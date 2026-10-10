दिल्ली की ट्रेनें कैंसिल, क्या टिकट का पूरा पैसा वापस मिलेगा, तत्काल बुकिंग का क्या? रेलवे के फैसले से एयरलाइंस की 'चांदी'

Delhi Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP के प्रदर्शन के चलते रेलवे ने दिल्ली आने वाली दर्जनों ट्रेनें रद्द कर दी है. सुबह 4 बजे से दोपहर के 2 बजे तक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली सभी ट्रेनों को सोर्स स्टेशनों पर ही रोक कर कैंसिल कर दिया गया. ट्रेनों के कैंसिल होने से एयरलाइंस की चांदी हो गई.
ट्रेनें कैंसिल, एयरलाइंस के बढ़े भाव
दिल्ली प्रदर्शन के मद्देनजर भारी ट्रैफिक जाम को देखते हुए रेलवे ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले ट्रेनों को रद्द कर दिया. ट्रेनें कैंसिल होने क बाद फ्लाइट टिकटों की डिमांड बढ़ी. लास्ट मिनट अचानक फ्लाइट टिकटों के भाव बढ़ गए. शुक्रवार रात से ही फ्लाइट टिकटों की डिमांड बढ़ने लगी. दिल्ली-वाराणसी रूट पर फ्लाइट टिकट में 15% का सर्ज देखने को मिला है. इस रूट पर हवाई टिकट का किराया 6200 रुपये से लेकर 14000 रुपये तक पहुंच गई. इसी तरह से लुधियाना, अमृतसर रूट पर टिकट किराया 4000 रुपये से बढ़कर 8000 रुपये तक पहुंच गया. 8 बजे तक 4301 रुपये में मिलना वाला टिकट 12987 रुपये तक पहुंच गया.
ट्रेनें रद्द, क्या पूरा रिफंड मिलेगा ?
अगर रेलवे की तरफ से रेन को पूरी तरह रद् किया गया है, तो टिकट पर पूरा किराया वापस मिलेगा, इसके लिए आपको टिकट खुद कैंसिल करने या टीडीआर (TDR) भरने की जरूरत नहीं होती. रिफंड आपके खाते में पहुंच जाता है. अगर आपने irctc की वेबसाइट से ऑनलाइन टिकट लिया है, तो बिना कुछ किए आपके उसी बैंक खाते में रिफंड का पैसा वापस आ जाएगा, जिससे पैसे कटे थे. अगर 72 घंटों के भीतर आपका रिफंड नहीं आता है, तो आईआरसीटीसी के ई-क्वेरी पोर्टल पर शिकायत दर्ज की जा सकती है.
अगर रेलवे स्टेशन से टिकट बुक किया है, तो रिफंड कैसे मिलेगा?
ट्रेन रद्द होने पर आपको 72 घंटे के भीतर स्टेशन जाकर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण काउंटर पर टिकट जमा कराना होगा. काउंटर टिकट कैंसिलेशन के दौरान आपको फॉर्म भरना होगा. जिसके बाद आपके रिफंड के पैसे वापस आ जाएंगे.
तत्काल टिकटों का क्या होगा, क्या रिफंड मिलेगा?
आम तौर पर तत्काल टिकट कैंसिलेशन पर कोई रिफंड नहीं मिलता है, लेकिन अगर ट्रेन रेलवे ने खुद कैंसिल की है, तो आपको पूरा पैसा वापस मिलेगा. यहां ये समझना जरूरी है कि तत्काल टिकट अगर आप खुद कैंसिल करते हैं, तो रिफंड नहीं मिलता है, लेकिन अगर रेलवे ने ही ट्रेन कैंसिल कर दी, तो टिकट का पूरा पैसा वापस मिल जाता है.