रेल हादसे सालाना औसतन 171 से घटकर हुए 11 हुए, कोहरे में भी फर्राटे से दौड़ रही ट्रेनें

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेल हादसों में रिकॉर्ड कमी आई है. रेलवे के लिए ट्रेनो की सुरक्षा सबसे ऊपर है. उन्होंनें रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि रेलवे की सेफ्टी रिकॉर्ड हाई पर है, जिसका नतीजा ये है कि बीते दस सालों में हादसों की संख्या में भारी कमी आई है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 12, 2025, 02:55 PM IST
Indian Railway: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेल हादसों में रिकॉर्ड कमी आई है. रेलवे के लिए ट्रेनो की सुरक्षा सबसे ऊपर है. उन्होंनें रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि रेलवे की सेफ्टी रिकॉर्ड हाई पर है, जिसका नतीजा ये है कि बीते दस सालों में हादसों की संख्या में भारी कमी आई है. साल  2004–14 तक जहां एवरेज 171 हादसे हो रहे थे, वहीं साल 2025-26 में ये घटकर सिर्फ 11 रह गए हैं. उन्होंने बताया कि रेलवे की सेफ्टी बजट को बढ़ाकर 1,16,470 करोड़ कर दिया गया है, जो कि साल 2013-14 में सिर्फ  39,463 करोड़ थे. 

ट्रेनों की सुरक्षा पर खर्च बढ़ाया , निगरानी और आधुनिक उपकरण बढ़ाए

रेल मंत्री ने बताया कि हादसे कम होने की सबसे बड़ी वजह सेफ्टी पर खर्च का बढ़ना है. रेलवे ने बीते 10 सालों में ट्रेनों की सुरक्षा पर होने वाले बजट को बढ़ाकर 1.16 लाख करोड़ कर दिया है. जबकि यही वजह 2013-14 में मात्र 39 हजार करोड़ रुपये थी.  उन्होंने सर्दी के मौसम में घने कोहरे में भी ट्रेनों के लेट न होने की बड़ी वजह बताई है. उन्होंने कहा कि फॉग सेफ्टी डिवाइज 288 गुना बढ़ाए गए हैं. साल 2014 में सिर्फ 90 ट्रेनों में ये डिवाइस लगे थे, जिसे साल 2025 तक बढ़ाकर 25,939 कर दिया गया है. 

सिग्नल और सिक्योरिटी पर फोकस

ट्रेनों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए 21 स्टेशनों पर सेंट्रलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और ट्रैकिंग सर्कुटिक को पूरा कर लिया गया है. बीते 4 महीने में इसे पूरा कर लिया गया है.  आधुनिक सिग्नल, सिक्योरिटी फीचर्स एड किए गए हैं.  ट्रेनों में कवच सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, ट्रैक सर्किटिंग बढ़ाए गए हैं.  वहीं रेल पटरियों की निगरानी, गश्ती, दुर्घटना-बाहुल्य इलाकों में विशेष सतर्कता बढ़ाई गई है. आधुनिक तकनीक, सतत निगरानी और बढ़े हुए निवेश से रेल नेटवर्क की निगरानी और सुरक्षा बढ़ाई गई है.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

indian railway

