 दिवाली-छठ पर कंफर्म टिकट का इंतजाम, रेलवे ने 14 स्पेशल ट्रेनों का किया ऐलान, पटना, गया, दरभंगा...इन शहरों को जोड़ने की तैयारी, लिस्ट यहां देखिए
Railway Special Train:    ट्रेनों में भीड़ को नियंत्रित करने और लोगों को दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ जैसे महापर्वों अपने घर तक पहुंचाने के लिए रेलवे ने बड़ी तैयारी की है. रेलवे ने पूजा स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया है. रेलवे की ओर से 14 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया है.  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Sep 23, 2025, 07:20 AM IST
Indian Railway:  त्योहारी सीजन के शुरुआत के साथ ही ट्रेनों में भारी भीड़ बढ़ जाती है. खासकर यूपी-बिहार जाने वाली ट्रेनें खचाखच भरी रहती हैं. दिवाली-छठ के लिए लोग किसी भी तरह से अपने घर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन कंफर्म टिकटों की भारी किल्लत के चलते उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है.  ट्रेनों में भीड़ को नियंत्रित करने और लोगों को दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ जैसे महापर्वों अपने घर तक पहुंचाने के लिए रेलवे ने बड़ी तैयारी की है. रेलवे ने पूजा स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया है. रेलवे की ओर से 14 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया है.  

रेलवे की स्पेशल ट्रेनें  

त्योहारी सीजन में ट्रेनों में  यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रांची रेल मंडल ने व्यापक तैयारियां की हैं. मंडल प्रशासन ने घोषणा की है कि इस बार कुल 14 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रमुख गंतव्यों तक संचालित होंगी. मंडल की सीनियर डीसीएम शुचि सिंह ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रांची रेल मंडल से पहली बार इतनी संख्या में स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है.

किन-किन शहरों से होकर गुजरेगी ट्रेन 

मंडल की सीनियर डीसीएम शुचि सिंह ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रांची रेल मंडल से पहली बार इतनी संख्या में स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी अनुसार तैयारियां की गई हैं. त्योहारी सीजन में पटना, गया, दरभंगा, वाराणसी, इलाहाबाद और गोरखपुर जैसे शहरों के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी. इनका शेड्यूल शीघ्र ही जारी किया जाएगा. 

दिवाली-छठ पर ट्रेनों में भीड़ कंट्रोल की तैयारी  

इसके अलावा नियमित ट्रेनों में भी अतिरिक्त बोगियां जोड़ी जाएंगी, ताकि यात्रियों को टिकट और सीट की कमी से परेशानी न उठानी पड़े. रेलवे ने मंडल के सभी स्टेशनों पर त्योहारी सीजन में यात्रियों की भीड़ और सुरक्षा प्रबंधन के लिए विशेष रणनीति बनाई है. बड़े स्टेशनों पर टास्क फोर्स तैनात की जाएगी. आरपीएफ और जीआरपी के अतिरिक्त जवानों की तैनाती होगी. गेट मैनेजमेंट और प्लेटफॉर्म व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी.  पेट्रोल-डीजल भी होंगे आज से सस्ते? GST 2.0 लागू होने के बाद क्या है आपके शहर में 1 लीटर पेट्रोल-डीजल का रेट

 

मंडल के वरिष्ठ अधिकारी भी त्योहारी अवधि में स्वयं स्टेशनों की व्यवस्थाओं पर नजर रखेंगे और प्रमुख स्टेशनों पर विशेष ड्यूटी देंगे. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यात्रियों को किसी भी समय असुविधा न हो और सभी ट्रेनें समय पर संचालित हों. उम्मीद जताई जा रही है कि इन प्रबंधों से लाखों यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और सुगम यात्रा का अनुभव मिलेगा. रेल प्रशासन ने यात्रियों से सुगम यात्रा के लिए अग्रिम टिकट बुकिंग कराने की अपील की है. साथ ही बिना टिकट यात्रा से बचने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल अधिकारियों या सुरक्षा बल को देने का आग्रह किया गया है. आईएएनएस

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

#indian railway

