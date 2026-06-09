/ट्रेन टिकट बुकिंग में बड़ा अपडेट, बदलने जा रहा 40 साल पुराना रिजर्वेशन सिस्टम, अगस्त से सब नया

Indian Railway Ticket Booking System: भारतीय रेलवे 40 साल बाद अपने रिजर्वेशन सिस्टम में बड़ा बदलाव करने जा रहा है. इस बदलाव का असर टिकट बुकिंग सिस्टम पर होगा. अब टिकट बुकिंग में लगने वाला वक्त बहुत कम हो जाएगा. चुटकी में रिजर्वेशन, टिकट बुकिंग, कैंसिलेशन का काम होगा. रेलवे पुराने पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) सिस्टम में बड़ा बदलाव करने जा रहा है. अगस्त 2026 से नया सिस्टम लागू हो जाएगा.
भारतीय रेलवे के रिजर्वेशन सिस्टम में बड़ा बदलाव हो रहा है. टिकट बुकिंग को आसान बनाने के लिए Passenger Reservation System (PRS) सिस्टम को बदला जा रहा है. साल 1989 से ये सिस्टम चला आ रहा था, जिसे अब रेलवे बदलने जा रही है. अगस्त से नया PRS सिस्टम लागू हो जाएगा. इसके बाद ट्रेनों की टिकट बुक , वेटिंग टिकटों के कन्फर्म की संभावना, कैंसिलेशन आसान हो जाएगा. पुराने PRS सिस्टम से नए सिस्टम में बदलाव के ट्रांजिशन के दौरान रेलवे की ओर से खास ख्याल रखा जाएगा.
नए पीआरएस सिस्टम में कई जरूरी बदलाव होंगे, जिससे रिजर्वेशन सिस्टम और एडवांस और मजबूत होगा. इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य टिकटों की बुकिंग को और तेज करना है. वहीं टिकट एजेंटों और टिकटों की कालाबाजारी को रोकने की कोशिश की जा रही है. नए सिस्टम में वेटिंग टिकटों के कंफर्मेंशन की संभावना का आंकलन करने के लिए AI-बेस्ड प्रेडिक्शन होगा. इस नई सुविधा से वेटिंग टिकट कंफर्मेंशन की एक्यूरेसी को 53 फीसदी से बढ़कर 94 फीसदी हो गई है. नए सिस्टम में ऐसे बदलाव किए गए हैं, जिससे ऑनलाइन टिकट बुकिंग की बढ़ती मांग को संभाला जा सकेगा. यानी नए PRS सिस्टम के लागू होने के बाद ट्रेन टिकटों का रिजर्वेशन अनुभव पहले से काफी बेहतर गहो जाएगा. बता दें कि रेलवे की ओर से बीते कुछ दिनों में रिजर्वेशन सिस्टम , तत्काल बुकिंग से जुड़े कई बदलाव हुए हैं. टिकट बुकिंग की टाइमिंग से लेकर कंफर्म टिकट के कैंसिलेशन पर कटने वाली रकम, वेटिंग टिकट को लेकर कई बदलाव हुए हैं. रेलवे रेल यात्रा को सरल और सुगम बनाने की कोशिशों में जुटी है.