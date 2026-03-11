Indian Railways: 14-15 मार्च, दो दिन बंद रहेगी रेलवे की ये सर्विस, टिकट बुकिंग, कैंसिलेशन, PNR पूछताछ...3 घंटे के लिए सब रहेगा ठप

Advertisement
Hindi NewsबिजनेसIndian Railways: 14-15 मार्च, दो दिन बंद रहेगी रेलवे की ये सर्विस, टिकट बुकिंग, कैंसिलेशन, PNR पूछताछ...3 घंटे के लिए सब रहेगा ठप

Railway PRS System:  14-15 मार्च की रात  दिल्ली की पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) सिस्टम बंद रहने वाली है. सिस्टम अपडेशन की वजह से कुछ घंटे का शटडाउन रखा गया है.  करीब 3 घंटे तक इस सर्विस को बंद रखा जाएगा. 

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Mar 11, 2026, 09:31 PM IST
Indian Railway:   रेल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है.  14 से 15 मार्च के बीच बुकिंग से लेकर टिकट कैंसिलेशन, PNR पूछताछ में मुश्किल आने वाली है.  दरअसल दिल्ली पीआरएस सिस्टम यानी पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम 14 और 15 मार्च के बीच कुछ घंटों के लिए बंद रहेगा. पीआरएस सिस्टम बंद रहने की वजह से यात्रियों को करंट रिजर्वेशन, दिल्ली से चलने वाली ट्रेनों की ऑनलाइन टिकट बुकिंग, कैंसिलेशन, पूछताछ जैसी सर्विसेस बंद रहेगी.  

कब से कब तक बंद रहेगी PRS सिस्टम  

14-15 मार्च की रात  दिल्ली की पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) सिस्टम बंद रहने वाली है. सिस्टम अपडेशन की वजह से कुछ घंटे का शटडाउन रखा गया है.  करीब 3 घंटे तक इस सर्विस को बंद रखा जाएगा.  सर्विस मध्य रात्रि में बंद होगी, ताकि कम से कम लोग इससे प्रभावित हो.  बता दें कि यह एक रूटीन शटडाउन होता है, जिसमें सिस्टम को अपडेट किया जाता है, ताकि सर्विस को तेज और सटीक बनाया जा सके. 

कौन-कौन सी सर्विस बंद रहेगी  

 इस दौरान 139 पीएनआर पूछताछ सेवा बंद रहेगी.  
 आप  फोन के जरिए PNR या अन्य ट्रेन से जुड़ी अन्य जानकारी नहीं ले सकेंगे.  
 इस दौरान यात्रियों को  ई-डिमांड रजिस्ट्रेशन की सुविधा नहीं मिलेगी.  
 दिल्ली रेलवे स्टेशन से टिकटों की बुकिंग, कैंसिलेशन जैसी सुविधा भी बंद रहेंगी.  
प्लेटफॉर्म टिकट भी आप इस दौरान नहीं ले पाएंगे. 

क्या होता है  पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम 

बता दें कि PRS सिस्टम रेलवे का सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग सिस्टम होता है, जिसके जरिए रेलवे टिकटों की बुकिंग, कैंसिलेशन, वेटिंग लिस्ट, रिजर्वेशन चार्ट, पूछताछ जैसे काम करती है. बता दें कि पीआरएस सिस्टम फिलहाल दिल्‍ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्‍नई और गुवाहाटी से ही ऑपरेट होता है. 

 

Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

