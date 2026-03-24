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Hindi Newsबिजनेसदेरी की तो कन्फर्म टिकट कैंसिल करने पर ₹0 रिफंड, रेलवे ने ताबड़तोड़ बदल दिए बुकिंग, रिजर्वेशन चार्ज से जुड़े ये नियम, 1 अप्रैल से लागू

देरी की तो कन्फर्म टिकट कैंसिल करने पर ₹0 रिफंड, रेलवे ने ताबड़तोड़ बदल दिए बुकिंग, रिजर्वेशन चार्ज से जुड़े ये नियम, 1 अप्रैल से लागू

Indian Railway:  रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव कर दिए हैं. रेलवे ने कंफर्म टिकट कैंसिल करने पर मिलने वाले रिफंड पर बदलाव किया है. बोर्डिंग प्वाइंट,  TDR, रिजर्वेशन चार्ज से जुड़े नए नियम लागू कर दिए. 1 अप्रैल से नए बदलाव लागू होंगे.   

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Mar 24, 2026, 02:22 PM IST
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देरी की तो कन्फर्म टिकट कैंसिल करने पर ₹0 रिफंड, रेलवे ने ताबड़तोड़ बदल दिए बुकिंग, रिजर्वेशन चार्ज से जुड़े ये नियम, 1 अप्रैल से लागू

Indian Railways Ticket Cancellation rules: भारतीय रेलवे ने कन्फर्म टिकट कैंसिलेशन और रिफंड से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया है. रिजर्वेशन चार्ट से लेकर बोर्डिंग स्टेशन बदलने तक के नए नियम लागू किए गए हैं. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णण ने टिकट कंफर्मेंशन और रेल सफर को सुविधाजनक बनाने के लिए इन नियमों में बड़े बदलाव किए हैं. रेलवे के नए बदलाव के मुताबिक अगर आप अब ट्रेन खुलने से 8 घंटे पहले कन्फर्म टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा.  

रेलवे ने बदला टिकट कैंसिलेशन का नियम  

रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन के नियमों में फेरबदल करते हुए बड़े बदलाव किए हैं. नए नियम के मुताबिक अगर कोई यात्री अपना कन्फर्म टिकट यात्रा शुरू होने से 72 घंटे पहले कैंसिल करता है तो उसे अधिकतम रिफंड मिलेगा. 72 घंटे पहले कैंसिल टिकट पर रेलवे सिर्फ तय फ्लैट कैंसिलेश चार्ज काटेगा. टिकट बुकिंग का बाकी पैसा यात्रियों को वापस रिफंड के तौर पर मिल जाएगा. अगर आप ट्रेन खुलने से  72 घंटे से 24 घंटे के भीतर टिकट कैंसिल करते हैं तो आपके टिकट किराए का 25 फीसदी काट लिया जाएगा. अगर 24 घंटे से 8 घंटे के भीतर टिकट कैंसिल करते हैं तो किराए का 50 फीसदी काटकर बाकी रिफंड किया जाएगा. नए नियम के मुताबिक अगर आप ट्रेन खुलने से 8 घंटे से भी कम वक्त बचने पर टिकट कैंसिल करते हैं तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा. आपके टिकट का पूरा पैसा रेलवे काट लेगा. यानी साफ है कि जितनी देर से टिकट कैंसिल करेंगे, कैंसिलेशन चार्ज उतना ज्यादा कटेगा, उतना ज्यादा नुकसान होगा.  

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कब से लागू होगा नया नियम 

1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच रेलवे नए नियमों को लागू करेगा. ऐसे में बेहतर है कि अगर आप यात्रा नहीं कर पा रहे हैं तो समय से पहले अपना टिकट कैंसिल करवा लें.  देरी करने पर नुकसान बढ़ता जाएगा. वहीं ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए अब  TDR (Ticket Deposit Receipt) की जरूरत खत्म कर दी है. ऑनलाइन टिकट कैंसिल करने पर अब ऑटोमैटिक रिफंड मिलेगा. 

पहले क्या था टिकट कैंसिलेशन का नियम 

रेलवे के पुराने टिकट कैंसिलेशन नियम के मुताबिक पहले क्लास और समय सीमा के आधार पर चार्ज कटता था. 48 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर एग्जीक्यूटिव क्लास के टिकट पर 240 रुपये+ GST , एसी चेयरकार के टिकट पर 180 रुपये+ GST कटता था. 48 से 12 घंटे के भीतर किराए का 25 फीसदी , 12 से 4 घंटे के भीतर किराए का 50 फीसदी और 4 घंटे से कम वक्त रहने पर  कोई रिफंड नहीं मिलता था. 

कहीं से भी कैंसिल कर सकते हैं टिकट  

नए बदलाव के बाद आप कहीं से भी अपना ऑफलाइन टिकट कैंसिल करके रिफंड हासिल कर सकते हैं. पहले यह सुविधा सिर्फ टर्मिनेट स्टेशन पर होती थी.रेलवे ने बोर्डिंग प्वाइंट के नियम में भी बदलाव किया है. नए नियम के मुताबिक आप ट्रेन खुलने से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं.  पहले यह सुविधा रिजर्वेशन चार्ट बनने से पहले ही मिलती थी.  

3 करोड़ फर्जी अकाउंट खत्म, चार्ट को बनाने का टाइम बदला 

रेलवे ने टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए  करीब 3 करोड़ फर्जी अकाउंट खत्म कर दिए हैं. टिकट दलालों की एक्टिविटी पर निगरानी रखी जा रही है. रेलवे ने इसके साथ ही रिजर्वेशन चार्ट को बनाने का समय 4 घंटे से बढ़ाकर पहले ही 9 से 18 घंटे कर दिया है.  पढ़ें-  Indian Railways: रेलवे ने बदला नमक ढुलाई का तरीका, पहले की तरह नहीं होगा ट्रांसपोर्टेशन; क्‍यों क‍िया यह बदलाव?

 

 

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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