Indian Railway: ट्रेन से सफर करने वालों को झटका, 1 जून से बढ़ेंगे स्टेशन पर खाने-पीने के दाम, नई रेट लिस्ट को रेलवे की हरी झंडी

Indian Railway: ट्रेन से सफर करते हैं तो ये खबर आपकी जेब पर बोझ बढ़ाने वाली है. रेलवे ने खाने-पीने की चीजों के दाम बढ़ा दिए हैं. 1 जून से सेंट्रल रेलवे ने फूड प्राइस को रिवाइज कर दिया है. रेलवे स्टेशनों पर मिलने वाले खाने-पीने की चीजें 1 जून से महंगी हो जाएगी. रेलवे ने नई रेटलिस्ट जारी कर दी है.

रेलवे स्टेशन पर महंगा होगा खान-पीना

सेंट्रल रेलवे का कहना है कि फूड प्राइस को रिवाइस करना लंबे वक्त से पेडिंग था. वेंडर की ओर से लागत बढ़ने का हवाला दिया जा रहा था. बढ़ती महंगाई के चलते रेलवे ने स्टेशनों पर मिलने वाली खाने-पीने की चीजों के दाम बढ़ाने का फैसला किया है.रेलवे का कहना है कि लागत बढ़ने और बेहतर क्वालिटी बनाए रखने को ध्यान में रखते हुए कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है. हालांकि नई कीमतें सेंट्रल रेलवे के स्टेशनों पर मौजूद माइनर स्टैटिक कैटरिंग यूनिट्स पर लागू होंगी.यानी 1 तारीख से जब आप रेल सफर के दौरान स्टेशन पर कुछ खरीदते हैं तो आपको पहले से अधिक खर्च करना होगा.

किन-किन चीजों के बढ़े दाम , 1 जून से नई रेट लिस्ट

सेंट्रल रेलवे ने खाने-पीने की चीजों की नई रेट लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 33 चीजों की कीमतों में इजाफा किया गया है. 16 आइटम्स ऐसे हैं, जिनके रेट्स नहीं बढ़ाए गए हैं.

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