Railway के इस एप की मदद से बुक कर सकते हैं जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट

नई दिल्ली: पेपरलेस टिकट को प्रोमोट करने के लिए रेलवे ने UTS (अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम) एप को लॉन्च किया है. इस एप की मदद से पैसेंजर्स ऑनलाइन अनरिजर्व्ड टिकट बुक कर सकते हैं. इससे टिकट काउंटर पर लगने वाली भीड़ से मुक्ति मिल जाएगी साथ ही पेपरलेस मुहिम में मदद मिलेगी. इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने के लिए GPS को ऑन करना होगा. स्टेशन के आसपास के पांच किलोमीटर के दायरे में टिकट बुक किया जा सकता है. एप की मदद से जनरल कैटेगरी टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट दोनों बुक किए जा सकते हैं.

WR has made UTS mobile app available for non-suburban & suburban stations & has recorded a growth of more than 250% in 2019-20 (upto June) as compared to the last year. The avg. Passengers/day has increased from 62,000 in 2018-19 to approx. 2.16 lakh in 2019-20 #JunctionJaankari pic.twitter.com/hZXdfnFs56

