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Indian Railway: रेलवे ने बदला तत्काल टिकट बुकिंग का नियम, 1 अगस्त से टोकन सिस्टम में बड़ा बदलाव, टाइमिंग बदली

Indian Railway Tatkal Ticket Booking New Process: 1 अगस्त से तत्काल टिकट बुकिंग का नया प्रोसेस शुरू होने वाला है. टोकन सिस्टम में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, ताकि टिकट बुकिंग को आसान बनाया जा सके.

Written ByBavita Jha
Published: Jul 27, 2026, 04:40 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 04:42 PM IST
Indian Railway: रेलवे ने बदला तत्काल टिकट बुकिंग का नियम, 1 अगस्त से टोकन सिस्टम में बड़ा बदलाव, टाइमिंग बदली

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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