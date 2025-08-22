 ट्रेन में सफर से पहले रेलवे तौलेगा आपका बैग ? लगेज लिमिट पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा ऐलान
ट्रेन में सफर से पहले रेलवे तौलेगा आपका बैग ? लगेज लिमिट पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा ऐलान

बीते दिनों एक खबर खूब चर्चा में रही. चर्चा ये कि एयरपोर्ट की तरह अब रेलवे भी लगेज के वजन सीमा को तय करेगा. ट्रेन में सफर के लिए आपके बैग का वजन किया जाएगा. जैसे एयरलाइंस में वजन की सीमा तय है, उसी तरह से रेलवे में भी लगेज के वजन की लिमिट तय होगी.

Aug 22, 2025
Indian Railway: बीते दिनों एक खबर खूब चर्चा में रही. चर्चा ये कि एयरपोर्ट की तरह अब रेलवे भी लगेज के वजन सीमा को तय करेगा. ट्रेन में सफर के लिए आपके बैग का वजन किया जाएगा. जैसे एयरलाइंस में वजन की सीमा तय है, उसी तरह से रेलवे में भी लगेज के वजन की लिमिट तय होगी. तय वजन से अतिरिक्त सामान ले जाने पर जुर्माना लगेगा. इस खबर के आने के बाद रेल यात्रियों में असमंजस की स्थिति बन गई थी. लोग घबरा गए थे. अब इस बारे में रेल मंत्री ने बड़ी बात कही है.  

रेलवे के लगेज  लिमिट पर क्या कहा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने  

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तमाम खबरों को गलत बताया है. उन्होंने साफ किया है कि रेलवे इस बारे में कोई नया आदेश या नया नियम लागू नहीं कर रही है. रेलवे  में लोग पहले ही तरह ही सफर करते रहेंगे. यात्री पहले ही तरह ट्रेन में एक्स्ट्रा सामान ले जा सकेंगे. रेल मंत्री ने कहा कि एक्स्ट्रा सामान ले जाने पर यात्री को किसी भी तरह का कोई जुर्माना नहीं देना होगा.  रेलवे ने बना दिया ये कैसा ब्रिज, जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता, 165 KM तक हवा में 'उड़ती' है ट्रेन, 18 घंटे का सफर 5 घंटे में पूरा

क्या है लगेज पर रेलवे का नियम  

रेल मंत्री ने कहा कि लगेज को लेकर रेलवे का नियम कोई नया नहीं है, सालों से रेल यात्री अपने साथ अतिरिक्त सामान लेते जाते रहे हैं. उनसे कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं वसूला गया है. बता दें कि रेलवे में अपने यात्री टिकट के साथ सामान की तय सीमा पहले से तय है, जिसपर कोई बदलाव नहीं हुआ है. अगर आपके पास अतिरिक्त सामान है तो आप उसकी बुकिंग कर सकते हैं.  

रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी व्यवस्था

बता दें कि खबरें आई थी कि रेलवे पर एयरपोर्ट की तरह से लगेज का वजन करने के लिए मशीने लगेगी. इसकी शुरुआत प्रयागराज जंक्शन से होगी. प्लेटफॉर्म पर एंट्री से पहले यात्री के लगेज का वजन लिया जाएगा.  अतिरिक्त वजन के लिए आपको भुगतान करना होगा. यात्रियों को अतिरिक्त सामान के लिए  एडवांस बुकिंग करनी होगी, वरना चार्ज देना होगा.  जुर्माना अतिरिक्त सामान के बुकिंग चार्ज का छह गुना होगा. सिर्फ लगेज का वजन ही नहीं बल्कि आकार भी तय सीमा के भीतर होने चाहिए. इन तमाम अटकलों पर रेल मंत्री ने विराम लगा दिया है.  

