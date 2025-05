रेलवे ने दी खुशखबरी, दो नई ट्रेनों का किया ऐलान, जनरल क्लास के भी 4 कोच, आज से शुरू हुई टिकट बुकिंग

Indian Railway Latest News: देशभर में रेलवे कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में रेलवे ने दो और नई ट्रेनों के चलाने का फैसला किया है. इनमें एक ट्रेन MGR चेन्नई से भगत की कोठी, जोधपुर (राजस्थान) तक सप्ताह में पांच दिन चलेगी. यह सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार और रविवार को चलेगी.

वहीं, भगत की कोठी से वापस इस ट्रेन का परिचालन सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और रविवार को किया जाएगा. जबकि दूसरी ट्रेन सेवा जोधपुर से पुणे के बीच है. यह सप्ताह में सातों दिन चलेगी.

एनहैंस्ड सेफ्टी फीचर्स से लैस है ट्रेन

रेलवे के सूचना एवं प्रचार विभाग के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने कहा है कि पूरे देश में रेलवे नेटवर्क की मजबूती के लिए हम प्रयासरत हैं और इसी क्रम में देश में नई सेवाओं का परिचालन लगातार किया जा रहा है. इसी के तहत दो नई ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया गया है.

ट्रेन के फीचर्स की तारीफ करते हुए उन्होंने बताया, "पहली ट्रेन MGR चेन्नई सेंट्रल से भगत की कोठी जाएगी. इसका नंबर 20625 (अप) और 20626 (डाउन) है. इसमें 22 कोच हैं, सभी कोच एलएचबी हैं. इसमें न सिर्फ सफर आरामदायक होगा, बल्कि एनहैंस्ड सेफ्टी फीचर्स लगे हुए हैं. ये कोच हाल ही में बनकर तैयार हुए हैं."

जनरल क्लास के भी चार कोच

उन्होंने बताया, "रेलवे ने जो अपनी पॉलिसी बनाई थी कि जनरल क्लास के कम से कम चार कोच रखे जाएंगे, वे इसमें रखे गए हैं. इसके अलावा स्लीपर के छह कोच, सेकंड एसी के दो कोच और थर्ड एसी के चार कोच लगाए गए हैं. थर्ड एसी इकॉनॉमिक क्लास के लिए चार कोच की व्यवस्था है. वहीं, एक कोच ट्रेन मैनेजर कम दिव्यांग श्रेणी और एक कोच गार्ड कम लगेज बैग का है."

दूसरी ट्रेन के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि जोधपुर से पुणे की ट्रेन की मांग काफी लंबे समय से की जा रही थी. उसी मांग को पूरा करने के लिए हमने जोधपुर हडपसर पुणे एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 20495 (अप) और 20496 (डाउन) के परिचालन का फैसला लिया है. यह गाड़ी सप्ताह में सातों दिन चलेगी. इस ट्रेन में भी 22 कोच हैं.

Passengers kindly note booking of 20495 Jodhpur - Hadapsar (Pune) Daily Superfast Express via Ahmedabad has started.

Kindly take benefit of it as one of the alternative train for Pune from Ahmedabad. @drmadiwr @WesternRly @Gmwrly @RailMinIndia https://t.co/z49zTRP9j1 pic.twitter.com/HizclHp0fX

— Ahmedabad Junction (@AhmedabadWR) May 3, 2025