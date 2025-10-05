Advertisement
हिमालय का सीना चीर बन रही देश की सबसे लंबी रेल सुरंग,रोमांच से भरा होगा 15KM तक सफर, पहाड़ के बीचों बीच से फर्राटे से दौड़ेगी ट्रेन

India Longest Rail Tunnel:  भारत की सबसे लंबी रोड टनल का खिताब अटल टनल के पास से हटकर जोजिला टनल को मिज जाएगा. वहीं सबसे लंबी रेल टनल का खिताब उत्तराखंड में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग को जोड़ने वाली 14.57 किलोमीटर लंबी सुरंग के पास है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Oct 05, 2025, 04:23 PM IST
हिमालय का सीना चीर बन रही देश की सबसे लंबी रेल सुरंग,रोमांच से भरा होगा 15KM तक सफर, पहाड़ के बीचों बीच से फर्राटे से दौड़ेगी ट्रेन

Indian Longest Rail Tunnel: भारत की सबसे लंबी रोड टनल का खिताब अटल टनल के पास से हटकर जोजिला टनल को मिज जाएगा. वहीं सबसे लंबी रेल टनल का खिताब उत्तराखंड में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग को जोड़ने वाली 14.57 किलोमीटर लंबी सुरंग के पास है. हिमालय की मुश्किल पहाड़ी के बीच बहन रहे इस T-8 रेल टनल को बनाने में पसीने छूट गए. जनस्यू से देवप्रयाग के बीच बनी इस Janasu Tunnel (T-8) रेल टनल को बनाने में तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर 2026 इसे खोल दिया जाएगा.  

देश की सबसे लंबी रेल टनल  

 हिमालय की पहाड़ियों को चीर कर सुरंग बनाना आसान काम नहीं है.  सुरंग खोदने के लिए खास मशीने मंगवाई कई, कई मशीने विदेशों से मगंवाई गई.  पहली बार हिमालय में सुरंग खोदने के लिए टीबीएम मशीन का इस्तेमाल किया गया.   इसके अलावा दो और सुरंग है, जो लंबाई को लेकर चर्चा में हैं. पीरपंजाल रेलवे सुरंग और T-50 टनल देश के लंबे रेल टनल में शामिल है. पीरपंजाल सुरंग, जम्मू और कश्मीर के उधमपुर और बनिहाल के बीच बना है. इस रेलवे सुरंग की लंबाई 11.2 किलोमीटर है जबकि टी 50 की लंबाई 12.7 किमी की है. 

कहां से कहां तक बन रहा रेल सुरंग  

देश का सबसे लंबा रेल सुरंग  125 किलोमीटर लंबे ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट का हिस्सा है. इसे बनाने की जिम्मेदारी रेल विकास निगम लिमिटेड के पास है. इस रेल सुरंग के बनने से उत्तराखंड में रेल यातायात आसान हो जाएगा. यह सुरंग चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल और देहरादून को जोड़ेगी.  ₹50000 करोड़ की दौलत, गांव से चला रहा ₹100000 करोड़ की कंपनी,बना दिया ऐसा ऐप कि व्हाट्सऐप से छूट रहे पसीने, कौन हैं Zoho के मालिक

 

 क्या होगा इस रेल टनल का फायदा  

इस करेल टनल के तैयार होने के बाद पहाड़ों का सफर आसान हो जाएगा. इस रेल मार्ग का 83% से अधिक हिस्सा सुरंगों से होकर गुजरता है. सुरंग का काम पूरा होने के बाद सफर में आसानी होगी. यात्रा की दूरी और समय दोनों कम हो जाएंगे. हर मौसम में कनक्टिविटी मिलेगी.   इसका फायदा उत्तराखंड में टूरिज्म को बढ़ाने में मिलेगा.   

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

indian railway

