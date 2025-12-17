रेल मंत्री का बड़ा ऐलान, ट्रेन में तय लिमिट से ज्यादा सामान लेकर चलने पर देना होगा एक्सट्रा चार्ज, स्टेशन पर तौला जाएगा आपका बैग

Advertisement
Hindi Newsबिजनेसरेल मंत्री का बड़ा ऐलान, ट्रेन में तय लिमिट से ज्यादा सामान लेकर चलने पर देना होगा एक्सट्रा चार्ज, स्टेशन पर तौला जाएगा आपका बैग

Dec 17, 2025, 11:54 PM IST
Indian Railway New Luggage Rules: ट्रेन में बेहिसाब सामान लेकर चलने वाले यात्रियों को रेल मंत्री के इस ऐलान से बड़ा झटका लगने वाला है. रेल मंत्री ने भारतीय रेलवे की ट्रेनों में भी एयरपोर्ट वाली व्यवस्था कर दी है. नए नियम के मुताबिक अब ट्रेनों में तय लिमिट से ज्यादा सामान लेकर चलने वालों को एक्सट्रा चार्ज देना होगा. ट्रेन में हर कोच, हर टिकट पर सामान ले जाने की सीमा तय है. यात्रियों के सामानों के वजन की तौल स्टेशन पर ही हो जाएगा. तय सीमा से अधिक सामान साथ लेकर चलने पर यात्री को अतिरिक्त चार्ज पे करना होगा. 

एयरपोर्ट की तरह ट्रेन में भी सामान की लिमिट तय  

17 दिसंबर को रेल मंत्री ने लोकसभा में बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि अब ट्रेन में एक्स्ट्रा लगेज ले जाने पर यात्रियों को अतिरिक्त शुल्क देना होगा. जिस तरह से एयरपोर्ट और फ्लाइट में लगेज की सीमा निर्धारित है, उसी तरह ट्रेनों में भी सामान ले जाने की लिमिट तय है. अब उसका सख्ती से पालन होगा. उन्होंने कहा कि रेल यात्रियों को अब ट्रेन में ज्‍यादा सामान ले जाने के लिए अतिरिक्त पैसे देने होंगे. रेल मंत्री ने कहा कि हर क्लास के यात्रियों के लिए सामान की सीमा तय है. अगर रेल यात्री इस सीमा से ज्‍यादा सामान लेकर सफर में तलते हैं तो उन्हें अतिरिक्त चार्ज देना होगा. 

सफर में कितना ले जा सकते हैं सामान    
 
भारतीय रेल के नियम के मुताबिक सेकेंड क्लास में 35 किलो तक का सामान मुफ्त ले जाने की छूट है. स्लीपर क्लास  में 40 किलो तक का सामान मुफ्त ले जाने की छूट है. वे ज्‍यादा से ज्‍यादा 80 किलो तक का सामान ले जा सकते हैं. इसी तरह से एसी 3 टियर और चेयर कार में यात्री एक टिकट पर अधिकतम 40 किलो तक का सामान ले जा सकते हैं. फर्स्ट क्लास और एसी 2 टियर के लिए यह सीमा 50 किलो की है, वे ज्‍यादा से ज्‍यादा 100 किलो तक का सामान ले जा सकते हैं, जबकि एसी फर्स्ट क्लास में 70 किलो और अघिकतम 150 किलो तक का सामान ले जा सकते हैं.  

एक्सट्रा लगेज का कितना लगेगा चार्ज  
 
रेल मंत्री के मुताबिक अगर कोई यात्री इस लिमिट के अधिक सामान ले जाएगा तो उसे निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा, जो सामान दर के 1.5 गुना के बराबर होगा. यात्रियों के एक्सट्रा सामान की तौल स्टेशन पर ही हो जाएगी . 

Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

#indian railway

