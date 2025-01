खत्म हुआ इंतजार! रेलवे ने लॉन्च किया नया सुपर ऐप, इस लिंक से करें डायरेक्ट डाउनलोड

Railway Super App: भारतीय रेलवे के सुपर ऐप का इंतजार कर रहे यात्रियों के लिए बड़ी खबर है. रेलवे ने अपना नया सुपर ऐप 'SwaRail' लॉन्च कर दिया है. CRIS (Centre for Railway Information Systems) द्वारा डेवलप इस ऐप का Beta वर्जन अब यूजर्स के लिए उपलब्ध है. यूजर्स इसे Google Play Store और App Store से डाउनलोड कर सकते हैं.

क्या है SwaRail सुपर ऐप?

'SwaRail' भारतीय रेलवे का वन-स्टॉप सॉल्यूशन है, जो यात्रियों को रेलवे से जुड़ी कई सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराता है. इसकी सबसे खास बात यह है कि मौजूदा यूजर्स अपने RailConnect और UTSonMobile ऐप के लॉगिन क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल कर इस ऐप में लॉगिन कर सकते हैं. यानी अब एक ही अकाउंट से रेलवे की अलग-अलग सेवाओं का इस्तेमाल किया जा सकेगा.

सोशल मीडिया के जरिए दी जानकारी

CRIS ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए कहा है, " प्रिय ग्राहक, अब आपका इंतजार खत्म हो गया है. इंडियन रेलवे बीटा टेस्ट के तहत आपके लिए सुपर ऐप पेश कर रहा है. रेलवे का यह सुपर ऐप रेलवे से जुड़े कई सर्विस का वन-स्टॉप सोल्यूशन है.

Dear User,

Your wait is over!! Indian Railways is offering its SuperApp for Beta Test.

The Indian Railways - SuperApp is a one-stop solution offering multiple public facing services of Indian Railways.

— Centre For Railway Information Systems (@amofficialCRIS) January 31, 2025