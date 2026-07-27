/Indian Railway: रेलवे ने बदला तत्काल टिकट बुकिंग का नियम, 1 अगस्त से टोकन सिस्टम में बड़ा बदलाव, टाइमिंग बदली

Tatkal Ticket Booking New Rules: भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग के नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं. रिजर्वेशन की टाइमिंग से लेकर टिकट कैंसिलेशन के नियमों में बदलाव किया गया है. वेस्ट सेंट्रल रेलवे (WBC) ने तत्काल टिकटों की बुकिंग में बदलाव किया है. 1 अगस्त 2026 से तत्काल टिकटों की बुकिंग के लिए नया टोकन रूल लागू किया गया है.
वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने 1 अगस्त से तत्काल टिकट के लिए नया टोकन सिस्टम का नियम लागू होगा. ये नियम काउंटर बुकिंग पर लागू होगा. बुकिंग प्रोसेस को आसान बनाना है. बुकिंग काउंटरों पर भीड़ को नियंत्रित करना और यात्रियों की सुविधा को बढ़ाना है. 1 अगस्त शुरू होने वाले नियम के तहत तत्काल टिकट के लिए टोकन जल्दी दिए जाएंगे, ताकि बुकिंग शुरू होने से पहले ही यात्रियों को अपनी बारी का पता चल सके. टोकन सिस्टम से यात्रियों को बुकिंग के लिए बार-बार रिजर्वेशन काउंटर का चक्कर नहीं लगाना होगा. टोकन नंबर के हिसाब से वो अपने रिजर्वेशन टाइम से काउंटर पर पहुंचकर बुकिंग करवा सकते हैं.
1 अगस्त से AC तत्काल टिकट के लिए टोकन सुबह 8.30 बजे से 9 बजे तक जारी किए जाएंगे. स्लीपर क्लास या Non AC तत्काल टिकट के लिए टोकन 9 बजे से 9.30 बजे तक मिलेंगे. मौजूदा समय में एसी कोच के लिए टोकन सुबह 9 बजे से 9.25 बजे और नॉन एसी कोच के लिए टोकन 9.30 बजे से लेकर 9.55 बजे तक मिलता है.
टिकट काउंटर के प्रत्येक रिजर्वेशन विंडो के लिए टोकन की संख्या तय होगी. जैसे हर टिकट काउंटर पर AC कोच के तत्काल टिकट बुकिंग के लिए 10 टोकन और स्लीपर कोच के लिए 15 टोकन जारी किए जाएंगे.
टोकन सिस्टम के लिए दो कैटेगरी बनाई गई है. कैटेगरी A में उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो अपने लिए या अपने परिवार के लिए टोकन बुक करने के लिए आएंगे, उन्हें सबसे पहले टोकन दिया जाएगा. इस कैटेगरी के लोगों को टोकन के लिए अपने और अपने परिवार का वैध आईडी प्रूफ रखना होगा. कैटेगरी B में बाकी यात्रियों को प्रायोरिटी दी जाएगी. उन्हें कैटेगरी A यात्रियों को टिकट दिए जाने के बाद प्राथमिकता मिलेगा. उन्हें अपने साथ आधार कार्ड या वैलिड प्रमाण पत्र रखना होगा.
टोकन मिलने के बाद उसे किसी और के नाम पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा. जिसके नाम पर टोकन दिया गया है, तत्काल टिकट की बुकिंग भी उसी के नाम पर होगी. टोकन सिस्टम से तत्काल बुकिंग की प्रक्रिया आसान और सगम हो सकेगी.