रेलवे की सबसे भीड़भाड़ वाली ट्रेन, एक सीट के लिए 4 दावेदार, 700KM के सफर में लगाती है 17 घंटे फिर भी टिकट की मारामारी

Indian Railway Highest Occupancy Train: भारतीय रेलवे की इस ट्रेन की इतनी डिमांड है कि हर सीट के लिए 4 दावेदार है. सालभार इस ट्रेन में टिकटों की मारामारी रहती है. वंदे भारत ट्रेन भी इस ट्रेन से पिछड़ गई है.
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Indian Railway: भारत में हर दिन करीब 13523 ट्रेनें दौड़ती है. अलग-अलग रूट्स, अलग-अलग शहरों के बीच ये ट्रेनें दौड़ती हैं. कुछ बिजी रूट्स वाली ट्रेनें हैं तो कुछ सालभर खाली ही रहती है. कुछ ट्रेनें ऐसी भी है, जिसमें यात्रियों की डिमांड सीट से तीन गुना है. ऐसी ही एक ट्रेन हैं, जहां हर सीट पर 4 यात्रियों की दावेदारी रहती है. भारत की सबसे भीड़भाड़ वाली इस ट्रेन में सीट के लिए सालभर मारामारी रहती है.
भारत की सबसे भीड़ भाड़ वाली ट्रेन परशुराम एक्सप्रेस ( Parasuram Express) है. कन्याकुमारी से मंगलुरु के बीच चलने वाली इस ट्रेन की ऑक्यूपेंसी सबसे ज्यादा है. भारतीय रेलवे के मुताबिक इस ट्रेन की ऑक्यूपेंसी 267.67 फीसदी है. औसतन ट्रेन की हर सीट पर 4 यात्रियों की दावेदारी रहती है. ऑक्यूपेंसी के मामले में इसने वंदे भारत एक्सप्रेस को भी पीछे छोड़ दिया है.
700 किमी की दूरी तक चलने वाली इस ट्रेन में टिकटों की भारी डिमांड रहती है. कन्याकुमारी (CAPE) से मेंगलुरु सेंट्रल (MAQ) के बीच चलने वाली ट्रेन इस सफर को पूरा करने में 16 से 17 घंटे का वक्त लेती है. रास्ते में 50 से अधिक स्टेशनों पर रुकते हुए चलने वाली इस ट्रेन में टिकटों की भारी डिमांड की वजह ही यही है. ज्यादा स्टॉपेज होने से स्थानीय यात्रियों के लिए यह ट्रेन काफी खास बन जाती है. वहीं यह ट्रेन केरल के तटीय इलाकों से गुजरती है.
कन्याकुमारी-मंगलुरु परशुमार एक्सप्रेस के अलावा तिरुवनंतपुरम सेंट्रल (TVC) से नई दिल्ली (NDLS) केरल एक्सप्रेस, कन्याकुमारी (CAPE) – श्री माता वैष्णो देवी कटरा (SVDK) हिमसागर एक्सप्रेस, एर्नाकुलम जंक्शन (ERS) – ओखा (OKHA) एक्सप्रेस भी रेलवे की हाई ऑक्यूपेंसी वाली ट्रेनें हैं.
केरल रूट पर चलने वाली वंदे भारत ट्रेनों में भी टिकटों की डिमांड हाई रहती है. भारत की टॉप 10 वंदे भारत में से 4 इसी राज्य में चलती हैं. तिरुवनंतपुरम से मैंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस की ऑक्यूपेंसी 187.78 फीसदी है, जो वाराणसी-मेरठ वंदे भारत से एक रैंक नीचे है. कासरगोड से त्रिवेंद्रम के लिए चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की ऑक्यूपेंसी172.87 फीसदी है. इसी तरह से तिरुवनंतपुरम से कासरगोड के बीच चलने वाली वंदे भारत की सीट डिमांड 159.36 फीसदी है.