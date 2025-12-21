Advertisement
trendingNow13048631
Hindi Newsबिजनेसरेलवे ने बढ़ाया ट्रेन किराया, एसी-स्लीपर कोच में सफर पर ज्‍यादा पैसे होंगे खर्च, पर इन लोगों को मिली छूट, बढ़ा रेल किराए बेअसर

रेलवे ने बढ़ाया ट्रेन किराया, एसी-स्लीपर कोच में सफर पर ज्‍यादा पैसे होंगे खर्च, पर इन लोगों को मिली छूट, बढ़ा रेल किराए बेअसर

Train Fare Hike: रेलवे ने रेल किराए में बढ़ोतरी कर दी है. ट्रेन का किराया 26 दिसंबर 2025 से महंगा हो गया है. रेलवे ने किलोमीटर के हिसाब से यात्री किराए में बढ़ोतरी कर दी है. यात्री किराया मेल से लेकर एक्सप्रेस सभी ट्रेनों में बढ़ा दिया गया है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 21, 2025, 02:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रेलवे ने बढ़ाया ट्रेन किराया, एसी-स्लीपर कोच में सफर पर ज्‍यादा पैसे होंगे खर्च, पर इन लोगों को मिली छूट, बढ़ा रेल किराए बेअसर

Indian Railway: रेलवे ने रेल किराए में बढ़ोतरी कर दी है. ट्रेन का किराया 26 दिसंबर 2025 से महंगा हो गया है. रेलवे ने किलोमीटर के हिसाब से यात्री किराए में बढ़ोतरी कर दी है. यात्री किराया मेल से लेकर एक्सप्रेस सभी ट्रेनों में बढ़ा दिया गया है. रेलवे की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर बताया गया है कि रेल किराए में कितनी बढ़ोतरी की गई है. रेलवे के मुताबिक स्लीपर , एसी, जनरल सबका किराया बढ़ाया है, हालांकि इस किराए बढ़ोतरी में कुछ लोगों को राहत भी मिली है.  

रेल किराए में बढ़ोतरी

रेलवे ने  रेल किराए में किलोमीटर के हिसाब और कोच के हिसाब से बढ़ोतरी कर दी है.  रेलवे ने साधारण श्रेणी में 215 किलोमीटर से अधिक दूरी की यात्रा पर प्रति किलोमीटर 1 पैसे की मामूली बढ़ोतरी की गई है.  जबकि मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की नॉन-एसी श्रेणी में प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी होगी. वहीं एसी श्रेणी में भी किराया प्रति किलोमीटर 2 पैसे बढ़ाया गया है.  यानी लंबी दूरी की ट्रेनों में किराए में बढ़ोतरी की गई है. हालांकि ये बढ़ोतरी मामूली है. यानी अगर आप दिल्ली से पटना जाते हैं तो आपका किराया 10 से 20 रुपये के करीब बढ़ेगा. रेल यात्रियों को बड़ा झटका, AC, स्लीपर सबका किराया बढ़ा, 26 दिसंबर से महंगा होगा रेल सफर, कितना बढ़ेगा बोझ, किन्हें मिली किराए में छूट ? सब जानिए

Add Zee News as a Preferred Source

 

किन लोगों को मिली किराए बढ़ोतरी में  छूट  

1. रेलवे ने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए किराए में बढ़ोतरी की है. हालांकि कुछ शर्तों के साथ इसमें छूट भी मिली है. जैसे 215 किमी तक के सफर में किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है. यानी अगर आप 215 किमी के अंदर ट्रेन से सफर कर रहे हैं तो आपके लिए ट्रेन का किराया पहले सी तरह जस का तस रहेगा. 

2. रेलवे ने 215 किमी तक से सफर में किराए में कोई हेरफेर नहीं किया. वहीं 500 किमी तक के नॉन एसी कोच में सफर पर सिर्फ 10 रुपये की बढ़ोतरी की है. 

3. लोकल ट्रेनों और सब अर्बन ट्रेनों को किराए बढ़ोतरी से अलग रखा गया है.  

4. मंथली पास के साथ सफर करने वाले यात्रियों पर किराए बढ़ोतरी का असर नहीं होगा.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

#indian railway

Trending news

'RSS को BJP के नजरिए से समझना है बड़ी गलती...', मोहन भागवत ने किसे दी चेतावनी?
Mohan Bhagwat
'RSS को BJP के नजरिए से समझना है बड़ी गलती...', मोहन भागवत ने किसे दी चेतावनी?
जमने लगा जम्मू-कश्मीर; शुरू हुआ 'चिल्लई-कलां' का दौर, पहली बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड
Jammu Kashmir
जमने लगा जम्मू-कश्मीर; शुरू हुआ 'चिल्लई-कलां' का दौर, पहली बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड
स्वर्ण मंदिर की वो घड़ी जिसे ठीक करने में लग गए 96 लाख रुपये, जानिए क्या है इसका राज
Golden Temple
स्वर्ण मंदिर की वो घड़ी जिसे ठीक करने में लग गए 96 लाख रुपये, जानिए क्या है इसका राज
असम में PM मोदी का दौरा! शहीदों को श्रद्धांजलि, 25 मेधावी छात्रों से किया बातचीत
PM Modi
असम में PM मोदी का दौरा! शहीदों को श्रद्धांजलि, 25 मेधावी छात्रों से किया बातचीत
हिंदू त्योहारों से दूरी, क्रिसमस पर राजनीति? CM स्टालिन पर भाजपा का तीखा हमला
MK Stalin
हिंदू त्योहारों से दूरी, क्रिसमस पर राजनीति? CM स्टालिन पर भाजपा का तीखा हमला
BJP विधायक ने खोया आपा; ऑटो ड्राइवर पर जमकर बरसाए थप्पड़, कांग्रेस ने घेरा
Viral Video
BJP विधायक ने खोया आपा; ऑटो ड्राइवर पर जमकर बरसाए थप्पड़, कांग्रेस ने घेरा
सरकार ने बदला नियम; अब BSF भर्ती में पूर्व अग्निवीर को मिलेगा 50 प्रतिशत कोटा
EX Agniveer Quota
सरकार ने बदला नियम; अब BSF भर्ती में पूर्व अग्निवीर को मिलेगा 50 प्रतिशत कोटा
'गड़बड़ी मिली तो जाना होगा जेल...', BLO को BJP नेता का अल्टीमेटम, किया बड़ा दावा
Dilip Ghosh
'गड़बड़ी मिली तो जाना होगा जेल...', BLO को BJP नेता का अल्टीमेटम, किया बड़ा दावा
'महाभारत में कृष्ण, रामायण में हनुमान..', विदेश मंत्री ने क्यों बताया महान डिप्लोमैट
S Jaishankar
'महाभारत में कृष्ण, रामायण में हनुमान..', विदेश मंत्री ने क्यों बताया महान डिप्लोमैट
Maharashtra Local Body Election Result LIVE: महायुति की धमाकेदार बढ़त! 192 निकायों में आगे, MVA सिर्फ 46 में बढ़त
Maharashtra Local Body Election Result LIVE Updates
Maharashtra Local Body Election Result LIVE: महायुति की धमाकेदार बढ़त! 192 निकायों में आगे, MVA सिर्फ 46 में बढ़त