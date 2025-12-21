Indian Railway: रेलवे ने रेल किराए में बढ़ोतरी कर दी है. ट्रेन का किराया 26 दिसंबर 2025 से महंगा हो गया है. रेलवे ने किलोमीटर के हिसाब से यात्री किराए में बढ़ोतरी कर दी है. यात्री किराया मेल से लेकर एक्सप्रेस सभी ट्रेनों में बढ़ा दिया गया है. रेलवे की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर बताया गया है कि रेल किराए में कितनी बढ़ोतरी की गई है. रेलवे के मुताबिक स्लीपर , एसी, जनरल सबका किराया बढ़ाया है, हालांकि इस किराए बढ़ोतरी में कुछ लोगों को राहत भी मिली है.

रेल किराए में बढ़ोतरी

रेलवे ने रेल किराए में किलोमीटर के हिसाब और कोच के हिसाब से बढ़ोतरी कर दी है. रेलवे ने साधारण श्रेणी में 215 किलोमीटर से अधिक दूरी की यात्रा पर प्रति किलोमीटर 1 पैसे की मामूली बढ़ोतरी की गई है. जबकि मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की नॉन-एसी श्रेणी में प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी होगी. वहीं एसी श्रेणी में भी किराया प्रति किलोमीटर 2 पैसे बढ़ाया गया है. यानी लंबी दूरी की ट्रेनों में किराए में बढ़ोतरी की गई है. हालांकि ये बढ़ोतरी मामूली है. यानी अगर आप दिल्ली से पटना जाते हैं तो आपका किराया 10 से 20 रुपये के करीब बढ़ेगा. रेल यात्रियों को बड़ा झटका, AC, स्लीपर सबका किराया बढ़ा, 26 दिसंबर से महंगा होगा रेल सफर, कितना बढ़ेगा बोझ, किन्हें मिली किराए में छूट ? सब जानिए

किन लोगों को मिली किराए बढ़ोतरी में छूट

1. रेलवे ने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए किराए में बढ़ोतरी की है. हालांकि कुछ शर्तों के साथ इसमें छूट भी मिली है. जैसे 215 किमी तक के सफर में किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है. यानी अगर आप 215 किमी के अंदर ट्रेन से सफर कर रहे हैं तो आपके लिए ट्रेन का किराया पहले सी तरह जस का तस रहेगा.

2. रेलवे ने 215 किमी तक से सफर में किराए में कोई हेरफेर नहीं किया. वहीं 500 किमी तक के नॉन एसी कोच में सफर पर सिर्फ 10 रुपये की बढ़ोतरी की है.

3. लोकल ट्रेनों और सब अर्बन ट्रेनों को किराए बढ़ोतरी से अलग रखा गया है.

4. मंथली पास के साथ सफर करने वाले यात्रियों पर किराए बढ़ोतरी का असर नहीं होगा.