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IRCTC की नई वेबसाइट, टिकट बुकिंग से लेकर ट्रेन की खाली सीट तक, सब होगा फटाफट, क्या-क्या बदलेगा ?

भारतीय रेलवे लगातार अपने टिकट बुकिंग सिस्टम में बदलाव कर रहा है.टिकट फर्जीवाड़े को रोकने के लिए हाल ही में रेलवे ने लाखों की संख्या में फेक IRCTC आईडी को ब्लॉक किया, तत्काल टिकट से जुड़े नियम बदले, टिकट रिजर्वेशन चार्ट को लेकर नियमों में बदलाव किया, ताकि यात्रियों को राहत मिले.

Written ByBavita Jha
Published: Jul 10, 2026, 06:35 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 06:37 PM IST
IRCTC की नई वेबसाइट, टिकट बुकिंग से लेकर ट्रेन की खाली सीट तक, सब होगा फटाफट, क्या-क्या बदलेगा ?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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