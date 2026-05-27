Indian Railway: ट्रेन से सफर करने वालों को झटका, 1 जून से बढ़ेंगे स्टेशन पर खाने-पीने के दाम, नई रेट लिस्ट को रेलवे की हरी झंडी

Indian Railway Food Price List: 1 जून से सेंट्रल रेलवे ने फूड प्राइस को रिवाइज कर दिया है. रेलवे स्टेशनों पर मिलने वाले खाने-पीने की चीजें महंगी हो जाएगी. सेंट्रल रेलवे ने नई रेट लिस्ट जारी कर दी है.
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Indian Railway: ट्रेन से सफर करते हैं तो ये खबर आपकी जेब पर बोझ बढ़ाने वाली है. रेलवे ने खाने-पीने की चीजों के दाम बढ़ा दिए हैं. 1 जून से सेंट्रल रेलवे ने फूड प्राइस को रिवाइज कर दिया है. रेलवे स्टेशनों पर मिलने वाले खाने-पीने की चीजें 1 जून से महंगी हो जाएगी. रेलवे ने नई रेटलिस्ट जारी कर दी है.
सेंट्रल रेलवे का कहना है कि फूड प्राइस को रिवाइस करना लंबे वक्त से पेडिंग था. वेंडर की ओर से लागत बढ़ने का हवाला दिया जा रहा था. बढ़ती महंगाई के चलते रेलवे ने स्टेशनों पर मिलने वाली खाने-पीने की चीजों के दाम बढ़ाने का फैसला किया है.रेलवे का कहना है कि लागत बढ़ने और बेहतर क्वालिटी बनाए रखने को ध्यान में रखते हुए कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है. हालांकि नई कीमतें सेंट्रल रेलवे के स्टेशनों पर मौजूद माइनर स्टैटिक कैटरिंग यूनिट्स पर लागू होंगी.यानी 1 तारीख से जब आप रेल सफर के दौरान स्टेशन पर कुछ खरीदते हैं तो आपको पहले से अधिक खर्च करना होगा.
सेंट्रल रेलवे ने खाने-पीने की चीजों की नई रेट लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 33 चीजों की कीमतों में इजाफा किया गया है. 16 आइटम्स ऐसे हैं, जिनके रेट्स नहीं बढ़ाए गए हैं.
|आइटम्स
|दाम रुपये में
|50 ग्राम बटाटा वड़ा
|15
|वेज समोसा, वेज पफ और साबूदाना वड़ा
|20
|पाव भाजी,वेज पिज्जा
|50
|मसाला डोसा
|35
|2 पीस इडली-सांभर और चटनी
|30
|मिसल पाव
|35
|कचौरी
|15
|दाबेली
|20
|वेज सैंडविच + सॉस
|35
|वेज-चीज़ सैंडविच + सॉस
|45
|ढोकला
|25
|पोहा नमकीन
|20
|दही वड़ा
|35
|छोले पूरी (5 पूरी + 120 ग्राम छोले)
|40
|ब्रेड पकोड़ा
|25
|वेज रोल
|30
|टोमेटो सूप
|20
|चना दाल वड़ा + चटनी (2 नग)
|35
|चटनी भेल
|35
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