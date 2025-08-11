ट्रेन टिकट बुकिंग के साथ- साथ अब फ्री में फिल्में और वेब सीरीज के लीजिए मजे...रेलवे के सुपर ऐप में मिल रहा OTT फीचर

Indian Railway Rail one App: ट्रेन से सफर में अब बोरियत नहीं होती. जर्नी के दौरान आप फिल्में और ओटीटी वेब सीरीज का मजा ले सकेंगे. बिना एक भी रुपया खर्च किए आप फ्री में ओटीटी की वेब सीरीज और मूवीज देख सकेंगे. रेलवे ने यात्रियों के लिए गजब की शुरुआत की है, जिसमें आप टिकट बुकिंग के साथ-साथ एंटरटेंनमेंट का भी मजा ले सकेंगे. आपको बस अपने मोबाइल फोन में रेलवे का नया सुपर ऐप Rail One डाउनलोड करना होगा.

रेलवे के सुपर ऐप में सबकुछ

रेलवे ने इसी साल जुलाई में अपना सुपर ऐप Rail One लॉन्च किया है. इस ऐप के जरिए आप ट्रेन टिकट बुकिंग, ट्रेनों का लाइव अपडेट, प्लेटफॉर्म टिकट, अनरिजर्व्‍ड टिकट, ट्रेन में खाने की बुकिंग के लेकर ट्रेन का स्टेटस...सब चेक कर सकते हैं. अब इस रेलवन ऐप पर आप फ्री मूवी और वेब सीरीज भी देख सकेंगे , वो भी बिना किसी खर्च के.

Rail One ऐप पर फ्री OTT



सुपर ऐप रेलवन में वेव्स फीचर इंटीग्रेट किया गया है. इस फीचर की मदद से आप रेलवन ऐप पर फ्री में फ‍िल्‍में और वेब सीरीज देख सकते हैं. रेल के ऐप में Waves OTT को इंटीग्रेड किया गया है, जो कि प्रसार भारती का ओटीटी प्‍लेटफॉर्म है. आप इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर न्यूज, ताजा खबरों के अलावा बॉलीवुड और हॉलीवुड की फ‍िल्‍में भी देख सकेंगे.



रेलवन ऐप पर कैसे देख सकते हैं फ्री ओटीटी

Rail One ऐप पर फ्री OTT यानी Over the Top देखना चाहते हैं तो सबसे पहले प्ले स्टोर से रेलवे का सुपर ऐप डाउनलोड करना होगा. ऐप पर लॉग इन के बाद आपको होम पेज पर ही‘Go To Waves’ का ऑप्शन दिखने लगेगा. यहां क्लिक करके ही आप वेव्‍स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाएंगे. वहां आप लाइव टीवी, मूवीज, शो, पॉडकास्‍ट सब बिना कुछ खर्च किए या बिना कोई और ऐप डाउनलोड किए देख सकते हैं.