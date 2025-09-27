आपसे टिकट के पैसे वसूलने वाली रेलवे वंदे भारत ट्रेनों के लिए भरती है करोड़ों का किराया, फिर कौन है इस ट्रेन का असली मालिक ?

Vande Bharat Train: भारतीय रेलवे देश में ट्रेनों के परिचालन की जिम्मेदारी संभालती है. ट्रेनों, रेलवे स्टेशनों आदि की जिम्मेदारी और स्वामित्व भी रेलवे की होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश की सबसे तेज रफ्तार दौड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का मालिकाना हक भारतीय रेलवे का नहीं है ? रेलवे की सबसे लोकप्रिय ट्रेन वंदे सेमी हाई स्‍पीड ट्रेन के लिए रेलवे हर साल करोड़ों रुपये का किराया चुकाती है. यानी आप वंदे भारत में चढ़ने के लिए टिकट किराया भरते हैं तो वहीं रेलवे इस ट्रेन के लिए करोड़ों का किराया भरती है.

रेलवे की संपत्ति नहीं है वंदे भारत ट्रेन

भारतीय रेलवे सैकड़ों ट्रेनों का संचालन करती है, लेकिन सबसे पॉपुलर ट्रेन वंदे भारत उसकी संपत्ति नहीं है. इस ट्रेन के लिए रेलवे को हर साल करोड़ों का किराया चुकाती है. ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इसका असली मालिक है कौन, जिसे रेलवे हर साल करोड़ों रुपये किराए के तौर पर देती है. दरअसल वंदे भारत का असली मालिक इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन (IRFC) है.

कौन हैं वंदे भारत का असली मालिक

वंदे भारत का असली मालिकाना हक IRFC के पास है. सिर्फ वंदे भारत ही नहीं बल्कि शताब्दी, राजधानी और गतिमान जैसी ट्रेन भी IRFC के नाम पर रजिस्टर्ड हैं. साल1986 में बनी यह कंपनी रेलवे के लिए फंड जुटाती है और ट्रेनें खरीदकर रेलवे को लीज पर देती है. रेलवे की 80 फीसदी ट्रेनों का स्वामित्व इसी के पास है. यह कंपनी ट्रेनें को खरीदकर उसे रेलवे को लीज पर देती है और फिर उसका किराया वसूलती है. ट्रेनों को30 साल के लिए लीज पर दिया जाता है और उसके एवज में रेलवे लगभग ₹20000 करोड़ किराया चुकाता है. IRFC के रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा लीज की रकम से ही आता है.

किसने बनाया वंदे भारत ट्रेन

वंदे भारत एक्सप्रेस के कोच इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) में बनते हैं. रेलवे लीज मॉडल से इन ट्रेनों का संचालन करती है. लीज मॉडल से रेलवे बिना बोझ के हाई-स्पीड नेटवर्क का विस्तार कर पा रहा है. वंदे भारत ट्रेनों को बनाने में करोड़ों-अरबों रुपये की लागत आती है. इन्हें बनाने के लिए रेलवे के पास एकमुश्‍त पैसा नहीं होता है. ऐसे में वो बाजार से पैसे उधार लेती है, जिसके लिए रेलवे की कंपनी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन (IRFC) है.