220 किमी/घंटे की रफ्तार, जिसके सामने वंदे भारत एक्सप्रेस भी फेल...कब, कहां, किस रूट पर दौड़ेगी ये रेल?

Indian Railway: भारतीय रेलवे तेजी से अपनी रफ्तार को बढ़ा रही है. वंदे भारत ट्रेनों के बाद साल 2027 में भारत में बुलेट ट्रेन दौड़ने वाली है. अहमदाबाद से मुंबई के बीच 320 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन दौड़ेगी. मौजूदा वक्त में भारत की सबसे हाई स्पीड ट्रेन का खिताब वंदे भारत के पास है. 80-120 किमी प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से दौड़ने वाली वंदे भारत से ये खिताब छीनने वाला है. रेलवे जल्द ही वंदे भारत से भी तेज रफ्तार वाली ट्रेनों को लाने की तैयारी कर रही है.

220 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेन

भारतीय रेलवे दो नई ट्रेनें बनाने की तैयारी कर रही है. इन ट्रेनों का डिजाइन ऐसा होगा कि वो 220 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगी. भारतीय रेलवे नेक्स्ट जेनरेशन ट्रेनों की ओर बढ़ रही है. 23 मार्च 2026 को चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री को लिखी चिट्ठी में रेलवे ने हाई स्पीड ट्रेनों को मंजूरी दी है. 16 बोगियों वाले इस ट्रेन का निर्माण 2027-28 तक पूरा होगा. हर कोच की कीमत 27.86 करोड़ रुपये होगी. यानी पूरे ट्रेन की कीमत करीब 866.87 करोड़ रुपये के आसपास होगी. कोच स्टील बॉडी में बनाई जाएगी, जिसकी अधिकतम स्पीड 220 kmph प्रति घंटे की होगी. वहीं ऑपरेशनल स्पीड 200 किमी प्रति घंटे की होगी.

वंदे भारत ट्रेन का 4.0 वर्जन

देश में करीब 81 वंदे भारत ट्रेनें दौड़ रही हैं. इन ट्रेनों की स्पीड 180 किमी प्रति घंटे की है, लेकिन ये फिलहाल इस स्पीड से दौड़ती नहीं है. मौजूदा वक्त में इनकी स्पीड 80 से 120 किमी प्रति घंटे की होती है. अब वंदे भारत ट्रेन का चौथा वर्जन जल्द लॉन्च होने वाला है. रेल मंत्रालय के मुताबिक साल 2027 में वंदे भारत ट्रेन का 4.0 वर्जन लॉन्च किया जाएगा. इन ट्रेनों की रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी. वंदे भारत 4.0 को अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलाने की योजना है. ऐसा इसलिए, क्योंकि इस रूट को हाई-स्पीड ट्रेन के लिए लिए तैयार किया गया है. ट्रैक, सिग्नलिंग सिस्टम और कोच डिजाइन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वंदे भारत अपनी अधिकतम स्पीड 250 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सके.