/IRCTC की नई वेबसाइट, टिकट बुकिंग से लेकर ट्रेन की खाली सीट तक, सब होगा फटाफट, क्या-क्या बदलेगा ?

IRCTC: भारतीय रेलवे लगातार अपने टिकट बुकिंग सिस्टम में बदलाव कर रहा है.टिकट फर्जीवाड़े को रोकने के लिए हाल ही में रेलवे ने लाखों की संख्या में फेक IRCTC आईडी को ब्लॉक किया, तत्काल टिकट से जुड़े नियम बदले, टिकट रिजर्वेशन चार्ट को लेकर नियमों में बदलाव किया, ताकि यात्रियों को राहत मिले. अब रेलवे IRCTC की वेबसाइट को ही बदलने जा रही है.
IRCTC की नई वेबसाइट लॉन्च करने की तैयारी है. जल्द ही इसका बीटा वर्जन लॉन्च होने वाला है. 10 जुलाई को जयपुर के MNIT के छात्रों ने इसके बीटा वर्जन को रिव्यू किया है.रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहले भी कह चुके हैं कि नई वेबसाइट को जुलाई 2026 में लॉन्च किया जाएगा. नई IRCTC की वेबसाइट में टिकट बुकिंग को पहले से ज्यादा आसान और तेज बनाया गया है. तकनीकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश की गई है.
आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट में काफी कुछ पहले से अलग होगा. 4 बड़े बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं, जिससे टिकट बुकिंग की प्रक्रिया आसान और तेज हो सकेगी.
पहला: नई वेबसाइट में कैप्चा और पॉप-अप की समस्या को हल करने पर खास ध्यान दिया गया है. टिकट बुकिंग के दौरान आपको बार-बार कैप्चा की परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी.
दूसरा: नई IRCTC वेबसाइट में ट्रेन में मौजूद सीट की मौजूदगी की जानकारी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी.
तीसरा: टिकट बुकिंग का प्रोसेस पहले की तुलना में तेज होगा. टिकट बुकिंग के लिए पहले से कम स्टेप फॉलो करने होंगे, जिसके बुकिंग जल्दी हो सकेगी.
चौथा: टिकट बुकिंग के दौरान आपको बार-बार डिटेल नहीं भरनी पड़ेगी. आपको जानकारी सेव करने की सुविधा मिलेगी, जिससे आपको बार-बार नाम, उम्र आदि की जानकारी भरने का झंझट नहीं करना पड़ेगा. इससे टिकट बुकिंग पहले से आसान और तेज हो जाएगी.
सिर्फ आईआरसीटीसी की वेबसाइट ही नहीं बदलेगा, बल्कि रेलवे का 40 साल पुराना Passenger Reservation System (PRS) भी पूरी तरह से बदलने वाला है. नए PRS सिस्टम को तैयार करने के बाद उसे नई IRCTC वेबसाइट के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे टिकट बुकिंग , कैंसिलेशन, पूछताछ , ट्रेन स्टेटस आदि की जानकारी तेजी से मिल सकेगी.