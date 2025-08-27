रेलवे ने बनाया रिकॉर्ड, देशभर में 380 फेरे लगाएंगी गणपति स्पेशल ट्रेनें, न टिकट की मारामारी, न होगी खचाखच भीड़
Indian Railway:  गणेश चतुर्थी पर अपने घर आने-जाने वालों को दिक्कत न हो, उन्हें आसानी से टिकट मिल जाए, इसके लिए भारतीय रेलवे ने बड़ी पहल की है.  रेलवे की ओर से गणेश चतुर्थी पर स्पेशल ट्रेनें लगाई जा रही है.  गणपति स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़ाए गए हैं.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Aug 27, 2025, 10:36 AM IST
Indian Railway Special Train: गणेश चतुर्थी पर अपने घर आने-जाने वालों को दिक्कत न हो, उन्हें आसानी से टिकट मिल जाए, इसके लिए भारतीय रेलवे ने बड़ी पहल की है.  रेलवे की ओर से गणेश चतुर्थी पर स्पेशल ट्रेनें लगाई जा रही है.  गणपति स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़ाए गए हैं. गणेश उत्सव को देखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों के 380 से अदिक ट्रिप्स के संचालन का फैसला किया.  11 अगस्त से ही इन ट्रेनों की शुरुआत हो चुकी है.  

गणपति स्पेशल ट्रेनें 

गणपति ट्रेनों के फेरें बढ़ाए गए हैं, ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके. इससे पहले वर्ष 2023 और 2024 में भी रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए ना सिर्फ विशेष ट्रेनों का संचालन किया था, बल्कि उनके फेरों की संख्या भी बढ़ाई थी. साल  2023 में रेलवे ने 305 गणपति स्पेशल ट्रेन फेरों तो साल 2024 में यह संख्या बढ़ाकर 358 कर दी गई थी. इस साल इसकी संख्या बढ़ाकर 380 कर दी गई है.   वंदे भारत की बढ़ी रफ्तार, अब 70-75 नहीं 130KM/H की रफ्तार से दौड़ रही हैं ये पांच ट्रेनें

11 अगस्त से शुरू हो गई ट्रेनें  
  
रेलवे ने इस वर्ष श्रद्धालु यात्रियों की सुविधा के लिए गणपति स्पेशल ट्रेनों के 380 से अधिक फेरों (ट्रिप्स) के संचालन का फैसला लिया है. गणपति उत्सव के दौरान विशेष रेलगाड़ियों के फेरों का यह नया कीर्तिमान है. इससे पहले वर्ष 2023 और 2024 में भी रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए ना सिर्फ विशेष ट्रेनों का संचालन किया था, बल्कि उनके फेरों की संख्या भी बढ़ाई थी. वर्ष 2023 में रेलवे ने 305 गणपति स्पेशल ट्रेन फेरों का संचालन किया था, जबकि 2024 में यह संख्या बढ़ाकर 358 कर दी गई थी.  

कहां-कहां के लिए चलती है ट्रेन

यात्रियों की सुविधा के लिए जोनवार संचालित जिन स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ाए गए हैं उसके अनुसार महाराष्ट्र और कोंकण क्षेत्र में यात्री मांग को देखते हुए मध्य रेलवे में स्पेशल ट्रेनों के 296 फेरे लगेंगे. वहीं, पश्चिम रेलवे में 56 फेरे, कोंकण रेलवे में 06 फेरे और दक्षिण पश्चिम रेलवे में 22 फेरे शामिल हैं. कोंकण रेलवे पर चलने वाली गणपति स्पेशल ट्रेनों के पड़ाव कोलाड, इंदापुर, मानगांव, गोरेगांव रोड, वीर, सापे वार्मने, करंजडी, विन्हेरे, दीवानखावटी, कलांबनी बुद्रुक, खेड़, अंजनी, चिपलुन, कामथे, सावरदा, अरावली रोड, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, अदावली, विलावडे, राजापुर रोड, वैभववाड़ी रोड, नंदगांव रोड, कंकावली, सिंधुदुर्ग, कुदाल, जराप, सावंतवाड़ी रोड, मदुरे, थिविम, करमाली, मडगांव जंक्शन, कारवार, गोकामा रोड, कुमता, मुर्देश्वर, मूकाम्बिका रोड, कुंडापुरा, उडुपी, मुल्की और सुरथकल दिए गए हैं.  

वहीं, पश्चिम रेलवे मार्गों पर रास्ते में ट्रेनें बोरीवली, वसई रोड, भिवंडी रोड, पनवेल, पेन, रोहा, मानगांव, वीर, खेड़, चिपलुन, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, राजापुर रोड, वैभववाड़ी रोड, कंकवली, सिंधुदुर्ग, कुडाल, सावंतवाड़ी रोड, थिविम, करमाली, मडगांव जंक्शन, कारवार, गोकर्ण रोड, कुमता, मुर्देश्वर, मूकाम्बिका रोड बिंदूर, कुंडापुरा पर रुकेंगी.  मध्य रेलवे में गणपति स्पेशल ट्रेनों का ठहराव दादर, ठाणे, पनवेल, पेन, रोहा, मानगांव, वीर, खेड़, चिपलुन, कामथे, सावर्दा, अरावली रोड, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, अदावली, विलावडे, राजापुर रोड, वैभववाड़ी रोड, नंदगांव रोड, कंकावली, सिंधुदुर्ग, कुडाल और जराप स्टेशन पर दिया गया है. इसी तरह दक्षिण पश्चिम रेलवे की गणपति स्पेशल ट्रेनें एसएमएम हावेरी, हरिहर, दावणगेरे, बिरूर, अरसीकेरे, तुमकुरु, यशवंतपुर, कुनिगल, चन्नरायपटना, हसन, सकलेशपुर, सुब्रह्मण्य रोड, कबाकापुत्तूर और बंटावाला स्टेशनों पर रुकेंगी.  

11 अगस्त से संचालित हो रही हैं गणपति स्पेशल ट्रेनें

त्योहारों के मौसम में श्रद्धालु यात्री अपनी यात्रा की तैयारी पहले से शुरू कर देते हैं. इसलिए यात्रियों की सहूलियत के लिए रेलवे द्वारा गणपति स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत 11 अगस्त से कर दी गई है,  जबकि गणेशोत्सव 27 अगस्त से 6 सितंबर 2025 तक मनाया जाएगा. स्पेशल ट्रेनों के बारे में विस्तृत जानकारी आईआरसीटीसी की वेबसाइट, रेलवन ऐप और कंप्यूटरीकृत पीआरएस पर उपलब्ध है. भारतीय रेलवे ने कहा है कि वह यात्रियों को सुरक्षित, विश्वसनीय और सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. खासकर त्योहारों के दौरान जब मांग अत्यधिक बढ़ जाती है, तो यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे की तरफ से खास इंतजाम किए जाते हैं.  

यात्री सुविधा के लिए और ट्रेनें जोड़ी जाएंगी

भारतीय रेलवे के अनुसार जैसे-जैसे त्योहार नजदीक आएगा स्पेशल ट्रेनों की अतिरिक्त सेवाएं जोड़ी जाएंगी, जिससे कि यात्रियों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े.  

