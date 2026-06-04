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Hindi Newsबिजनेस2027 में अमेरिका को पछाड़ देगा भारत, सुपरपावर के पास 220000 KM की सबसे लंबी रेल लाइन पर रफ्तार में फिसड्डी

2027 में अमेरिका को पछाड़ देगा भारत, सुपरपावर के पास 220000 KM की सबसे लंबी रेल लाइन पर रफ्तार में फिसड्डी

India Vs USA Rail Network: दुनिया का सबसे विशाल रेल नेटवर्क अमेरिका के पास है, लेकिन रफ्तार में वो चीन-जापान से पिछड़ चुका है. अगले साल तक भारतीय रेलवे भी अमेरिकी ट्रेनों को पीछे छोड़ देगा.  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Jun 04, 2026, 04:58 PM IST
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2027 में अमेरिका को पछाड़ देगा भारत, सुपरपावर के पास 220000 KM की सबसे लंबी रेल लाइन पर रफ्तार में फिसड्डी

USA High speed train: चीन के पास दुनिया की सबसे तेज रफ्तार ट्रेन हैं. 19000 मील लंबे रेल नेटवर्क वाले चीन की ट्रेनें रफ्तार का रिकॉर्ड तोड़ रही है. बुलेट ट्रेन के साथ-साथ चीन की CR450 (मैग्लेव ट्रेन) दुनिया की सबसे हाई स्पीड ट्रेन हैं, जिसकी रफ्तार 896 से लेकर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की है.  जापान में साल 1960 से ही बुलेट ट्रेन दौड़ती है. फ्रांस की हाई स्पीड ट्रेन TGV 1981 से दौड़ रही है. भारत में भी 320 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन दौड़ने वाली है. यूरोप और एशिया के देशों में तेज रफ्तार ट्रेनों की लाइन लगी है, लेकिन अमेरिका, जिसके पास सुपरपावर का खिताब है,  वहां बुलेट ट्रेन नहीं चलती है.

अमेरिका में क्यों नहीं चलती है बुलेट ट्रेन ?  

अमेरिका के पास बेशुमार दौलत है, ताकत ऐसी कि उसे वैश्विक ताकत का पावरहाउस कहा जाता है, लेकिन इस अमेरिका की ट्रेनें चीन और जापान की ट्रेनों के सामने फिसड्डी है. अमेरिका ने कोशिश भी की, लेकिन वो अब तक इसमें कामयाब नहीं हो पाया है. कैलिफोर्निया में हाई स्पीड रेल सिस्टम का काम आज तक अधूरा है, कब पूरा होगा, इसकी भी कोई टाइमलाइन नहीं है. साल 2008  में जिस रेल लाइन की शुरुआत की घोषणा की गई, उसके एक किलोमीटर तक का निर्माण पूरा नहीं हो सका. जबकि इसी साल चीन ने 12000 किलोमीटर के शंघाई रेल लाइन की घोषणा की, जिसे उसने तीन साल में पूरा कर दिया. 

अमेरिका का रेल नेटवर्क क्यों इतना पिछड़ा हुआ है ?  

अमेरिका हाई स्पीड रेल नेटवर्क में काफी पीछे है. 34 करोड़ की आबादी वाले वाले अमेरिका के पास दुनिया का सबसे लंबा  करीब 2,20,000 किलोमीटर लंबा रेल नेटवर्क है. 13 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी वाले इस देश में एक भी बुलेट ट्रेन नहीं चलती है.

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अमेरिका की सबसे तेज रफ्तार ट्रेन कौन-सी है ?  

अमेरिका की सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली ट्रेन एमट्रैक की एसेला (Acela) है. इस ट्रेन की स्पीड  257 किमी/घंटा की है. यह ट्रेन ब्राइटलाइन फ्लोरिडा में 201 किमी/घंटा से साथ चलती है.  इसका संचालन भी प्राइवेट कंपनी करती हैय 

अमेरिका में बुलेट ट्रेन क्यों नहीं चलती है ?  

चीन, जापान, भारत जैसे देशों में रेलवे सरकारी है, यानी रेलवे को विकसित करने की जिम्मेदारी सरकार की है. अमेरिका में स्थिति बिल्कुल अलग है. वहां अधिकांश ट्रेनें निजी कंपनियां चलाती हैं. सबसे तेज हाईस्पीड वाली रेल लाइन की जिम्मेदारी भी निजी कंपनी को सौंपी गई. निजी कंपनियों के लिए जमीन अधिग्रहण, फंड , स्थानीय मंजूरी सब मुश्किल हो जाता है. जिसकी वजह से वहां आज तक हाई स्पीड ट्रेनों का संचालन संभव नहीं हो सका है.  

अमेरिका को रेल की जरूरत ही कम 

अमेरिका में 71 इंटरस्टेट हाईवे और 5000 से अधिक हवाई अड्डे हैं. अमेरिका में लोग लंबी दूरी के लिए हवाई जहाज और कम दूरी के लिए कार से सफर करना पसंद करते हैं. ट्रेनों को लेकर बेरूखी के चलते सरकार ने कभी हाई स्लीड ट्रेनों पर ध्यान नहीं दिया. अमेरिकी लेखक विल डोइग भी मानते हैं कि अमेरिका Car-Obsessed देश है.  

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FAQ:  सवाल: दुनिया का सबसे लंबा रेल नेटवर्क किस देश के पास है ? 

जवाब:  अमेरिका के पास सबसे लंबा रेल नेटवर्क है, जो करीब 220000 किलोमीटर का है. अमेरिका में सरकार नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनियां रेल सेवा का संचालन करती है.  

सवाल:  सबसे हाई स्पीड कहां चलती है?  

जवाब;  दुनिया की सबसे तेज रफ्तार ट्रेनें चीन और जापान में चलती है. जापान की मैग्लेव की रफ्तार 603 किलोमीटर प्रति घंटा की है . वहीं चीन की CR450 (मैग्लेव ट्रेन) की रफ्तार 896 किलोमीटर प्रति घंटे की है.  

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About the Author
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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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