेलीकॉम कंपनियों के डोमेन जैसे दिखते थे. इन डोमेन से उनकी टीम ने जाली ईमेल्स और कन्फर्मेशन लेटर्स भेजे, जिससे लेंडर्स को विश्वास हो गया कि सौदे असली हैं.  इन फर्जी डाक्यूमेंट्स के आधार पर Carriox Capital ने BlackRock और BNP Paribas जैसी बड़ी वित्तीय संस्थाओं से सैकड़ों मिलियन डॉलर के लोन हासिल किए. कई वर्षों तक इन लोन को फर्जी पेमेंट्स और सर्कुलर ट्रांजैक्शन्स के जरिए सही दिखाया गया, जिससे ऑडिटर्स और इन्वेस्टर्स को कोई शक नहीं हुआ.

प्राइवेट-क्रेडिट इंडस्ट्री में सबसे बड़ा घोटाला

अब जब ये घोटाला सामने आया है, तो BlackRock और अन्य लेंडर्स ने ब्रह्मभट्ट और उनकी कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. उनके अनुसार, Carriox Capital और इससे जुड़ी कंपनियों को लगभग $500 मिलियन का पेमेंट करना है, जो अब संदिग्ध माना जा रहा है. ये मामला अब वैश्विक प्राइवेट-क्रेडिट इंडस्ट्री में सबसे बड़े घोटालों में से एक माना जा रहा है. 

कौन हैं बंकिम ब्रह्मभट्ट?

भारतीय मूल के CEO बंकिम ब्रह्मभट्ट मशहूर बंकाई ग्रुप के फाउंडर हैं. उन्हें टेलीकॉम सेक्टर में तीन दशकों से अधिक का अनुभव है. वो ब्रॉडबैंड टेलीकॉम और ब्रिजवॉयस जैसी कंपनियों को चलाते हैं. ये कंपनी वैश्विक स्तर पर अन्य टेलीकॉम कंपनियों को सर्विस, सॉलूशन्स और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर देती है. उनके लीडरशिप में बंकाई ग्रुप ने अंतरराष्ट्रीय टेलीकॉम बाजार में एक मजबूत पहचान बनाई है.

